Светлана ПИВКИНА: «ЭРЬВА ЭФИРЭСЬ ВЕШИ ПОТМОЁЖОНЬ ВИЙ»

«Вайгель» радиопрограммантень – 15 иеть
Апрелень 2-це чистэ топодить 15 иеть, кода республикасонок гайгезевсь «Вайгель» радиопрограммась. Те шканть перть ульнесть ламо полавтомат, вейке таркасто радиось ютась лия таркав, полавтовсть важодицятнеяк – туезетнень таркас састь лия од ломанть. Ялатеке «Вайгелесь» полады эсь тевензэ: кепси эрзянь ды мокшонь кельтнень, культуранть ванстомадо ды виевгавтомадо кевкстематнень, пачти минек историядонть, фольклордонть, культурань сюпавчитнеде. Теде башка, содавты морыцятнень, киштицятнень, тонавтыцятнень ды лия ёроков ломантнень марто. Тесэ свал гайгить тиринь келесь, морот ды кунсолыцятненень казеви паро ёжо.
Кода эри «Вайгелесь», миненек ёвтнесь «Известия Мордовии» Автономной учреждениянь радиовещаниянь службань прявтось, «Гильдия межэтнической журналистики» журналистэнь Регионъютконь общественной вейсэндявксонь Мордовия Республикасо отделениянь прявтось Светлана Васильевна ПИВКИНА.
– Светлана Васильевна, ёвтнек, зярдо ды кода ушодовсь «Вайгель» радиопрограмманть кизэ?
– Ули мелем васняяк тешкстамс, минек регионсо, периодической печаттенть башка, парсте эсь тевест топавтыть телерадиопрограмматнеяк. Мордовиянь радиовещаниясь эсь кинзэ ушодызе XX-це пингень 30-це иетнестэ. Самай сестэ лиссть эфирс эрзянь ды мокшонь кельтнесэ передачатне ды гайгезевсть содавикс «Корты Саранскоесь!», «Корхты Саранскоесь!». Теке пингень 90-це иетнестэ ушодовсь радиовещаниянь од лув, зярдо государственной радиовещаниядонть башка кармасть важодеме коммерческой, частной радиостанцият.
«Вайгель» радиось чачсь 2007 иестэ. Сонзэ кисэ пелькстасть зярыя учрежденият. Мордовиянь правительстванть пельде, кона ашти радионть учредителекс, вешематне ульнесть а вишкинеть – эрявсь од оборудования, радиостудия, монтажной, эрявсть виев специалистт ды, нама, финансонь кемечи. Изнякшнось сестэ «Мордовия – 7 дней» автономной учреждениясь. Васня радиось гайгсь чизэнзэ колмо част 73, 88 УКВ частотасонть. Сонзэ юрс совильть «Казне» программась ды тематической передачат. Васенцеде программась лиссь эфирс апрелень 2-це чистэ. Седе тов шкаськак, частотаськак полавтовсть. Ней минь лиснетяно 100, 6 FM частотасо. Эфирэсь гайги валске марто 07.00 чассто саезь 08.00 часос.
– Кода анокстави радиосо эфирэсь?
– Эрьва эфирэсь веши потмоёжонь вий. Сон невтьсынзе журналистэнть превензэ, оймензэ, арсеманзо. Нама, анокстамонь тевесь а шожда. Тень туртов эрявить содамс Россиянь ды Мордовиянь кулятнень, сеть тевтнень, конат топавтовить минек тиринь ёнкссо ды целанек масторсонок. Кулятнень марто содавттано кунсолыцятнень эрьва валске. Те тевсэнть ламо мель явома рузонь кельстэ эрзянь ды мокшонь кельтнес ютавтомантень. Теде башка, журналистэсь кочки кодамояк тема, конась тензэ маряви эрявиксэкс. Эрьва эфирэсь веши таго-мезе од. Сеедьстэ тердтнетяно студияс инжеть. Чарькодеви, кортамонтень анокстама, арсема кевкстемат, содама седе ламо се ломанденть, кинь марто бажат ушодомс интервью. Теде башка, сакшныть тердемат эрьва кодамо покш читнес, кенярксчитнес. Тосто анокставить репортажт. Истя жо эфирс эрявить анокстамс рубрикат. Сындест ламо: эрзянь кельсэ – «Кить-янт», «Каштом ава», «Раськень вий», «Ульть шумбра», «Кортатано эрзякс», «Эрзянь моро» ды лият, мокшонь кельсэ – «Азор ава», «Алянь тев», «Семботь колга», «Корхтатама мокшекс» ды лият. Эфирсэ свал гайгить морот. Минек архивсэ сындест пек ламо, эрьва кодамо жанрань. Эрьва моронть кочкама истя, ладязо эфирсэ кортамонтень.
– Кодат од полавтовомат меельце шкастонть важодемасонк?
– Шкась ней чии эрязасто ды канды вельть ламо од вешемат. Редакциясо тевтнеяк зярыя тувталонь коряс полавтовсть. Малав колмо иеть, кода минь вейсэндявинек «Известия Мордовии» Автономной учреждениянтень. Прявт редакторось Олег Александрович Каштанов панжсь радиовещаниянь отдел, ков совить «Вайгель» программась ды «Радио Рекорд Саранск» радиось. Важодемасонок меельце шкасто покш вешемат социальной сеттнень коряс, сындест минек колмо: Одноклассники, ВКонтакте, Телеграмм-канал. Эрьва чистэ неть кулялопатненень путомат кулят, фотот, аудио- ды видеофайлат. Теде башка, теема эрьва чинь эфир ды од куля путома сайтс. Учотано весе эрзянь ды мокшонь ломантнень минек кулялопасонть ды сайтсэнть.
– Светлана Васильевна, ёвтнек радиопрограммасонть важодицятнеде.
– Интернетсэ ветинек «Вайгель» радиось – 15 иеть эфирсэ!» рубрика, косо бажинек ледстямс, кинь ули путовксозо программанть теемасо. Ламотнень марто, конат ней важодить лия таркасо, минь кирдтяно сюлмот. Саемга, кеветее иеть мокшонь эфирэнть ветясь Марина Стешина. Те – содыця, ёроков журналист. Ней сон «Мокша» журналонь прозань отделэнь ветиця. Покш путовксозо Оля Шабановань. Ней важоди «Известия Мордовии» газетасо. Кеветее иеть эсь журналистэнь тевензэ топавты Люба Виряскина. Сон сась редакцияв Н. П. Огарёв лемсэ МГУ-нь журналистикань кафедранть прядомадо мейле. Сонзэ домка превензэ, чевте вайгелензэ содасызь ды вечксызь кунсолыцятне. Эрзянь эфирэнть теить сон ды тевень вечкиця, эряза эрзянь тейтересь Лена Атаманкина. Мокшонь эфиртнэнь лангсо прявтокс ашти Оксана Белкина. Сон содавикс кода видеоблогер. Тейтересь машты кепсеме мельстуиця темат, шождасто мукшны респондентт. Кенери лездамс од сыцянтеньгак, кона ансяк ушоды журналистэнь кинзэ – Лиля Байчуринанень. Эряви меремс, эрьванть эсензэ обуцязо, вановтозо, важодема лувозо. Сюкпря тенст паро тевест кисэ!
– Кодат икелепелев меленк-бажамонк?
– Этножурналистикась эряви эрьва раськенть туртов. СМИ-тне – те раськенть келезэ, пилензэ. Журналисттнэ, конат кортыть, сёрмадыть эсь тетянь-авань кельсэ, топавтыть покштояк покш тев: бажить ванстомс раськенть чачонзо, оймензэ, коензэ. Ансяк а весе тень неить. Монь койсэ, а сатышка мель явови эсест журналисттнэнь туртов. Сонсь журналистикась полавтови, чиде чис стакалгады, теевсть ламо од технологият. Весементь лангс апак вано, эрьва журналистэнть, эрьва редакциянть улить мелензэ-бажамонзо. Кемтяно, шкатне лиякстомить ды «Вайгелесь» гайгезеви седе гайтевстэ ды эфирэнь шкась карми сатышка. Кунсолыцятнеяк седе ламо мель явить эсест тиринь келентень. Ледстявить вейке эрзянь содавикс журналистэнть валонзо: «Вечкема эсеть раськеть, ванстома эсеть раськеть, а ломаненсенть ломанькс путома».
– Сюкпря кортамонть кисэ!
Парсте важодеманть кисэ «Вайгель» радиопрограммась 2022 иестэ лиссь изницякс «ИнтоНАЦИЯ» МР-нь Прявтонь журналистэнь конкурссо;
2021 иестэ «Интернет» номинациясо сайсь 2-це тарка раськеютконь ды этноконфессиональной тевтнень невтемаст кисэ «СМИротворец 2021 Волга» Весероссиянь пелькстамосо (Чебоксары ош);
2019 иестэ «Радио» номинациясо сайсь 3-це тарка «СМИротворец 2019» Весероссиянь пелькстамосо (Москов ош).
Татьяна МАТОРКИНА