«Мерема» ансамблясь изнясь Весероссиянь пелькстамосо!

2021 иень февральстэ ды мартсто «Культура» национальной проектэнть лувсо ютасть любительской творческой коллективтнень Весероссиянь фестивалень-конкурсонь кочкамонь этаптне «Традиции» номинациясо. Пелькстамонь ютавтыцятне: РФ-нь Культурань министерствась, Россиянь В.Д. Поленов лемсэ Государственной раськень творчествань кудось.
Конкурссонть ульнесть 84 регионсто 263 творческой коллективть, конат невтсть Россиянь раськетнень культураст ды ули «народной», «образцовой», «Народной творчествань заслуженной коллектив» лемест.
Мордовиянть пельде фестивалев-конкурсов Республикань раськень творчествань кудось кучнесь зярыя коллективень материалт. Неть: «Мерема» народной фольклорной ансамблясь (ветицясь Екатерина Олеговна Модина, Саранск ош), «Сударушка» народной фольклорной ансамблясь (ветицясь Вера Васильевна Кудашкина, Кочкурбуе), «SkayDance» киштемань народной ансамблясь (ветицясь Мария Анатольевна Костерина, Саранск ош).
Пек ламо участниктнень ютксто жюрись макссь покш питне ансяк комсь коллективтнень туртов. Сынст ютксо «Мерема» народной фольклорной ансамблясь! Минек артисттнэ кармасть Лауреатокс ды «Культура» Национальной проектэнь грантонь саицякс!
Россиянь В.Д. Поленов лемсэ Государственной раськень творчествань кудонь прявтось Тамара Пуртова пачтясь: тедеде зональной туртнэ ютасть видеоформатонь лувсо, ансяк те эзь меша муемс сехте вадрятнень. Оркестратне ды народной инструментэнь ансамблятне, народно-певческой ды фольклорной коллективтне, раськень киштемань ансамблятне анокстасть виевдеяк виев номерт, тевс нолдызь раськень койтнень-кирдатнень.
«Мерема» ансамблянть туртов максови 2 млн. целковоень покшолмасо грант. Неть ярмактнень лангс артисттнэ ставтыть мазый оршамопельть, путыть концертэнь од номерт, паролгавтсызь коллективень материальной базанть. Теде башка, морыцятне тердевить Гала-концертэв, кона карми Московсо 2021 иень декабрясто.
Арсетяно коллективентень икелев молема ки, кеме шумбрачи, творчествасо ламо изнявкст!