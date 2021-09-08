Неень шкань Тюштя

«Торама» ансамблянь теицянть, содавикс фольклористэнть, музыкантонть ды тонавтыцянть Владимир Иванович Ромашкинэнь 70 иетненень анокстави книга. Минь макстано те книгастонть саевкс – Ицялонь краеведениянь музеень прявт ванстыцянть, Мордовия Республикань культурань заслуженной роботникенть Мария Николаевна Тарасовань ёвтнеманзо.
Ицялонь краеведениянь музеев пачкодсть ламо фотографият ды конёвт, конат алтазь вейке ломанентень – Владимир Иванович Ромашкиннэнь, кона, кода содави, чачсь-кассь Ицялсо. Васняяк ванкшнынь-кевкстнинь содыцятнень, кить неть фотографиятнесэ, зярдо снимазь, косо. Седе тов – седе ламо кармась тень панжовомо. Сеть ломантне, конат ульнесть Владимир Ромашкин марто фотографиятнесэ, кармасть тень ёвтнеме сондензэ, кудораськедензэ. Истя кассь-ламолгадсь пурназь материалоськак. Эрявсь весе тень домкасто арсевтемс ды путомс питне пурназентень ды ломанентень, конадонть ёвтни весе пурназесь.
Мон вастневинь Владимир Ивановичень икелень ялганзо марто, кинь марто сон вейсэ тонавтнесь, эрясь-налксесь ве куринкасо, кинь кедьсэ тонавтнесь. Ёвтнемасто ёвтнемас икелень стиль-касыль те ломанесь. Эряви меремс, В.И. Ромашкиндэ ламо уш ёвтазь-сёрмадозь республикань прессасояк. Ды ялатеке се, мезесь панжовсь монень, арсян, эсь ёндо панжи сонзэ образонть, невтьсы сонзэ творчестванть вечкицятнень туртов те ломаненть седе домкасто ды парсте.
Владимир Иванович Ромашкин чачсь 1951-це иень сентябрянь 6-це чистэ Ицялсо, тонавтыцянь кудораськесэ. Тетянзо-аванзо ульнесть превей ломанть, лиянь туртов ульнесть невтема таркакс. Тетязо, Иван Захарович, ютызе войнанть, Ицялонь педучилищасо важодсь физкультурань тонавтыцякс. Войнасо улемстэ сонзэ пек кольсь шумбрачизэ, пичензэ кармасть пек сэредеме, секс сон одсто кулось. Нурька эрямо кизэ ульнесь кавто эйкакшонзо туртов тешксэкс – кода эрямс.
Володянь авазо, Мария Григорьевна Ромашкина, важодсь Ицялонь кемень иень школасо, ульнесь рузонь келень ды литературань, истя жо эрзянь келень ды литературань тонавтыцякс. Эрзява – эсензэ эйкакштнень марто сон эзь кортне эрзякс. Теке марто апак кортаяк эйкакштне чарькодсть, кодамо те покш питнесь – эрзянь келесь ды раськень койтне. А стяко Владимир Иванович уш покшсто, зярдо эсензэ чачсть-кассть эйкакшонзо, истя ламо мель явсь эрзянь келенть тонавтнемантень ды тонавтсь эсензэ колмо эйкакштненьгак. Сон пек бажиль тенень – кадык перьканзо эриця-якиця ломантне содасызь эрзянь келенть ды кортыть ансяк эрзякс.
Мария Григорьевна ульнесь пек паро тонавтыцякс, сон домкасто содылинзе эсензэ предметтнэнь. Ламо сонзэ тонавтницятне ней важодить масторонть келес – эрьва косо. Ламот кассть покш тёкштнес. Кить тусть Ицялсто – эзизь стувтне эсест тонавтыцяст, свал сёрмалесть тензэ сёрмат, паронь арсемат. Косо ансяк а вастсыть Ицялонь школанть прядыцятнень!
Мария Григорьевна покш мель явиль вейсэнь тевтнененьгак, вечкилизе музыканть ды тенень тонавтсь эсензэ тонавтницятненьгак, эйкакштненьгак. Школасо пурнась пек паро хор, кона свал ульнесь сехте вадря морыцятнень ютксо. Пек мазыйстэ морсиль тейтерезэ, Володянь патязо, Татьяна. Володяяк вишкинестэ саезь вечкиль морсеме. А уш зярдо кармась тонавтнеме кавксоце-вейксэце класстнэсэ, сеедьстэ лисниль морамо сцена лангс патянзо мартояк, ськамонзояк. Сонсь эстензэ седясь гитарасо.
Ромашкинтнэ эрясть аволь васоло школанть эйстэ, чувтонь апокшке кудосо. Эрясть а сюпавсто – сюпавчинтень а косто ульнесь саевемс. Теке марто кудось пешксель книгадо. Кудочитне пек ваньксэльть, сонсь Мария Григорьевна пек вансь урядонть мельга, эйкакштнеяк истят кассть. Кудосонть ульнесть ламо цецят, киякска ацазельть кодазь мазый ацамот.
Инжекс сыненст сакшныльть эйкакштнень ялгатне. Вейкесь эйстэст Валентина Михайловна Шилкина (ней Горбунова). Сон ёвтнеськак тень Ромашкинтнэде. Шилкинтнэ се шкава эрясть кажовсто, ламо эйкакшт, ярмакт кодаткак арасть – колхозсо важодицятне ярмакт эзть некшне. Вана Мария Григорьевна аволь сюпавчиде – седейлембеде свал лездыль Валянень – казиль тензэ платия эли туфлят. Свал, зярдо тейтерькась сыль тенст, тердилизе столь экшс ярсамо, каванясь седе, мезде ярсасть сынсь. Ды кадык неть каванямкатне ульнестькак аволь кие соды кодат – ялатеке вачо пекесэ весе те пек вечкевсь ды эзь стувтово пингень перть.
Мария Григорьевна ламо шка ютавтсь эсензэ эйкакштнень марто, ансяк кодаяк сынст эзь лепштя, тонавтсь книга марто важодеме, тонавтсь арсеме ловнозенть лангсо, тонавтсь эрямонтень эсензэ эрямосонзо. Эйкакштне кассть кунсолыцякс, зярдояк каршо эзть моле. Теке марто Таняньгак, Володяньгак ульнесь виев обуцяст. Мария Григорьевна зярдояк сынст эзь сёвно. Кадык лангс ваномс сон ульнесь, мерят, казямо, алкукс жо ульнесь пек седеймариця ломань. Те кудораськесь весе марто ульнесь седеймарицякс, мелень ловицякс, кургс а эцицякс. Тосо зярдояк кидеяк эзть корта беряньстэ, зярдояк эзть марявкшно пельдест сёвномань шалт, амазый казямо валт.
Володя кассь весень марто ладицякс, эрьва ломанентень валонь муицякс. Вечкилизе мазычинть, вечкилинзе ракшатнень. Пек вечкиль вирьга-паксява якамо. Зярдояк эзь покорда вейкеяк тейтерька – свал ульнесь рыцарекс.
Владимир Ромашкинэнь икелень тонавтыцязо И. Н. Ежов сась Ицялонь школав сестэ, зярдо Володя кармась тонавтнеме вейксэце классо. Ульнесь сынст классонь руководителекс. Иван Николаевичень ледстнематнень коряс, Володя, кода лия цёрынетнеяк, явсь покш мель те шкасто спортонтень, якась боксонь секцияв. Ды те ульнесь кармавтыця виекс седе парсте тонавтнемс школасояк. Володянь уш сестэ редявсь кеме обуцязо. Ялгатнеде сонзэ ульнесть ламо, а вана сехте малавикстнэ – Владимир Еделькин ды Иван Викторов.
Школанть прядомадо мейле Володя уш эзь эря Ицялсо, ансяк секе-тев тов сакшныль, Ташкинасо рамась эстензэ кудынеяк. Эрзянь-мокшонь койтненень ды культурантень мелень явомась кассь эйсэнзэ эрямонь тевекс. Сон пек вечкилизе эсензэ раськенть, вечкилизе тевензэ, тенень путсь оймензэ, ярмаконзояк, зяро ульнесть, путыль те тевентень. Кой-кить згилясть те обуцянзо лангсо, эзть чарькоде сонзэ, мекс сон овсе а бажи сюпалгадомо. Ромашкинэнь превсэ ульнесь тевезэ ды кудораськезэ.
Кулось сон пек одсто. Врачтне мерсть: келя, бокссо налксемстэ од шкань томбавксось теизе тевенть.
Башка мель яван вана мезенть лангс. Кода содави, сеть шкатнева Ицялсо школань прявтокс важодсь эрзянь содавикс фольклористэсь Василий Кузьмич Радаев. Володянь авазо важодсь Василий Кузьмич марто, ды, секень вант, фольклористэсь ламо макссь школань тонавтницятнень туртовгак. Паряк, сонзэ пельдеяк Володясо истямо виев вечкемась тиринь раськень культурантень ды койтненень?
Ицялонь ломантне ёвтнесть: эсь шкасто В.И. Ромашкиннэнь пек лездась Ицялонь райононь прявтось А.Н. Бурканов, кона мейле кармась улеме Мордовиянь Госсобраниянь Прявтонь полавтыцякс. Александр Николаевич лездась сонензэ «Зов торамы» кинонть теемстэ.
Вана арсезеваткак: аволь ськамонзо ломанесь пурны вийть, сон нежеди эсензэ ломантнень лангс ды касы-кемексты ды кузи покш тёкштнес. Кода паро – зярдо улить лездыцят!
Анокстызе
Тамара Сергеева