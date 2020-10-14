Николай Рябовонь артовкстнэсэ неень ды ютазь шкатне

Неть читнестэ С.Д. Эрьзя лемсэ МРМИИ-нь невтемань залсонть панжовсь Мордовиянь заслуженной артыцянть Николай Рябовонь «Время фантазий» выставкась.
Тесэ невтевить 60 важодевкст. Сынст ютксо ули исторической цикласькак, мокшэрзянь раськень героической эпососькак, сокицянь-видицянь эрямосто шкат, натюрмортт, портретт, пейзажт.
Весе образтнэ, конатнень авторось лемди «шкань фантазиякс», чачсть содавикс историкенть Валерий Юрчёнковонь марто важодема шкастонть. Николай Рябов пек вадрясто невти неень ды ютазь шкатнень, эштё невти условной шканть – мифтнень, легендатнень ды эпосонь шканть. Тесэ фантазиятне, конатнень арсинзе шкась.
Николай Рябов свалшкане шкинемань вешнемасо. Мокшэрзянь масторонь ютазь шкань темась кеместэ сюлмави кезэрень эрзятнень тешкстнэнь, койтнень-кирдатнень, ритуалтнэнь, неень шкань культуранть ды декоративно-прикладной искусстванть марто. Вейсэ исторической образтнэнь марто сонзэ картинатнесэ невтеви масторонь алкуксонь мазычись.
Пейзажт, портретт, натюрмортт – весементь тень вейсэндить графикасо ды живописьсэ мазый артовкстнэ, виде линиятне, валдо тюстнэ, весемесэнть сэтьмечи.
Теке марто артыцясь важоди цикласо. Истят картинатне явовить лия ёнов а молиця композициясонть. Эйсэст ули сюжет. Невтемга, «Вдохновение», «Колесо», «Деревенский праздник коня» картинатне.
Экспозициясонть лиятнень эйстэ пек явовить кавто роботатне. Профессоронть Валерий Юрчёнковонь живописьсэ артозь портретэсь ды графикасо топавтозь содавикс краеведэнть Сергей Бахмустовонь портретэсь. Авторось кавонест парсте содылинзе ды роботатне сёрмадозь эрямо шкастост. Артыцясь парсте невтинзе сынст обуцяст.
Николай Рябов яви мель чувто ланга керсемантеньгак. Те ёрокчинть топавтомасо лезды тиринь Вирь ало Тавла велесь, косо сон чачсь-кассь. Тиринь ёнксось максы шкинемантень од вийть ды лезды арсезенть топавтомасо.
Невтеманть панжомсто авторось тешкстызе, пек кенярды, истямо стака шкасто удалась пурнамс выставканть. Эдь артыцянть туртов прявт тевесь, штобу сонзэ роботатненень эсь питненть максовлизе ваныцясь.
«Свал покш кенярксчи, зярдо выставканть ваномо сыть ломанть, зярдо важодевкстнэ вечкевить, зярдо сынст ланга кортыть. Тердян ошонь эрицятнень, ялган-оян содавтомс выставканть!» – тешкстызе артыцясь.
«Время фантазий» невтемась карми важодеме сундерьковонь 1-це чинть самс. Содавтынк, янксеме а карматадо!
Юлия Еремина