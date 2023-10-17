Теварсевксэсь топавтовсь

Октябрянь 10-це чистэ А. С. Пушкин лемсэ раськень библиотекань конференц-залсо ютась «Наставники культуры» форумось. Те меельце 25-це тевесь, кона ютавтовсь «Марафон наставничества» проектэнть лувсо ды анокстазель «ПроДвижение» ОО-нть лезксэнзэ вельде.
«Марафон наставничества» проектэнть ветицязо ульнесь А. С. Пушкин лемсэ раськень библиотекань прявтось Анастасия Бакулина.
Марафонось мольсь пельиень перть. Меельце вастовомантень пурнавкшность школатнестэ ды ВУЗ-тнэстэ тонавтыцятне, культурасо ды искусствасо роботниктне, СМИ-тнень ды библиотекань важодицятне, конат тевест-валост вельде максыть содамочить эйкакштненень ды од ломантненень раськень койтнень-кирдатнень ванстомадо. Весемезэ кортасть кемень ломанть. Сынст кортамотнесэ пштистэ ванновсть литературадо, декоративно-прикладной творчествадо, скульптурадо, чувтосто керсемадо, викшнемадо, эйкакштнень тонавтомадо ды сынст раськень культурантень совавтомадо кевкстематне.
«Мон арсян, проектэнть шкасто, конась мольсь майстэ саезь течис, минь теинек покш тев од ломантнень туртов. Те шкане сынь аволь ансяк кунсолость, истя жо варчнесть пряст эрьва кодамо тевсэ, ламо мезе тейсть эсь кедьсэ. Кемень лекторийть ды мастер-класст ютавтовсть эрьва кодамо искусствань коряс. Ниле выездной мероприятият, кода мерить, культурань поездтнэ, ютасть республикань районтнэва. Вейксэ видеоурокт лиссть библиотекань сайтонь лопасо. Минек мероприятиятнес сакшность 350 ломанть. Интернетсэ онлайн-мероприятиянок ды видеоуроконок пурнасть 25000 ванномат. 110 важодевкст невтезь течинь выставкасонть. Секскак миненек пек мельспаро, Мордовиясо ютавтозель истямо вадря проект, конань вельде ванстовить ды поладовить минек культурань ёнкстнэ», – тешкстась Анастасия Бакулина.
Библиотекань омбоце корпусонь фойесэ мольсь арт-ярмункась, косо эсь важодевксэст невтизь проектсэнть важодиця тонавтыцятне. «Марафон наставничества» проектэсь эрямос совавтовсь грантонть вельде, «Культура» нацпроектэнь «Творческие люди» федеральной проктэнть лувсо, конань анокстызь ды тевс совавтызь «Российский фонд культуры» ООГО-сь, «Некоммерческое партнёрство «Национальный спектр»» ассоциациянь издательтне ды А. С. Пушкин лемсэ раськень библиотекась.
35-це № школань эрзянь келень тонавтыцясь Елена Князькина, урокто башка, вети «Содыця» кужонть, косо 4-це классонь тонавтницятненень ёвтневить школань музеень экспонаттнэнь историяст. Сынст вельде эйкакштне неить, кодат кедьёнкст, кедьгеть, оршамопельть ульнесть минек покштятнень-бабатнень. «Меельце занятиянок ульнесь исяк, кортамось мольсь инжень вастомадо. Эйкакштне кармасть содамо, кода вастсть кезэрень пингестэ инжетнень, мезде сынст каванясть, кода ильтясть. Тень коряс истя жо анокстазельть эрзянь ламо валмеревкст. Истя жо эйкакштнень марто варчнетяно виенек эрьва кодамо пелькстамосо. Саемга, мелят тонавтницям анокстась «Живая культура» весероссиянь научной конференцияс «Национальный орнамент в современном дизайне» теманть коряс материал. Монь туртовгак те ульнесь од эскельксэкс, седе икеле истямо тевсэ вестькак эзинек пелькста. Течи ули мелем кунсоломс форумс анокстазь весе кортамотнень ды тонавтнемс лиятнень пельде, штобу совавтомс од мельть-превть эсь важодемазон. Арсян, киненьгак маштовить моньгак мельтне», – ёвтнесь тенек Елена Николаевна форумонть ушодовомадо икеле.
Истя жо эсь важодемадост кортамот анокстасть мокшонь келень тонавтыцятне: О. А. Чалдаева 39-це № ды Л. М. Митракова 41-це № школатнестэ. Виев ды домка презентацият анокстасть декоративно-прикладной искусствань ды народной творчествань педагогтне. Саемга, Н. П. Огарёв лемсэ МГУ-нь ИНК-нь раськень художественной культурань ды театральной искусствань кафедрань доцентэсь Л. Д. Лёвина невтизе раськень оршамопеленть полавтовоманзо кезэрень пингестэ саезь ХХ пингень ушодовомантень. Теке факультетэнь исторической наукань кандидатось В. В. Ковалева ёвтнесь раськень викшневкстнэде. Филологиянь наукань докторось Ю. Г. Антонов кортась седе, кода эряви ванстомс тиринь культурань сюпавчинть:
«Эйкакштнень вишка пингестэ саезь уш эряви трямс-кастомс те культурасонть, ёвтнемс раськень сюпавчитнеде. Истя сынь кармить содамо койтнеде-кирдатнеде ды культурасо важодицятнеде. Те васенцесь. Омбоцесь, минь эрятано се шкасто, зярдо эрьва ков келейстэ совить од ИК-технологиятне. Нама, эряви эрьва ёндо совавтомс эйзэст минек культуранть. Мерьсынек, теемс сайтт, Интернетэнтень совавтомат кельтнень, литературанть ды лия ёнкстнэнь. Истя эйстэнек кармить содамо седе ламо ломанть».
Колмо преподавательть сакшность 4-це № эйкакшонь художественной школасто. Неть: РФ-нь Художникень союзонтень совицясь, декоративно-прикладной дисциплинатнень прявт преподавателесь И.Г. Чумакова-Семёнова, скульптурань отделениянь тонавтыцясь Т.М. Борисова ды Россиянь народной мастерэсь, РФ-нь Художникень союзонтень совицясь, МР-нь культурань заслуженной важодицясь А. В. Рябов, кона домкасто ёвтнесь Тавлань чувтонь лишмень налкшкеденть. Од сёрмадыцянь литературной семинартнэде, конатне поладовить неень шкастояк, ёвтнесь МР-нь Писателень союзонь правлениянь председателесь Т. П. Швецова (Мокшанова).
Казнекс форумонь участниктненень кармась Андрей Анисимовонь «Не всё коту масленица» театральной путовксось.
Марина Агафонова