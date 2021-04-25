Тимур Бекмамбетов: «Фильм «Девятаев» - о единственно правильном выборе в жизни!»

24 апреля Врио Главы РМ Артём Здунов принял участие в большой пресс-конференции, посвящённой предстоящему выходу на экраны художественного фильма «Девятаев».

На вопросы журналистов ведущих СМИ региона также отвечали режиссёр фильма Тимур Бекмамбетов, сын Героя СССР Александр Девятаев и уроженец Мордовии, Герой России, космонавт Владимир Дежуров.

Режиссёр Тимур Бекмамбетов отметил, что ему особенно ответственно презентовать картину на родине Героя СССР, в Мордовии. «Мне так трепетно быть в Мордовии! Буквально, я себя чувствую перед показом, как на экзамене в школе. Когда меня познакомили с Михаилом Девятаевым, я был совершенно ошеломлён его подвигом. Тогда и родилась идея снять о нем фильм. Это фильм о настоящей любви. Как и вся жизнь Михаила Петровича, картина о единственно правильном выборе в жизни», - подчеркнул режиссёр.

Врио Главы РМ поделился, что был лично знаком с Героем СССР. «Я всегда говорю, что герои среди нас. Мы видим их и можем с ними общаться, главное - вовремя это осознать. Я учился в одной школе с детьми Девятаева. И, будучи пионером, я тоже имел честь общаться с Михаилом Петровичем, задавать ему какие-то свои детские вопросы», - рассказал Артём Здунов.

Слова Врио Главы республики поддержал Владимир Дежуров. Он близко общался с Михаилом Петровичем Девятаевым, уже будучи военным лётчиком. Он подчеркнул, что с Героем СССР всегда было очень интересно, и до конца своих дней он интересовался состоянием современной авиации и душой переживал за своё дело.

Режиссёр фильма рассказал, что во время съёмок использовали новый приём - некоторые сцены воздушных боев были разыграны в виртуальном пространстве профессиональными геймерами на точных копиях самолетов. Тимур Бекмамбетов заявил, что ему известно о высокой популярности киберспорта в Мордовии. Он предложил руководству региона свою помощь в возможной организации крупного чемпионата по авиасимуляторам.

Специально на премьеру в Мордовию приехал сын Девятаева Александр Михайлович. Он заверил, что фильм получился достойным и удивительно правдивым. В Саранске пройдут два благотворительных показа 24 апреля. Оба раза картину зрителям представит режиссёр. А в широкий прокат художественный фильм «Девятаев» выйдет 29 апреля.