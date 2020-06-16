Ёрокчинтень пирявкст а эрсить

Сеедьстэ савкшнось марямс, неень шкань од ломантнень мезеяк а мелявтовты, сынь прянек-пильгенек эсь «масторсонть» – Интернетсэнть. Сынст туртов тосо весемесь: ялгатне, ютко шкань ютавтома ёнкстнэ, мельявомась ды ламо мезесь лиясь. Ансяк, бути арсемскак, течинь шкатнеяк эдь овсе а молить икеленсетнень ёнов. Аванок-тетянок од порасто интересэст ульнесть лият. Кода кортыть, приоритеттнэ аравтозельть лият. Ды, а мезть кортамскак, шкатне лиятольть.
Эрямось моли икелев, совавтовить полавтомат ды неень шкане васень таркас арасть технологиятне. Минь тынк марто эрятано высокой технологиятнень шкасто. Ды Интернетэсь неть технологиятнень ютксо саи покш тарка. А эряви арсемс, што тосо од ломантне стяко ютавтыть шканть. Овсе а истя. Ды тень весе вадрясто неинек меельце а шожда шкастонть. Коронавирусось пек полавтызе эрямонок. Ды эрьвась редизе, кодат ёрокчить невтить од ломантне истямо а шожда шкастонть. Течи минь ёвтнетяно тыненк эрзянь сеть од ломантнеде, конат эсь творчестванть невтить лия ёндо ды конатнень а тандавтни кодамояк пандемия.
Сценанть таркас – Интернетэнь площадкатне
Мордовиянь филармониянь солистэсь Андрей Бочканов самоизоляциянь шканть а ютавты стяко. Концертэнь площадкакс сон кочкизе ВКонтакте социальной сетьсэнть эсь лопанть. Андреень весе содасызь кода эрзянь ды рузонь эстрадань моротнень авторонть-морыцянть. «Вай, кодамо!», «Мельгат чиян», «Тон вакссон», «Вачодо ванан» ды ламот лия моротне пек вечкевить аволь ансяк од ломантненень, сынст покш мельсэ кунсолыть весе. Эрьва моросонть вадрясто невтеви эсь масторонтень ды тиринь эрзянь келентень вечкемась. Эрьва морось чарькодевикс, сон токи седеенть ды эрьвасонть кирдеви домка смусть.
Меельце шкастонть од цёрась эсь кунсолыцятнень кецявты содавикс моротнень лангс эрзянь кельсэ кавертнэсэ. Истя, сон морынзе «Хлеб» группанть «Плачу на техно» (Техносонть ризнан), Tones and I австралийской морыцянть «Dance monkey» (Киштиця обезьган), Jony морыцянть «Комета» ды лия моротнень. Эряви тешкстамс, эрзянь кельс моротнень Андрей ютавты сонсь. ВКонтакте социальной сетьсэнть ули видео-экскурсия, кода сон весементь лангсо роботы, кода чачить од моротне.
– Вейке кельстэ лия кельс ютавтомсто пряудементень сави вадрясто роботамс. Эряви эдь аволь ансяк валтнэнь ютавтомс, эряви кочкамс рифманть. А тесэ рузонь валось эрзянь кельс ютавтозь аволь свал ары рифмас, – корты Андрей. – Тесэ ламо важодема валкс марто, вешнема эрявикс валтнэнь. А мерян, што те тевесь монь туртов од, вейке кельстэ лияс ютавтомс савкшнось. Монень те вечкеви.
Анокстазь тексттнэнь Андрей сёрмады блокнотс ды седе тов роботанть полады эсь шабра комнатасонть «творческой лабораториясонть». Тесэ ванстови артистэнть прявт сюпавчизэ – эсь моротнень марто дисктне, концертэнь афишатне. Тесэ чачить эрзянь кельсэ од хиттнэяк.
Андрей Бочкановонь эрзянь кельсэ кавертнэнь чачомаст мельга ванодо социальной сетьсэ сонзэ лопатнесэ. Апак кавтолдо мерян, шканть стяко а ютавтсынк, сынь тыненк вечкевить. Кода вечкевсть ламот лия кунсолыцятненень. Те парсте неяви моротнень ало кадозь комментарийтнесэ. Истя, ваныцятнень валост коряс, Андреень кавертнэ ламоксть седе вадрят эсест оригиналтнэнь коряс. Сынь чарькодевикст, эйсэст ули смусть. Кунсолодо паро мельсэ!
Андрей Бочканов 2015 иестэнть саезь Мордовиянь филармониянь солист. Сонзэ репертуарсо – эстрадань морот, неень шкань хитт, кинофильмасто морот. Ансяк кунсолыцятненень сон вечкевсь кода эрзянь кельсэ эстрадной моротнень од автор-морыця. Вечкевиксэкс уш теевсть сонзэ «Вай, кодамо», «Вачодо ванан», «Мельгат чиян», «Тон вакссон» ды лия моротне.
Андрей Бочканов аволь весть невтизе минек республиканть эрьва кодамо пелькстамосо ды фестивальсэ.
2019 иестэ нолдазь артистэнть дебютной альбомозо «Вай, кодамо» лементь ало, козо совасть авторонть 20 композициянзо.
Эсь раськеденть – моротнень вельде
«Мерема» этнографической фольклорной студиясь меельце шкастонть эсь важодеманзо истя жо ютавтызе Интернетс. Течи сынст творчестванть мельга седе паро ваномс Вконтакте социальной сетень «Этнографическая фольклорная студия «Мерема» сообществасонть. Самай тесэ сынь вастневить эсь творчествань вечкицятнень марто ды невтить од проекттнэнь.
Бути кие яви мель те ансамблянть творчествантень, парсте содыть «Предания старины» сынст передачадонть, конась невтевиль телевидениясо. Те проектэнть сюпавчизэ – эрзянь ды мокшонь кезэрень моротне, конатнень ансамблянь участниктне вейсэ руководителенть, Мордовия Республикань Культурань заслуженной роботникенть Екатерина Модина марто пурнасть республикань велетнева экспедициянь шкатнестэ. Ламот неть моротнень эйстэ уш малав стувтозельть, ансамблянь морыцятне жо сынст вельмевтизь ды сёрмадызь дискс.
Нама, пурназь эштё аволь весе моротне, нурька морынетне, урнематне ды лайшематне. Роботась тень коряс поладови седе тов. Ней жо, зярс вастневемат ды лия мероприятият ютавтнемс а мереви, «Меремась» анокстась «Предания старины» онлайн передачатнень цикла. Васенце нолдавксось лемдязель «Споём вместе с Меремой». Ваныцятненень максовсть эрзянь ды мокшонь раськень моротне, ёвтневсь сынст историясь, кодамо буесэ ды велесэ сынст седе сеедьстэ морсить. Тенень алтавсь омбоце нолдавксоськак.
Колмоцесэнть ваныцятне кенярдовтовсть гармониянь налксемасо. Сынст ёжост кепеди фольклорной ансамблянь участникесь Сергей Фудин.
Теке марто, «Предания старины» онлайн проектэнть юрсо нолдавсь «Мордовские народные сказки на ночь» рубрикась. Сон алтави сехте вишкинетненень. Эдь кода содатано, «Мерема» этнографической фольклорной студиянть юрсо важоди «Меремчата» эйкакшонь ансамблясь. Рубриканть алтызь сыненст ды сынст кондят вишка эйкакштненень. Вети сонзэ «Меремань» солисткась Анна Федорова. Неть читнестэ чевте, оймавтыця вайгельсэ Анна ловнызе «Как портной пиво варил» васенце ёвксонть. Монь койсэ, те рубрикась пек вечкеви эйкакштненень ды сынст аватненень-тетятненень.
Кода арсетядо, неть од ломантне ютавтыть шкаст стяко? Монь койсэ, арась. Сынст обуцяст истямо, эсь ёрокчинть невтемасо кодаткак стакачитнень а редить. Сынь ютыть икелев ды изнить. Самай истят од ломантне – вандынь чинек.
Юлия Еремина
«Мерема» фольклорной ансамблясь пурназель 2010 иестэ. 2014 иень даволковсто лемдезель «Мерема» этнографической фольклорной студиякс. 2017 иестэ коллективентень максовсь народной лемесь. Студиянть участниктне – фольклоронь вечкицятне ды ванстыцятне. Коллективень прявт тевекс ашти раськень культурань койтнень-кирдатнень ванстомась-вельмевтемась.