Жегалинань мельстуиця эрзянь кельдензэ

Аволь умок Римма Дмитриевна арсесь ютавтомс кенярксчи, конась алтаволь бу сонзэ шкинемань 30 иетнень ды «Мельстуиця эрзянь кель» книганть 10 иетнень топодемантень. Ансяк коронавирусонть коряс киртямотнень кувалма вастовомась кандовсь седе тов. Арсетяно сон курок ялатеке юты.
«Мон Покш Игнадвелень. Тесэ эрясть покштям-бабам, чачсть-кассть тетям ды авам. Вете иеть савсь тенек эрямс Игнадбуень Оржаньбиё велесэ: тетянь, Бочкарев Дмитрий Мокеевичень, кучокшнызь тов С.М. Буденной лемсэ колхозонь прявтокс. 1950 иень ожоковонь 10-це чистэ мон тосо чачинь. Эйкакшпингеде ледстнематнесэ свал икелень Пиян лей чиресэ те эрзянь велинесь.
Покш Игнадвелень школасо тонавтнинь 8 иеть ды мейле туинь Ицялонь педучилищав. Прядыя сонзэ якстере диплом марто, ды, паряк, секс кучимизь важодеме Отяжбуень 2 № школав, конась се шкане лововсь сехте вадря школатнестэ вейкекс. Кавто иеть тонавтынь эйкакшт Кулязбуесэ.
Мейле ушодынь тонавтнеме Московонь В.И. Ленин лемсэ пединститутонь дефектологиянь факультетсэ, конань прядыя истя жо якстере диплом марто, кучимизь роботамо пек паро таркас, Саратова ёнксов, косо важодинь логопедэкс 8,5 иеть. Тосо, рузонь Салтыковка велесэнть, лисинь мирденень, чачсть цёрам ды тейтерем.
Тиринь веледень васоло эрямсто пек парсте мария-чарькодия тиринь келенть, чачома ёнксонть питнейчист. Свал бажинь самс кудов, Игнадвелев.
Окойники, мелем топавтовсь. Ансяк тонавтыцякс важодема тарка тесэ тень арасель. Кавто-колмо ковт ульнинь эйдень кужосо трицянь полавтыцякс, мейле тердимизь роботамо партиянь райкомс. Ниле иеде ламо тосо важодемстэ учинь школасо тарка.
Неть иетнестэ васенцеде вастовинь С.М. Люлякинань марто (сон сакшнось минек велес эрзянь журналтнэнь ды газетатнень кис агитировамо). Пек мелезэнь тусть сестэ эрзянь ёвтницясь, сонзэ эрзянь оршамонзо.
Школасо монень макссть эрзянь класс. Вана тестэ ушодовськак тиринь келентень «чопавтемам». Эйкакштнень марто вейсэ тонавтнинь сонзэ монськак. Пек лездась тень С.М. Люлякина марто ялгаксчись, сёрмань сёрмалемась. Те мейле лиссть валкст, ёвксонь книгат. Васенце иетнестэ асодавикс, стувтозь валтнэнь смустест вешнинек-ютавтнинек весе веленек. Покш лезксэкс ульнесь тень «Пионерэнь вайгель» – (ней – «Чилисема») журналось.
Шкась юты. Ней школав яксить сеть эйкакшкетне, конатнень тетяст-аваст 60-це – 70-це – 80-це иетнестэ эзть тонавтне эрзянь келенть, секс паро ладсо а содасызь ды а неить сонзэ эрявиксчинзэ. Райцентрасо эрицятне ловить эсь пряст малав ошонь эрицякс.
Ютавтнинь анкета тетятнень-аватнень ютксо. Сонзэ кевкстематнень панжомась невтизе: эйстэст 95% кудосо эйкакшост марто кортыть рузокс. Рузыямось яла виевгады. Ды вана уш зярыя иеть эрзянь велесэ эрзянь келесь ветяви, кода рузонь эйкакшонь туртов.
Содавтынь вишка классонь тонавтницятнень тиринь келенть марто. Содан, аволь ансяк Игнатовасо истя ашти тевесь эрзянь келенть коряс. Содан седеяк: эрзянь велетне чамсть, эйкакштнеде пек аламо, райцентратне ды оштне седе ломаневть. Но тосо аволь эрьва школасо тонавтневи келенек! Зяро эйкакшт тунь мезеяк а содыть а тиринь кельденть, а эрзянь фольклордонть, а культурадонть!
Монь койсэ, умок сась шка совавтомс Мордовиянь весе школатнес эрзянь ды мокшонь кельтнень марто содавтомань курс. Сехте пек тень эряви теемс рузыязь школатнесэ. Эйкакштнень содавтомат келенть марто, максома сондензэ чарькодема, мейсэ сон явови рузонсенть эйстэ; невтема литературанок, фольклоронок сюпавчинзэ, коенек-кирданок мазычист. Тенень эрявить од программат ды книгат. Бути истямо важодеманть лоткавтомс, маласо 10-20 иетнень перть, седе тов тень коряс весе бажамотне кармить улеме стяконь тевекс.
Мон зярыя иеть ветинь «Килейне» эрзянь поэзиянь клубонть. Мейле сонзэ полавтызе «Тештине» кужинесь. Тосояк эйкакштнень марто ловнынек эрзянь поэтической произведеният ды морынек сынст эйсэ. Кодамо мазый, ванькс, домка, смустев эрзянь поэзиясь! Ютавтнинек поэзиянь част-концертт: тиринь мастордо, иень шкатнеде, авадо, эрзянь кельденть; тешкстынек эрзянь содавикс ломантнень юбилеень ды ледстямонь читнень.
Стынь эйкакштнень туртов эрзянь оршамот. Весе мероприятиятнес оршнетяно эрзякс. Паряк, тиринь келень ды культурань тонавтнемась маласо шкастонть тееви пек эрявиксэкс, ды а ёми мастор лангсто те сюпавчись-мазычись. Ламо иеть важодинь «Мельстуиця эрзянь кель» проблеманть лангсо. Мелем ульнесь теемс тонавтнемань книга сеть эйкакштнень туртов, конат а кортыть эрзякс. Мон пек ризнан эрзятнень коряс, конат а содасызь тиринь келест, сюпав ды домка фольклоронть, ванькс ды гайтев поэзиянть, превей литературанть. Тиринь раськеденек зяро информация «юты» сынст вакска! Сон а талновты сынст ойметнень, превтнень. Неть эрзятне а чарькодить: те информациясь – сындесткак!
Кеман, вейсэнь вийсэ а ёмавтсынек тиринь келенек, тейсынек весементь эрзянь раськенть ванстомга.
Те книгасонть пурназь материалтнэ, конат теезельть урокс, аволь классо ютавтозь мероприятияс, тетятнень-аватнень марто важодемантень. Кецян, бути сон лезды эрзянь келентень тонавтомань тевсэнть.
Арсян весенень изнявкст тиринь келень тонавтнемань тевсэнть, кеме шумбрачи ды паро эрямо».
Паронь арсезь, Римма ЖЕГАЛИНА