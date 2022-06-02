«БИБЛИОВЕ-2022» АКЦИЯСЬ САРАНСКОЕНЬ БИБЛИОТЕКАТНЕСЭ

Маень 28-це чистэ масторонок келес ютась «Библиове-2022» акциясь. Сонензэ анокстасть весе библиотекатне. Келей ды сюпав программа марто учость инжетнень А. С. Пушкин лемсэ библиотекасояк, конась се чинь чокшнестэнть пешкелесь ламо ломанде. Инжетнень туртов ютавтозельть эрьва кодат выставкат, мастер-класст, книгань ловномат, раськень оршамопелень невтнемат ды истя седе тов.
Мелень витицякс лиссь вастовомась, кона анокстазель национально-краеведческой отделсэ важодицятнень, «Ламзурь» ды «Вармава» ансамблясо морыцятнень вийсэ. Пурнавозтне теезельть содавиксэкс эрзянь ды мокшонь кезэрень койтнень марто, мезесь пек ладясь 2022 иентень, конась яволявтозь Раськень культурань сюпавчитнень ванстомань иекс.
Вастовомась ютась Аштема кудо ладсо. Ледстязель, кода седикеле вастсть тундонть ды кизэнть самост, кодат морот морсесть се шкастонть, кодат киштемат киштнесть ды налксемат налксесть. Кизэнть вастомсто эрзянь велетнесэ од ломантне васня якильть вирев. Энялдыльть Виряванть икеле керямс вейке килейне. Седе тов килейненть тарад пева сюлмсильть мазый парсейнеть. Наряжазь килейненть марто сыльть лей чирес, пшкадильть Ведявантень:
Тон, Ведява, весень
симдят,
Мастор алдо тон ней
лисят,
Мастор ланга тон ней
чудят,
Сия ладсо тон ней
цитнят,
Сырне ладсо тон
кеверят.
Ёрвалдык тон
Кизэчинек,
Шлик-нардык тон
мазычинек.
Килеенть ведьс навамодо ды ёрвалдомадо мейле од ломантне ютыльть мартонзо велева. Перькаст пурнавильть велень ломанть. Серьгедильть килеенть ды кизэнть эйсэ шнамо морот.
Весе те невтезель «Библиове-2022» библиотекав сыцятнень туртовгак. Мородо башка ульнесть киштемат, эрьва кодат налксемат ды пелькстамот. Весень туртов весемеде пек тусь «Штереть» пелькстамось. Эйсэнзэ пелькстыцятненень эрявсь арсемс кодамояк вейке покш бажамо. Те бажамось топавтови се ломаненть, кие изни пелькстамосонть. Секс пелькстамо мелест сайнесть покштнеяк, вишкинетнеяк.
«Ламзурь» ды «Вармава» ансамблясо морыцятнень сакшномадост мейле паро мельсэ кадовсть вишка ловныцятнеяк, кить якить эйкакшонь республикань библиотекав. Тесэяк сынст туртов анокстазельть эрьва кодат вастовомат, налксемат ды пелькстамот.
«Кизэнь вастома» коенть невтемстэ эйкакштне покш мельсэ кундасть парсей ведьмесэ килей тарадонь мазылгавтомо. Невтизь ёрокчист моронь морамосо, киштемасо. Ловность валморот кизэденть. Пек элякалесть налксемань ютавтомсто.
Эйкакшонь республикань библиотекасо важодицятне – Р.В. Куркина ды Т. Я. Бояркина – ёвтасть седейшкавань валт седикелень коенть невтицятненень ды тердизь тагояк самс эйкакштнень марто вастовомо.
Раиса ЩАНКИНА
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