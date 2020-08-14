РАСЬКЕНЬ ОРШАМОПЕЛЕНЬ МАЗЫЧИСЬ 

Те фотографиянть, конань теизе Олег ДВОРНИКОВ, минь неинек Ицялбуень райононь И.П.Кривошеев лемсэ эйкакшонь библиотекань сайтстэ ды мелезэнек пек тусть тейтерь-аватнень ды сынст раськень оршамопелень мазычист.
Эх, мекс ней сынст минь нетяно ды оршнетяно ансяк культурань кенярксчинь тешкстамсто?! Ицялбуень «Центр культуры» МБУ-нь шкинемань жанрань коряс специалистэсь Наталья РУИНА ды «Детская библиотека им. И.П.Кривошеева» структурной подразделениянь прявтось Татьяна ВЕРЕНДЯКИНА районсонть тешкставиця мероприятиятнестэ зярдояк а менстить оршамс мазый кезэрень палят ды пряс путомат. Кода кортыть тейтерь-аватне, сынст эйсэ марят прянть алкуксонь инязоравакс ды теемс фотографият истя оршнезь – сынст васенце мелест-арсемаст.