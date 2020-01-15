Елена Воронина: «Лисян келей паксяв, вайгелем таргаса…»

Розь паксяванть мазыйстэ викшнезь платиясо аволь эскели, теке мерят, уезь уи виде рунго, мазый чачо од ава. «Лисян келей паксяв, вайгелем таргаса» морось, кода оляс менезь нармунь, келемтинзе сёлмонзо ды кепететсь верев.
Кува а ливти – сиянь горниповт певерди, козонь а пачкоди – сырнень эрьгинеть правты. Морыцянть вайгелезэ жойнезь жойни паксянть велькска. Эйсэнзэ – певтеме вечкема сеть таркатненень, косо чачсь-кассь, стясь пильге лангс, косо маризе тиринь кудонть лембензэ, аванзо кедьсэ паневть кшинть танстензэ. Ванан «Велесь течи» телепередачанть, кона ёвтни Покш Березникбуень Од Пермезь (Хониновка) веледенть, ды седеем пешкели мельспаронь ёжодо: кодат мазыйть ды кодат ёроковт эрзянь аватне, кода сынь маштыть пряст кандомо, эрямонть вечкеме ды лиятненень кенярксонь каземе!
Кортамось моли «Келу» ансамблясо морыцядонть, Мордовия Республикань заслуженной артисткадонть Елена Воронинадо (тейтерькс Исляйкина). Те лемесь теевсь содавиксэкс аволь ансяк Мордовиясо, Россиянть келес ды сонзэ томбалеяк. Воронинань тердтнить эрьва ков, вечкить кунсоломо моронзо, конат сеедьстэ гайгить телевизорсо, радиосо. Видькстатано, те изнявксось морыцянтень сась аволь сеске. Васня эрявсь, кода мерить, пондо ливезь тензэ валомс, сядонь сядо вайгельбеть ютамс. «Келу» ансамблянть марто косо ансяк эзь саво тензэ улемс. Весе Россиянть, ловт, ютызь педе-пев. Аволь весть пачколесть омбо масторовгак: Польшав, Финляндияв, Эстонияв, Швейцарияв.
«Келудо» башка кармась морсеме ськамонзояк. Васня, нама, пек кавтолдсь: лиси-а лиси. Теемс истямо эскелькс лездась тензэ Мордовиянь филармониянь икелень прявтось Н.Ф.Серкин. Нама, аволь сеске ды аволь весемесь тусь валанясто. Кинзэ лангс стякшность ламо пирявкст, стакачить. Аламонь-аламонь, эскельксэнь эскелькс сон мольсь икелев. Содазь моротнень юткс кармась совавтомо одт, истят, конат педясть седеезэнзэ. Сехте вечкевикс морокс кармасть «Пичечуля» (валтнэ Н.Мокшинэнь, моравксось В.Овчинниковонь), «Тундодом» (валтнэ И.Кривошеевень, моравксось И.Давыдовань), «Сура лангсо» (валтнэ Н.Эркаень, моравксось Г.И.Сураев-Королевонь), «Пой» (валтнэ М.Моторкинэнь, моравксось В.Строкинэнь), «Нурсема моро» (валтнэ ды моравксось А.Ежевикань) ды лиятне.
Изнясь моронтень вечкемась
«Келу» ансамбляв Елена понгсь, кода сонсь ледстни, апак учо. Обуцянь коряс виздицяль, сцена лангс лисемадо арсемскак пельсь. Ды зярдо (те ульнесь 1991 иестэ) культурань училищав, косо тейтересь школадо мейле тонавтнесь режиссёрской отделениясо, сась «Келу» ансамблянь се шкань прявтось Н.П.Спиркин, кунсолызе ды тердизе морамо эсензэ коллективс, Лена кувать кавтолдсь: молемс-а молемс. Изнясь моронтень вечкемась, кона сась тензэ овсе вишка пингестэ саезь. Хониновка велесэ, косо сон чачсь, эзь ютне вейкеяк покш чи, косо авольть гайге морот. Кудососткак эзть аштекшне моровтомо. Чокшне ланга пурнавильть весе вейс ды, вант уш, кудопотмось пешкедиль моронь гайтте. Покштнеде эзть кадново вишкинетнеяк. Аванзо кавксо эйкакштнень ютксто Лена сехте вишкинель, кода мерить, очконь нардавксоль. Тень лангс апак вано, сонгак нолдылизе вайгелензэ. Ды, паряк, сеть паро койтне, кодат ульнесть кудосост, теизьгак эсь тевест. А стяко кортыть, се видьмесь, кона эйкакшонть оймес каяви вишка пингстэ, весемеде пек нардев. Сынст кудостост Лена аволь ськамонзо, кие кочкизе морыцянь тевенть. Лелязо, Валерий Исляйкин, морси аволь косояк, Московонь опереттань театрасо!
«Тонеть, мастором, моран!»
Сакшность-эзть сакшно тейтеренть превс мельть туемс лелянзо мельга Московов? Тосо, паряк, сонзэ икелев панжовольть седеяк келей кить ды сэрей тёкшт? Истят кевкстемат виздят максомскак. Сень содазь, кодамо тарка морыцянть седейсэ саи весе се, мезесь сюлмавозь чачома моданть, тиринь веленть ды сехте малавикс ломанензэ марто. Сынь сонзэ туртов, кода коштось, конавтомо арась эрямо. Секс эсензэ репертуарскак васенцекс совавтсь истят морот, конатнесэ морави сеть таркатнеде, косо чачсь, кува кепе чийнесь вишка порасто. А стяко эсензэ васенце концертэнтькак, кона алтазель шкинемасо комсь иетнень топодемантень ды ютась 2012 иестэ Рузонь драмань театрасо «Тонеть, мастором, моран!» лем ало, ушодызе «Эрзянь мастором» моронть эйсэ (валтнэ Т.Асманкинань, моравксось Ирина Давыдовань). Ледстясынек, те альбомонтень совасть кемгавксово эрзянь ды рузонь кельсэ морот. Валтнэнь ды музыкань сёрмадыцятне – минек содавикс поэттнэ ды композитортнэ: С.Люлякина, А.Арапов, И.Кривошеев, Н.Мокшин, Н.Задальская, С.Гаврюшин, А.Дмитриев, Н.Кошелева ды лият.
Седейризксэнзэ
панжи моротнесэ
А ёвтавияк, кодамо вечкема морыцянть седейсэ палы эсензэ трицятненень-кастыцятненень. Нейгак а кирдевить сельведензэ, зярдо ледстни тиринь авадонзо. Матрена Степановна весе седейлембензэ, потмовиензэ макссь эйкакшонзо туртов. Кудосост кеме нежекс ульнесь тетязо – Лаврентий Дмитриевич, конанень савсь ютамс войнань толонть пачк. Тосто велявтозь, весементь тейсь сень туртов: эйкакшонзо зярдояк авольть сода нужачи ды арасьчи. Мейлеяк, зярдо сынь кассть покшсто ды тусть эсест киява, эзь кадно эйсэст. Ков сатотсть виензэ, лездась нуцькатнень трямосо-кастомасо. Парось пандови паросо. Елена Воронина а лоткси сюконямо тетянстэнь ды аванстэнь. Пек ризнэсь, зярдо эрямосто тусь васня авазо, зярыя иень ютазь кулось тетязояк. Эсензэ седейризксэнзэ панжи эсензэ моротнесэ: «Авай» (валтнэ ды моравксось О.Гангеевень), «Авань кудом» (валтнэ А.Араповонь, моравксось Р.Жегалинань).
Ломанесь уцяскав, зярдо ули кудозо ды вечкевикс тевезэ…
Артистэнь кшись ансяк лангс ваномс шожда. Кить варчнизь сонзэ танстенть, содасызь, зяро вийть эряви путомс, зяро талномат талномс, зяро шумбрачи максомс. Покш сцена лангсо морамодо башка сави якамс лия ошка-велева. Тень кувалма сеедьстэ кудосояк а эрсят. Тей кучсызь, тов тердьсызь. Паро, мирдезэ чарькодиця. Ков эряви, нолдасы, зярдо эряви ды ков сатыть виензэ, лезды сонськак. Сонзэ лезкстэме, паряк, авольть лисе Елена Воронинань моронь кавто дискензэяк: «Тонеть, мастором, моран» ды «Иляк стувто тиринь велеть», кона нолдазь 2019 иестэ. Омбоцентень совасть рузонь, мокшонь ды эрзянь кельсэ кемготово морот. Кой-конатне овсе одт: «Телень вальс» (валтнэ М.Кемалень, моравксось Г.Вдовинэнь), «Вечктян, вейкинем» (валтнэ ды моравксось И.Никитинэнь), «Лисян келей паксяв» (валтнэ ды моравксось С.Люлякинань).
Неть моротнень вельде морыцясь а лоткси панжомо оймепотмонь вечкеманзо весе сенень, мезенть сон лови сехте питнеекс, сехте малавиксэкс. Васняяк, се кудонтень, косо муизе алкуксонь уцясканзо, косо ков ие келейгады ды сюпалгады родонь-раськень пизэст. Мирдензэ марто трясть-кастсть кавто тейтерть. Покшонть, Ксениянь, ней уш эсензэ эйдензэ. Сынь – кенярксост, сы шкань кемемаст. Мезе лия эряви уцяскантень?! А стяко вейке интервьюсонзо морыцясь видькстась: «Ломанесь уцяскав, зярдо ули кудозо ды вечкевикс тевезэ... Монь весе те ули. Лисни, мон уцяскаван».
Раиса ЩАНКИНА