«Сырнень седей» 

Кортыть, эрьва тевесь, кона топавтови ломантнень лезэс, питней ды эрявикс. Кияк тень каршо а пельксты. Теке марто арасть кавтолдомат сень коряскак: сехте васенце таркасо ашти се тевесь, кона сюлмавозь шумбрачинь ванстоманть марто.
Те кинть лангс ниленьгеменде ламо иеде икеле чалгась Зинаида Алексеевна Абрамоваяк (тейтерькс Пронькина). Кочкурбуень Сурвелесэ чачозь Зина, кода велень весе эйкакштне, вечксь кепе чийнеме пиже луга ланга, экшелямо Москамор ды Сэняш лейнетнесэ, конат чудить кудост удалга, яксеме вирев: пангос, кстыйс, инзейс, лёмзёрс. Те эрсесь юткошкасто, зярдо арасельть лия, седе покш тевть.
Содазь, велесэ лужалемс а савкшны киненьгак: а покштненень, а вишкинетненень. Сехте пек кудосонть, косо ламо эйкакшт. Лукань (истя Сурвелесэ мерить сынст кудораськезэст) сындест ульнесть вете. Зина омбоцель. Эрьва кудосо седе ламо мелявкстнэ пракшныть седе покш эйкакштнень лангс. Кудоютконь тевтне, ловт, весе сынст лангсольть. Сатокшность сынь Зинань туртовгак. Лиясто ялга юткс лисемскак а зярдоль. А уш зярдо прыль истямо шка, велень куринкась пешкедиль эйкакшто. Чийнемаст-налксемаст эйстэ куринканть келес варма кепедиль. Весе тень «прявтокс» сеедьстэ ульнекшнесь Зина. Сон маштыль пурнамо эсензэ перька оят-ялгат, мукшномо мартост вейкине кель-вал, ладямо ояксчинь сюлмот. Мейлеяк, покшсто касозь, Зинаида Алексеевна бажи а ёмавтнемс икелень оянзо марто ладявозь сеть сюлмотнень, мезесь тагояк корты, кодамо сюпав сонзэ оймезэ ды келес панжадо седеезэ.
Школанть прядомадо мейле васенце мелезэль улемс эсензэ вечкевикс тонавтыцянзо К.И.Шуляевань кондямокс. Клавдия Ивановна сестэ ветясь омбо масторонь келень урокт. Ансяк седеезэ, нать, мерсь кочкамс лия тев – улемс медикекс. Саранской медицинской училищанть прядомадо мейле (те ульнесь 1978 иестэ) Зинаида Алексеевна весе эрямонзо сюлмизе больницянть марто. 1990 иестэ саезь сон важоди Республиканской онкологической диспансерэнь поликлиникасо прявт медсестракс. Зинаида Алексеевна эсензэ эйсэ те шкас ванстынзе обуцянь сехте паро ёнкстнэнь. Те, васняяк, седеймарямось, лиятнень сэредьксэст чарькодемась. Кие илязо пшкаде тензэ лезкс мельга, а кадсы лезкстэме. Сень содазь, истямо больницяв пшкалицятнень оймест чополгавтозь апаро кулясо, Зинаида Алексеевна мукшны, кода оймавтомс сеть ломантнень, кода лездамс тенст цидярдомс стака орманть каршо «тюремстэ». Секс сонзэ лемс а лотксить ёвтамо седейшкавань лембе валт весе, кить содасызь сонзэ «сырнень седеенть».
Раиса ЩАНКИНА
Даволковонь 16-це чистэ Зинаида Алексеевна Абрамова тешкстызе чачома чинзэ. Ёвтатано тензэ пси поздоровт. Арсетяно кеме шумбрачи, шожда ды кувака эрямо. Вечкевикс Зинаида Алексеевна, кадык се парось, конанть тон теят ломантнень туртов, велявты теть паросо ды аволь кавонь ды колмонь – сядонь кирда. Ульть свал истямокс: эрямонтень кенярдыцякс, лиятненень кемемань максыцякс.
Тонь оят-ялгат, малавиксэть.
Содазь, велесэ лужалемс а савкшны киненьгак: а покштненень, а вишкинетненень. Сехте пек кудосонть, косо ламо эйкакшт. Лукань (истя Сурвелесэ мерить сынст кудораськезэст) сындест ульнесть вете. Зина омбоцель. Эрьва кудосо седе ламо мелявкстнэ пракшныть седе покш эйкакштнень лангс. Кудоютконь тевтне, ловт, весе сынст лангсольть. Сатокшность сынь Зинань туртовгак. Лиясто ялга юткс лисемскак а зярдоль. А уш зярдо прыль истямо шка, велень куринкась пешкедиль эйкакшто. Чийнемаст-налксемаст эйстэ куринканть келес варма кепедиль. Весе тень «прявтокс» сеедьстэ ульнекшнесь Зина. Сон маштыль пурнамо эсензэ перька оят-ялгат, мукшномо мартост вейкине кель-вал, ладямо ояксчинь сюлмот. Мейлеяк, покшсто касозь, Зинаида Алексеевна бажи а ёмавтнемс икелень оянзо марто ладявозь сеть сюлмотнень, мезесь тагояк корты, кодамо сюпав сонзэ оймезэ ды келес панжадо седеезэ.
Школанть прядомадо мейле васенце мелезэль улемс эсензэ вечкевикс тонавтыцянзо К.И.Шуляевань кондямокс. Клавдия Ивановна сестэ ветясь омбо масторонь келень урокт. Ансяк седеезэ, нать, мерсь кочкамс лия тев – улемс медикекс. Саранской медицинской училищанть прядомадо мейле (те ульнесь 1978 иестэ) Зинаида Алексеевна весе эрямонзо сюлмизе больницянть марто. 1990 иестэ саезь сон важоди Республиканской онкологической диспансерэнь поликлиникасо прявт медсестракс. Зинаида Алексеевна эсензэ эйсэ те шкас ванстынзе обуцянь сехте паро ёнкстнэнь. Те, васняяк, седеймарямось, лиятнень сэредьксэст чарькодемась. Кие илязо пшкаде тензэ лезкс мельга, а кадсы лезкстэме. Сень содазь, истямо больницяв пшкалицятнень оймест чополгавтозь апаро кулясо, Зинаида Алексеевна мукшны, кода оймавтомс сеть ломантнень, кода лездамс тенст цидярдомс стака орманть каршо «тюремстэ». Секс сонзэ лемс а лотксить ёвтамо седейшкавань лембе валт весе, кить содасызь сонзэ «сырнень седеенть».
Раиса ЩАНКИНА
Даволковонь 16-це чистэ Зинаида Алексеевна Абрамова тешкстызе чачома чинзэ. Ёвтатано тензэ пси поздоровт. Арсетяно кеме шумбрачи, шожда ды кувака эрямо. Вечкевикс Зинаида Алексеевна, кадык се парось, конанть тон теят ломантнень туртов, велявты теть паросо ды аволь кавонь ды колмонь – сядонь кирда. Ульть свал истямокс: эрямонтень кенярдыцякс, лиятненень кемемань максыцякс.
Тонь оят-ялгат, малавиксэть.