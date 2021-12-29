ВАРМАНЬ-КАНДЫЛОВОНЬ ПАЧК… ТАШТО СИНДРОВАВ МУЗЕЕНЬ ПАНЖОМО



Истят чить, кодамоль декабрянь 25-це чистэ, эрямом перть ульнесть пек чуросто. Аламо меремс якшамоль, теке марто вармась виде-паро пильге лангсто правтсь. Мартонзо чаразь-велязь усксь кандылов, конань пачк ошсояк, ушов лисезь, стака ульнесь неемс икелеть молиця ломаненть.

Мезе мольсь чаво паксясо, вейке валсо а ёвтави. Мерят, весе менелесь лондадсь ды, мезе ульнесь потсонзо, кармась прамо алов ды човорявомо моданть марто. Весе пертьпельксэсь копачазель ловонь сувсо. Ков иля варшта – ашо пирявкс. Истямо шкасто сыргамс ки лангов аволь эрьва ломаненть сы мелезэ.



Секс чарькодьсынек сетнень, кить эзизь маря тердеманть, конанть марто пшкалесь Эрзянь, мокшонь раськень регионъютконь вейсэндявксонь секретаресь Т. Т. Ширманкина прявт курос совицятненень ды тердсь эйсэст молемс мартост Краснослободской буень Ташто Синдрова велев, косо се чистэнть анокстасть вейс пурнакшновома кудонь-музеень панжомо. Кадык те велесь Саранскоенть эйстэ ашти аволь пек васоло – малав 90 вайгельбень тарка. Кандыловось, улема, тандавтынзе тердезь ломантнень ды сынь пельсть сыргамс истямо шкасто ки лангов.



Эсензэ чачома велев эзь молеве П. Н. Тултаевгак. Пётр Николаевич, кода сенатор, улема, якавты ков седе покш тевть. Шказо явшезь минутань пес. Теке марто содатано, сон а стувтни тиринь велензэ, секе-тев сакшны ды содавтни тосонь эрицятнень.

Мезеяк лангс апак вано, ломанть, кадык аволь ламо, ялатеке муевсть. Сынст ютксо васняяк Эрзянь, мокшонь раськень регионъютконь вейсэндявксонь прявтось Ю. А. Мишанин, прявт куронь секретаресь Т. Т. Ширманкина, эйзэнзэ совицясь В. И. Пронина, Поволжской центрасо важодицясь Т. Т. Чекушова, Мордовиянь Писателень вейсэндявксонь прявтось Т. П. Мокшанова (Швецова), Мордовиянь заслуженной артисткась Г. Н. Макшева, газетань ды тележурналистт. Мартост монгак.



Сеске мерян: кись аволь шождаль. Товгак, мекевгак савсь ардомс кирвазтезь фара марто. Ламо таркава савкшнось лотксемскак. Ёжо кепедсь вейкесь: автобусось, конасонть ардынек, одоль, теке мерят, ансяк валгстызь конвейерстэ. Эйсэнзэ лембель, теке парсте уштозь кудосо.



«ЛАДЯМА КУД» МУЗЕЕНТЬ ЧАЧОМАЗО



Ташто Синдрова велев сыргинек аволь теваразде. Кода уш меринь, тосо анокстасть панжомс вейс пурнакшновома кудо-музей. Истямо арсема сась те велесэ зярыя эрицятнень превс. Сынь мусть чаво кудо, пшкадсть велень ды буень прявттнэнень максомс сонзэ од музей алов. Нама, сынст пшкадематне марязельть аволь сеске. Ушодксонь теицятне ялатеке эзть пота. Ды вана арсемаст топавтызь. Ней кенярксост эзь кельге оймезэст: ули козонь тенст пурнавкшновомс. Зярдо вейсэ кортнеме ды ойме сэредьксэнь панжомо, зярдо моронь морамо. Велесэ арась истямо кудо, косо авольть вечке морот. Те неявсь сень эйстэяк, кода вастсть Саранскойстэ сазь инжетнень.

Якшамонть-варманть лангс апак вано, мокшонь оршамосо зярыя ават кши-сал марто ды моразь лиссть вастомост вальмалов. Инжетненень макснезельть мазый парсейнеть. Сынст эрявсть сюлмсемс пирявкс ёжосо аштиця чувто тарадпева. Те, келя, карми ояксчинь чувтокс.

Седе тов вастовомась мольсь кудосо. Тосояк, мертяно, аволь пек лембель. Каштомось ансяк удалце кудосо. Икелькс кудов лембесь а пачкоди. Секс савсь аштемс лембе оршамотнень апак кайсе.



Вастовомась ушодозель Од иенть самонзо марто поздоровонь ёвтамосо. Сынст ёвтыцятне – Якшаматясь ды Ловняськесь. Сынст рольтнень налксесть артистт, конат састь эрзя-мокшонь театрасто. Мартост прявтосткак С. И. Дорогайкина. Светлана Ивановна чачсь-кассь те велесэнть. Секс сонзэяк мелезэ покш лездамс эсь велентень, мейсэ машты ды ков сатыть виензэ. Саранскойстэ сынь састь лия транспортсо, мартост усксть ламбамо казнетькак. Налксематнеде-киштематнеде башка эйкакштне ловность валморот мокшонь кельсэ. Тень кувалма мельспаросо кадовсть кода сынсь кудазортнэ, истя инжетнеяк.



Редязель, эйкакштнеде аволь пек ламольть. Велесэ сындест, келя, лововить ансяк 26 эйкакшт. Синдровась, кона икеле лововсь покштояк покш велекс, ней, кода ламо лиятне, иестэ иес яла чами. Школась вейсэндязь лия велень школанть марто. Васенце классос тедеде Синдровасто тусь ансяк вейке эйкакш. Тень кувалма мелявтыть весе эрицятне. Сынст марто философиянь наукань кандидатось В. Ф. Кирдяшов. Кода историк, Василий Филиппович педе-пев тонавтнизе эсензэ веленть эрямопингензэ. Евгения Васильевна тейтерензэ марто пурнасть сюпав материал ды сонзэ коряс нолдасть книга, косо ёвтневи Ташто Синдрова веленть историядо, тосонь эрицятнень кудораськедест. Василий Филиппович мусь шка самс те вастовомантень ды покш мельсэ кецявтынзе весень Од иень казнесэ, весенень явшесь эсензэ книгат.



Мезеяк лангс апак вано, веленть оймезэ зярс ялатеке эзь куло. Сонзэ кирдицятне – ломанть, кинь ушодксост коряс панжозель кудось, конанень макссть мазый лем – «Ладяма куд» (рузокс эряви чарькодемс, кода «Дом согласия»). Тевесь сеньсэ, велесэнть эрить аволь ансяк мокшот. Улить рузт ды татарткак. Сынь вейсэ эсест вийсэ ды эсест кедьсэ витнизь-мазылгавтызь кудонть потмонзо, пурнасть тозонь седикелень курмот-кармот, эрьва кодат кедьёнкст: човарт-петькельть, чакшт-вакант ды лия экспонатт.



МУЗЕЕНЬ ТЕИЦЯТНЕНЬ ПУТОВКСОСТ

ТЕШКСТАЗЕЛЬТЬ ШНАМОНЬ КОНЁВСО ДЫ

ПИТНЕЙ КАЗНЕСЭ



«Ладяма куд» музеень пурныцятнень тевест эзь кадово апак редя. Васенцетнень ютксо, кить венстясть тенст лезксэнь кедь, ульнесь Эрзянь, мокшонь раськень регионъютконь вейсэндявксось, васняяк, сонзэ прявтось Ю. А. Мишанин. Юрий Александрович тей пачколесь аволь весть, снартнесь лездамс тенст эрьва мейсэ. Нейгак сась аволь чавонькедть. Вейсэндявксонть пельде шнамонь конёвт ды питней казнеть максозельть музеень теицятненень ды пурныцятненень. Сынст ютксо: В. Г. Романова, Т. И. Анашкина, Т. И. Москвина, Т. И. Фомина, В. В. Кидяйкин, И. А. Бабаев ды ламо лият. Башка тешкстазель «Юрхтава» мокшонь авань вейсэндявксонь икелень прявтось А. Ф. Петербургская. Анастасия Фёдоровна ней пенсиясо. Сась эрямо эсензэ чачома велев – Ташто Синдровав. Кода ломань, конань седеезэ сэреди эсь веленть кисэ, сонгак а ашти музеень теицятнень эйстэ ве ёно.



Лия инжетнеяк мусть, мейсэ каземс Ташто Синдровань ломантнень. Мордовиянь Писателень вейсэндявксонь прявтось Т.П. Швецова ловнызе те велесэнть чачозь цёранть мокшонь содавикс сёрмадеенть И. Чигодайкинэнь вейке поэманзо, конань Татьяна Петровна ютавтызе рузонь кельс. «Келусо» содавикс морыцянть Галина Макшевань пельде казнекс ульнесть морот.



Морамонь ёрокчист невтизь «Мокшаваня» ансамблянь «цёковтнеяк». Тосо морыцятне пурнавсть эсест ды шабра велестэ. Ютксост улить рузткак. Но весемева неяви ды маряви, сынь вечкить ды маштыть морамо. Кунсолат сынст ды а пешкедят вайгельдест. Моротнень мазылгавтсь гармониясо седямось (седицясь В. В. Кидяйкин).

Мекев ардомсто эзь кадно эйсэнек секе кевкстемась: «Мезе учи веленть сы шкасто, бути сынь чамить сельме икеле?». Каднови ансяк кемемс истят ломантнень лангс, конат а нолдтнить кедест, мезе-а мезе теить эсест чачома велест туртов, бажить вельмевтемс ды мазылгавтомс сонзэ. Паряк, тень редясызь лияткак ды велявтыть мекев чачома велев?



Раиса ЩАНКИНА