Уцяскась – вечкема тевсэ!

Ульяновскоень эрицясь Виктор Константинович Комаров – художественной керсемань коряс мастер. Саранскоев пачколесь «Тев» регионъютконь художественной промыслань выставкас-ярмункас эсь важодевксэнзэ (сувенирэнзэ) марто.
Сон 2005 иестэ саезь важоди килеень булдом (нарост) марто, истят, кода кап ды сувель – те сэредиця чувтонь булдомт, лангс ваномс сынь явовить чачососткак, калгодочисэсткак. Капось чувтонтень тееви «удыця» пургондавкссто (почкасто), сюлмавкскестэ ды касовкссто. Лангозо аволь валаня ды эйстэнзэ лиясто касыть тараднэть. Сеедьстэ моли ливкс марто тамашань артовкс лангс. Сувелесь тееви тапарязь иень суркскестэ (из годовых колец) ды лангозояк валаня. Неть пертьпельксэнь материалтнэстэ кедьчелькевесь тейни лия ёнов а молиця кедьгеть.
Весемесь ушодовсь, кода те сеедьстэ эрси, вишкапингстэ саезь. Чувто марто важодемась тусь цёрыненть мельс. Сон пултнесь (выжигал) лаз лангсо артовкст, вечксь артомо, керсесь налкшкеть. Мейле студентэнь иетнестэ важодема таркасояк эзизе кадно вечкевикс тевензэ. Чить важодсь, чокшне жо мастерскойсэ нолдыль сэтьме музыка ды ушодыль стамескасо лаксеме тамашань кедьгеть. «Керсемантень косояк эзинь тонавтне. Образованиянь коряс мон – «инженер-механик машинного аппарата и лёгкой промышленности». Кувать важодинь стамонь предприятиясо прявтокс. Зярдо вастовинь алкуксонь мастер марто (Н. А. Козлов), керсема тевесь салымим целанек. Ушодынь эрьва кодамо арсемам-мелем топавтомо, ломантне кармасть вешеме теевксэнь. Ней монь важодевксэнь муевить содавикс ломантнень кедьсэяк.
Эсень теевкстнэсэ бажан ванстомс сень, мезенть максызе пертьпельксэсь. Эрьва важодевкссэнть неяви кодамояк ракшань парцун (форма). Бути вадрясто ванномс эрьва булдомонть, сон моли меньгак ракша ёнов, теке мерят, пертьпельксэськак, кода художник, рашты эрьва кодамо артовкс, кона эсензэ ладсо мазый, мельстуиця. Ды те чачонть бажан кадомс, а коламс сонзэ лувонть. Мон ансяк аламодо витнян пертьпельксэнть казнензэ. Истя лисить эрьва кодат нармунть, ракшат, ломанть…»
Алкукскак, керсицянть столензэ лангсо муевить эрьва кодат «эрицят»: саемга, куцькан ливтни пандолазкс (ущелье) велькссэ, чиремтезь пря яксяргот, венстизе рунгонзо пондакш катка, напустясь чиеме кискине, келемтинзе сёлмонзо вирьсараз, ютавты коензэ шаман ды ламо лия мезе неяви керсевкстнэсэ. Весе важодевксэнзэ мастерэсь вадни лияназонь оень лопавтемкасо (пропитка), конась вансты чувтонть коськемадо ды лазновомадо.
Нама, неть важодевкстнэ пек питнейть, аламо кинень рамавить. Ансяк аволь свал ярмаксо тевесь. Кода видькстась мастерэсь: «Мезень кис мон сюконян те творчествантень – вейке истямо выставкань перть истя ламо марян лембе валт, зяро эзинь марсе весе важодема иетнень перть! Теке марто те пек мельстуиця тев, конань карминь вечкеме. Те паро, бути ули шка явомс вечкема тевентень ды седеяк пек ней, зярдо лисинь пенсияс. Эрявикс чувтонь вешнемга якан вирьга, косо оймесь пешкеди паро ёжодо пертьпельксэнть эйстэ. Мейле пек мельспаро ардтнемс выставкас. Мон ардтнинь пек ламо оштнева: Московов, Санкт-Петербургов, Пензав, Самарав, Казанев, Елабугав (тосо содавикс Спасской ярмункасонть ульнинь натой кеветеексть).
Кенярдан, Маша нуцькам туртов пек вечкеви монь тевем. Сонгак тень лезды, лаз лангсо пултни артовкст ды лия мезть. Кеман, тевем карми эрямо седе товгак».
Кода тешксты керсицясь, ломанентень ормаменьксэнь сехте паро нолдыцясь – пертьпельксэсь ды вечкемась. Сехте паро лецямопелесь – кенярксось. Бути вечкевикс тевесь канды кеняркс, сестэ ломанесь ули уцяскав.
Марина Агафонова