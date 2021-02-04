Мария Вотякова: «Эрядо ней, а эряви кадомс эрямонть сыця шкас!»

Интернетканть якамсто-пакамсто ки марто ансяк а вастоват. Сеедьстэ а содавикс ломантне теевить социальной сеттнесэ минек ялгакс-оякс, кандыть эрямозонок мезеяк од, лезэв, кармавтыть варштамс лия ёндо кой-кона тевтнень лангс, тонавтыть мезес-бути, ветить икелев. Вадря, зярдо неть оятне пачтить парос, аволь берянь лувс. Неень шкане эдь кодат ансяк тамашат а эрсить.

Саранск ошонь эрицясь, од тейтерь-авась Мария Вотякова (мирдензэ коряс Фатькина) «ВКонтакте» социальной сетьсэ лопасонзо а панси «лайктнень» ды «подписчиктнень» мельга. Мария аволь блогер, кона ярмаконь кисэ невти семиянзо эрямо лувонть. Тейтересь – путешественница, кона бажи ванномс минек масторонть ды пертьпельксэнть педе-пес. Якамонь-пакамонь вечкеманть тензэ казизе тетязо, кона уш вишкапингстэ саезь эйкакшонзо сайнинзе эрьва ков. Ней Мария а аштеви кудосо, сон свал бажи ковгак ардомс. Икеле ульнесь седе шожда тень теемс, эдь ськамонзоль. Ней жо Машань ули семиязо: мирдезэ ды кавто тейтерьканзо. Ансяк те тувталось а меши тензэ, мекевлангт, мирдезэ Иван кармась нинзэ туртов васенце лездыцякс ды сонзэ мелензэ-арсеманзо топавтыцякс.

Мордовиясь – пек паро тарка этнотуризманть туртов

Ков ардомс юткошкасто, Маша арси икелев. Сон ней ашти кудосо декретсэ вишка тейтерьканзо марто ды ансяк учни мирдензэ оймсема читнень. Бути семиясь арды республикань велетнева ды оштнева, сынь а пек пурныть, саить ансяк сень, мезе эряви ве чис. Бути арсить ардомс омбо ёнксов – сестэ уш лият анокстамотне. «Меельце шкастонть минь якатано путешествияв шождынестэ, ансяк сайнян ярсамс эйдетнень туртов. Вечкан совсемс велень вишка лавкинетнес, косо эйсэнек вастыть теке омбо масторсто сыцятнень ды бажить кевкстнемс эрьва мезде. Велень ломантне седе панжадо седейть. Зярдо жо вакссот неить эштё эйкакшт, кудонь прякинедеяк лиясто каванить. Пекень вачозь, лоткатано ярсамо сехте мазый таркантень: эли вирь кужинес, эли лей чирес. Минь а пельтяно эсенек республикава ардтнемс паксятнева-виртнева, эдь вакссонок идицянок. Тетянок соды, кода лисемс эрьва кодамо тамашань тевстэнть, сон содасы ТПТ-нть (ялго якамонь туризмань техниканть). Ансяк улезэ машинасонть сал ды пицькат, сестэ мирдем весементь тейсы, мусы, пидесы», – ёвтни Маша.

Мезевтеме ды кивтеме Фатькинтнэнь семиясь зярдояк а лиси кудосто? Неть – эйкакштне, фотоаппаратось (снимамс телефонс Мария а пек вечки), кизна саи карводо ды сеськеде пургсемат, пси чай марто термос ды эргорюкзак вишкиненть кандтнемс. «Монь яла кевкстнить: кода тон ардтнят кавто эйкакш марто? Нать, сынь пек сэтьметь? Мон згилян, кой-зярдо истят концертт вишкинесь невтни (Агатанень малав кавто иеть), покшоськак (Аринанень сисем топодсть) лиясто музгорди. Нама, седе шожда лисемс коляска марто кудо икелев, яксемс тия-тува ды мекев. Монень жо те лувось а вечкеви, сэтьмечись аволь монь обуцясо. «А эряви кадомс эрямонть сыця шкас, эрядо ней!» – те валмеревксэсь монь девизэм. Путешествиятне тонавтыть пек ламос, лиясто вейке чись лия таркасо канды эрямонтень истят содамочить, конатнень кемень иескак а таштасыть», – тешксты тейтерь-авась.

Фатькинтнэ педе-пес ардтнизь весе Мордовиянть: ульнесть Орданьбуесэ, Темниковасо, Ицялсо, Кочкуровасо, Ташто Шайговасо… Ваннызь республикань весе заповедниктнень ды лейтнень, сехте содавикс таркатнень, кеврунготнень, монастыртнень, музейтнень. «Саранскойсэяк улить истят таркат, конатнеде а содылинь, ды пек покш дивакс тень ульнесь минек университетэнь минералогиянь музеенть, ошонть лангс ванома площадканть, Емельян Пугачёвонь палатканзо содавтомась». Мария лови минек ёнксонть пек паро таркакс этно- ды экотуризманть коряс. «Ансяк пароль бу анокстамс регионсонть од маршрутт, теемс тенст реклама, ды туристтнэ сыргить. Тень, нама, теи минек ТИЦ-сь, ансяк а пек эрязасто», – арси Мария.

Мейсэ дивавтомс инжетнень?

Кода арси Маша, ламо туристт Саранскоев а сыть, эдь тесэнь исторической памятниктне пек эзть ванстово. Ялатеке сонзэ мельсэ-превсэ чарыть Мордовиянть келес зярыя маршрутт, конатнень анокстамс а эрявить ламо ярмакт. «Эряволь бу истямо ушосо музей, кодамо тейсть Болгар ошсо. Пароль теемс гастрономической тур Ташто Теризморгав, косо весенень бу максовольть шка оршнемс мокшонь панарсо ды теемс фотоссесия, эстенек анокстамс раськень каванямкат, ваномс, кода каштомосо пиить модамарень панжакайтне… Вирь ало Тавласо В.И. Ромашкинэнь кудосояк бу ярсамс сывелень тантей прякинеде, молемс тосонь школав чувтосто керсеме. Татаронь велетнесэяк, арсян, улить истят этнотаркинеть. Бюджетной вариантокс улевель бу Ботанической садга якамось, истя жо паро фотоссесия марто. Орданьбуеськак туристтнэнь туртов а содавикс ёнкс, тосо жо ули мезе ванномс, эдь эштё кадовсть ташто кудынетне. Вакссонзо Баеньбуе велесэ Степан Эрьзянь, Орозбуень понань кемень музейтне. Вейс пурнамс весе объекттнэнь ды лиси пек паро маршрут. Мон вана содан ломанть, конатне мельспаросо ванкшновлизь Мордовиянь калавтозь кеврунготнень, ведьгевтнень, церьковатнень. Вадряль бу сынст совавтомс вейке каталогс, путомс сонзэ социальной сетьс, ды туристтнэ муевить. Сеедьстэ эдь ломантненень вечкевить аволь сеть таркатне, конатнеде весе содыть.

А Сура лейганть укшномась? Эдь те ёвкс! Мекс а муевить организаторт? Седе ламо бу истят фестивальть, кода «Кургоня», национальной колорит марто. Минек шабратне ансяк теньсэ дивавтовить, мезе эсест арась. Эштё вейке мель прясон чары. Ней туристтнэнень пек вечкевить ретро-туртнэ, СССР-нть ланга ёвтниця ды сонзэ шканть невтиця музейтне. Аволь умок ардтнинек Казанев соцкультбытэнь музеев. Вана те выставкат! Эрьва курмонть-кармонть мереви токшемс, вадяшамс. Ломантне тосто сельведь марто лисить, кодашка ностальгия. Кие од поранзо тосо ледстясы, кие эйкакшпингензэ. Мон уш ёвтыя Емельян Пугачёвонь коряс мелем, а эдь тесэ, келя, ули сонзэ пандозо. Весенень неявикс таркасо ашти тензэ кеврунгось. А мекс бу а арсемс цела приключения, ютавтомс исторической мини-тур сестэнь оршамопельтнень ды тюрематнень марто?» – арси Мария Вотякова. Нама, неть арсематнень топавтомга эрявить ламо ярмакт, ансяк эдь шабра регионтнэсэ те тевесь ладязь ды максы вадря доходт бюджетс. Вотякова истя жо арси лия оштнень марто вейсэнь маршруттнэде. Тень кувалма, содатано, тевесь сыргась. Аволь умок республикань Прявтонь тевтнень топавтыцясь Артём Здунов сёрмадстсь Нижней Новгород ёнксонь прявтонть марто соглашения вейсэнь туристической кластерэнь панжомадо. Сон сюлмасынзе Смидович лемсэ заповедникенть, Дивееванть ды Санаксаронть.

Рекламанть коряскак улить од сыргавтомат. Бути минек регионось лиси «Россия – страна возможностей» проектсэнть изницякс, сестэ тей сыть блог-турс сонзэ топавтыцятне, блогертнэ-миллионщиктне ды снимиця группатне. Вейсэ сынь теить фильмат республикань сехте мазый таркатнеде, содавикс ломантнеде ды мероприятиятнеде-фестивальтнеде. Ансяк эряви изнямс! Миненек ули мезе невтемс!

Марина Девятова.

Фототне: Фатькинтнэнь семиянь архивстэ