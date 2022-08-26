Сабанцелень кезэрень койтне-кирдатне

МАСТЯ
Мастясто якилинек пултамо чокшне. Кирвазтилинек олгот, мейле пултылинек чарыть. Се шкане ульнесть ламо свадьбат. Максома тейтеренть лемс пидильть каша. Пурнавильть весе родонь аватне эйкакшост марто. Мон понгонинь кашадо ярсамо авань марто. Панильть прякат, кандылизь одирьвань кудонтень ды явшилизь малавикстнэнь ланга. Мейле кандыльть каша чугун. Кармильть кашадо ярсамо ды озныльть, штобу тейтерентень понговоль паро семия, паро мирде. Шкань ютазь явшемс кармасть рамсеме пряникть, печеният, ансяк кашань коеськак кадовсь те шкас.
Мон ледстнян, ульнинек эштё школьникекс. Вишка классонь тонавтыцянок шабранзо тейтересь ярсась кашадо. Минь пултынек олгот, ульнинек лововт, содовт. Сынек мельс совамс те кудонтень. Тонавтыцянок кода неимизь, серьгедсь: «Ды неть монь эйкакштне! Максодо, максодо тенст каша!» Се кашань танстесь зярдояк а стувтови, ды свал арсян, кодат чевте седеельть ломантне, каванямонь вечкицяльть, киньгак костояк эзть пане, эзть сёвно, совицянть свал озавтылизь столь экшс.
СВАДЬБАНЬ КОЙТЬ
Свадьбадо икеле ульнесь истямо кой: прякачапаксонь теема. Сон ютавтовиль содамонть кудосо. Цетьверькень чокшне содамонь авась тердилинзе малавикс роднянзо, истя жо шабранзо ды теильть чапакс. Кудокуншкас совавтыльть эзем, каильть лангозонзо шуба, путыльть кшинь парь, каильть почт, сал, ведь, оргат, ямкст, трёшникть.
Свадьбань чистэ одирьванть кис сыть покш куда, кудава, азорось, кудат, содамось ды свадьбань лия ломанть. Кудатнеде эрявсть туемс аволь чётнойть. Весень озавтылизь столь экшс, каванилизь. Одирьвась те шкане аштесь шабра кудосо, тосо эйсэнзэ наряжасть ялганзо. Тельня кудатнень прясто шапкаст ноцковтылизь тейтертне, сынь наряжилизь мазый панкссо ды одов тенст миилизь ярмакто. Мейле сыль кудава, морсиль ды явшиль оршамкат. Одирьванть ветилизь эсензэ кудос содамонть ваксс, тетянзо-аванзо баславилизь. Покш кудась пазава марто колмоксть ютылизе свадьбань поездэнть ды свадьбась туиль содамонь кудов.
ИНЕЧИ
Инечинь чинть пек училинек. Аванок тенек стыльть мазый платият ды кескавт. Якилинек алонь пурнамо. Алось ульнесь сестэ пек тантей, эдь сындест ламо арасельть. Мейле налксилинек алнэсэ. Пек ёжось берякадыль, бути алонть «мисак». Налксильть весе: эйкакштнеяк-покштнеяк. Теильть нурямот. Од цёратне, тейтертне нурсильть эйсэст. Минекак яла нурсилимизь.
СТИНАТ-ЛЕМДЕМАТ
Лемдематнеде Сабанцелесэ мерильть «стинат». Эйкакштнень истя жо лемдилизь икелеяк. Велентень сыль батюшка киньгак кудос, ды аватне тов кандылизь эйкакшост. Минек авам яла ёвтниль: «Патям уш а кадылимизь апак лемде, кода мариль, батюшка сась велентень, куроксто чииль ёвтамо, эдь се шкане эйкакштнеде ламо чачильть». Истя, косо чачиль эйкакш, кудосонть анокстасть стинат кодамояк праздникень чис. Роднятненень весенень ёвтыльть, сындест жо весень ламольть. Васняяк ёвтыльть шабрас, эдь шабратне лововсть сехте малавикс роднякс. Сынь вейсэльть кенярксчисэяк, кажосояк… Кудотне аволь покшольть, ансяк весень кельгстилизь истямо тевсэ. Берянь, неень шкасто те ломанькс путомась арась, од ломантне пек а тердтнить а шабрат, а васоло роднят. Стинас весе кандыльть прякат суро ямкс марто. Кандылизь вельтязь якстере пацясо эли коцтсо. Истямо ульнесь кой. Прякатнень столь лангс путылизь, кайсильть вишка стопкас вина ды весе озыльть. Паро арсильть эйкакшонтень, тетянтень-авантень. Мейле прякаст керсилизь – явшилизь, пелензэ саилизь кудов. Седе тов кармильть симеме, ярсамо ды праздновамо. Киштильть-морыльть. Кудось пешксель ваныцядо. Эйкакштне каштланга, аватне эзем ланга ды весе кельгильть.
ТОПОНЬ ОЗНОМА
Велесэ ломантне эрямонь перть кирдильть ракшат. Эрьва кудосо ульнесь скал, натой ськамост эриця аватнеяк кирдильть. Скалонь вазыямонть семиясь пек училь. Лиясто недлядо икеле кармильть лиснеме ванстомонзо, седеяк пек тельня. Паз ванстозо вазонть кельмевтемс. Минек скалонок свал вазыиль тельня, пек якшамо шкане. Бути тетям кудосо арасель, авам секе-тев лисиль-совиль ды вазыямсто тердилизе шабра Маря бабань, кона пек чарькодиль те тевентень.
Шумбрасто вазыямодо мейле озныльть топо. Васенце ожола ловсостонть теильть топо. Мейле пидильть чапамо ловсо. Панильть каймакт, топонь прякат. Тердильть роднят ды топонть ознылизь, штобу скалось улезэ шумбра, максозо ламо ловсо ды покшсто касозо вазось. Озномадо мейле озыльть ярсамо. А эштё свал кандыльть ловсо се ломанентень, конань арасель скалозо, седеяк пек ледстнемань читнестэ ды кенярксчитнестэ.
Нина ТИКШАЙКИНА.
Отяжелень райононь
Сабанцеле веле