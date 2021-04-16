Московонь «Нармунесь» чоледезевсь эрзякс

«Мордовское землячество» МРОО-сь уш кемень иеть вейсэнди эрзятнень ды мокшотнень, лия раськень ломантнень, конатне састь Мордовиясто ды ней эрить Московсо ды Московонь ёнкссо.
РФ-нь Президентэнть юрсо Мордовия Республикань Постпредствань Мокшонь ды эрзянь культурань центрань прявтось Лидия Виссарионовна Круглова тешксты, ней те землячествантень совить сеть эрзятне-мокшотнеяк, конатне састь Московов лия регионтнэстэ. Вейсэндявкссонть уш теевсь паро коекс ламо иень перть тешкстамс эрзянь келень чинтень алтазь мероприятиятнень весе вейсэ.
1993 иестэ саезь вастовоматне ютавтневсть Некрасовонь библиотекасо, ансяк ней коронавирусонть кувалма тосо а мереви пурнавомс келейстэ. Секскак чадыковонь 10-це чистэ Московонь эрзятне вастовкшность Москов ёнксонь Видное ошонь «Нармунь» кафесэнть, конань кирди Пенза ёнксонь эрзянь авась Надежда Фомина. Те ульнесь васенце алкуксонь, аволь онлайн-вастовома пандемиянть ушодовомадонзо мейле. Кода тенек ёвтнесь землячестванть активной участникесь Вера Каяцкая (Прохорова), те вастовомась кармась Эрзянь келень чинть репетициякс, 2021 иентень плантнэнь арсемань курынекс ды «Эрзянь-мокшонь кезэрень морот» онлайн-фестивалентень анокстамо таркинекс.
Истя жо весе вейсэ сёрмадозель диктант эрзянь кельсэ ды арсезель, кода тедеде карми тешкставомо «Эрзянь вайгель» фольклоронь ансамблянть юбилеесь – творческой кинь 30 иетне. Ломантнеде пурнавкшность кадык а пек ламо, ялатеке вастовомась ютась пек лембестэ, эрзянь моронь моразь ды стихотворениянь ёвтнезь.
Московсо эрзянь ды мокшонь кельтнень туртов алтазь мероприятиясь седе келейстэ юты чадыковонь 24-це чистэ «Коммунарка» Культурань кудосо Од Москов ошонь округсонть. Теде минь ёвтнетяно сыця номертнэсэ.
Марина Девятова
1993 иестэ саезь вастовоматне ютавтневсть Некрасовонь библиотекасо, ансяк ней коронавирусонть кувалма тосо а мереви пурнавомс келейстэ. Секскак чадыковонь 10-це чистэ Московонь эрзятне вастовкшность Москов ёнксонь Видное ошонь «Нармунь» кафесэнть, конань кирди Пенза ёнксонь эрзянь авась Надежда Фомина. Те ульнесь васенце алкуксонь, аволь онлайн-вастовома пандемиянть ушодовомадонзо мейле. Кода тенек ёвтнесь землячестванть активной участникесь Вера Каяцкая (Прохорова), те вастовомась кармась Эрзянь келень чинть репетициякс, 2021 иентень плантнэнь арсемань курынекс ды «Эрзянь-мокшонь кезэрень морот» онлайн-фестивалентень анокстамо таркинекс.
Истя жо весе вейсэ сёрмадозель диктант эрзянь кельсэ ды арсезель, кода тедеде карми тешкставомо «Эрзянь вайгель» фольклоронь ансамблянть юбилеесь – творческой кинь 30 иетне. Ломантнеде пурнавкшность кадык а пек ламо, ялатеке вастовомась ютась пек лембестэ, эрзянь моронь моразь ды стихотворениянь ёвтнезь.
Московсо эрзянь ды мокшонь кельтнень туртов алтазь мероприятиясь седе келейстэ юты чадыковонь 24-це чистэ «Коммунарка» Культурань кудосо Од Москов ошонь округсонть. Теде минь ёвтнетяно сыця номертнэсэ.
Марина Девятова