Пятница, августа 14, 2020
Газета "Эрзянь правда"
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РАСЬКЕНЬ ОРШАМОПЕЛЕНЬ МАЗЫЧИСЬ 

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Категория: Культура

Те фотографиянть, конань теизе Олег ДВОРНИКОВ, минь неинек Ицялбуень райононь И.П.Кривошеев лемсэ эйкакшонь библиотекань сайтстэ ды мелезэнек пек тусть тейтерь-аватнень ды сынст раськень оршамопелень мазычист.



Эх, мекс ней сынст минь нетяно ды оршнетяно ансяк культурань кенярксчинь тешкстамсто?! Ицялбуень «Центр культуры» МБУ-нь шкинемань жанрань коряс специалистэсь Наталья РУИНА ды «Детская библиотека им. И.П.Кривошеева» структурной подразделениянь прявтось Татьяна ВЕРЕНДЯКИНА районсонть тешкставиця мероприятиятнестэ зярдояк а менстить оршамс мазый кезэрень палят ды пряс путомат. Кода кортыть тейтерь-аватне, сынст эйсэ марят прянть алкуксонь инязоравакс ды теемс фотографият истя оршнезь – сынст васенце мелест-арсемаст.

О ГАЗЕТЕ "ЭРЗЯНЬ ПРАВДА"

Газета Эрзянь правда в настоящее время издается один раз в неделю на 16 страницах, четыре из них в цвете. Газета широко отражает вопросы общественно-политической, социально-экономической, культурной и духовной жизни республики, публикует международную информацию. «Эрзянь правда» распространяется в Оренбургской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Нижегородской областях, в республиках Татарстан, Чувашия, Башкортостан. Вместе с тем, для эрзян России вот уже не один год успешно функционирует электронная версия газеты, которую можно в настоящее время читать в Интернете. В этом большая заслуга всего редакционного коллектива газеты «Эрзянь правда».

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