Елена Романовская поладызе актёронь династиянть

Елена Владимировна Романовская чачсь ды кассь актёронь семиясо. Сон поладызе те династиянть. Тетязо – Владимир Иванович Сидорин – МР-нь народной артист, РФ-нь заслуженной артист, авазо – Лариса Алексеевна – Мордовиянь заслуженной артистка, сон важодсь Някань театрасо прявт режиссёрокс.
Ломантне сынь пек содавикст. Тедеде топодсть 30 иеть, кода Елена важоди Някань государственной театрасо актёрокс-кукловодокс. Сон – МР-нь заслуженной артистка.
– Елена Владимировна, арсетяно, весе эйкакш пингенк ютась театрасо?
– Те истя. Эйдень кужов эзинь яксе. Кадомс ульнесь монь а кинь лангс. Свал ульнинь тетянь-авань марто. Сынь театрасо – монгак мартост. Сыргить гастролев – мон мартост ардтнян. Ды се шкастонть саезь пек вечксынь китнень, васоло таркава якамотнень. Вишка шкасто ульнесь истямо пейдемань тев. Косо-бути гастрольсэ «Мапа» спектаклядонть мейле артисттнэ лиссть ваныцятнень икелев сюконямо. Ваныцятне пейдить, а лоткавтовить. Мезе теевсь? Ды тесэ артисттнэ редимизь: монгак стинь ваксозост сюконямо, кедьсэнь кирдемка марто някине-ципакине. Колмошка иень ульнесть.
Покш классо тонавтнемстэ весе кевкстнесть: «Ну, мезе, молят тонавтнеме актрисакс? Кармат тетять-авать ладсо важодеме театрасо?». Мон каршост аволинь кедьсэнь: лоткадо, тынь мезть! Зярдояк а карман актрисакс! Зяро рольть тонавтнемс эряви… Видьстэ мерян, эзинь арсеяк теде, мелемгак арасель. Ансяк эрямосонть лиссь весе лиякс.
Школадо мейле бажинь тонавтнемс Нижней Новгородонь педагогической университетсэ. Тевем эзь лисе, эзинь понго. Те ульнесь ютазь пингень 90-це иетнень ушодкссто. Тетям-авам тердимизь Някань театрав лездыцянь составс. Иень ютазь карминь тонавтнеме Н. П. Огарёв лемсэ МГУ-нь филологиянь факультетэнь рузонь келень ды литературань отделениясо. Теке жо шкане важодинь театрасо. Тетям-авам явсть тень ламо мель: свал тонавтсть важодеме ансяк парсте. Тонавтсть эйсэнь актёронь ёрокчинтень, сценической кортамонтень, эскелькстнэнень ды ламо мезес лияс. Театрасо пельдень вешсть лиятнень коряс седеяк пек. Нама, кияк монь сеске эзимим совавто спектакляс. Васня лездынь: кирдинь эли кандтнинь реквизитт, косо эрявсь максомс вайгель эли вачкодемс. Весе те лездамонть, кода ды мезе, вадрясто содылия эйкакшпингстэ саезь. Мейле макссть вишка роль, седе тов – омбоце планонь. Иеде иес пурнынь содамочить. Ульнесть ламо гастрольть. Арседе тынсь, кода маень куншкасто сыргилинек ардтнеме спектаклянь невтнеме, велявтылинек мекев августсто. Районга, веле-веле ланга. Важодинь профессиональной ламо режиссёртнэнь марто. Те монь туртов покш лезкс.
– Стака налксемс няка марто сцена лангсо?
– Эрьва спектаклясо минек кедьсэ од инструмент – те од няка. Сонензэ эряви тонадомс. Ванат, кода велявтни, кода важодить кедензэ, кода чары прязо, кода седе паро ули сонзэ кирдемс. Лиякс меремс, эрьва путовкссонть одс тонавтнетяно эсь инструментэнтень. Те покш важодема. Весе актёртнэнь-кукловодтнэнь кедест виевть. Савкшны ламо шкань перть кирдемс няканть, чаравтнемс ды тень пингстэ кортамс кисэнзэ. Кортамс эряви истя – ширманть удало эрьва валонть марявлизь меельце рядсояк! Видькстан, лия театрань актёртнэ свал дивсить: кода те тынк лисни?
Эрьва ие анокстатано ниле путовкст. Саемга, «Ай, да репка!» спектаклясонть мон налксян колмо рольть: Нуцькинень, Псакинень ды Чеернень. Эряви куроксто ютамс вейке образонть эйстэ лиянтень, полавтомс вайгелень диапазононть. Зярдо Псакинесь ды Чеернесь кортыть вейкест-вейкест марто, те шкане омбоце няканть кирди лия актёр, ансяк мон кортан кавто геройтнень кисэ. Нама, стака, те аволь сеске изняви, весемесь сы содамочитнень марто. Лиясто а сатныть актёртнэ, секскак налксят кавтонь кисэ.
Елена Романовская комсь иень перть ульнесь радиосо рекламань ловныцякс. Валонзо коряс, теньсэ пек лездась театрасо важодемась, сценической кортамось. Някань театрасо сон ней важоди од актёртнэнь марто, ютавты мартост мазыйстэ, гайтевстэ ды парсте кортамонь мастер-класст. Паро, улить од ломанть, конат бажить важодемс театрасо. Актрисась яви покш мель театрань тевтненень. Сон – Някань театрань первичной профсоюзной организациянь ветиця, МР-нь Театральной деятелень союзонь правленияс совиця.
– Елена Владимировна, ёвтнеде тенек семиядонк.
– Авам, Лариса Сидорина, прядсь Горький ошонь театрань училища. Распределениянь коряс макссть тензэ кавто ошт. Вейкесь ульнесь васолояк васоло, Северсэ. Омбоцесь – Саранскойсэ. Нама, сон кочкизе сень, конась маласо. Тетям, Владимир Сидорин, чачсь Рузаевкасо. Театрав сась авадон икеле, 1969 иестэ. Сон ульнесь пек ёроков ломанекс. Вадря пластика марто, пек паро актёр. Маштсь важодеме куш кодамо няка марто. Кода художник, кода режиссёр путнесь спектаклят. Эсь тевензэ содылизе парсте. Мон истят ломанть эзинь вастне. Тетям ды авам весе эрямо пингест алтызь театрантень. Зярыя иеде икеле сынь апак учне мельга-мельцек тусть эрямосто… Мон тенст сюконян весементь кисэ.
Сазором, Татьяна Маскинскова – балетэнь артистка. Ней сон важоди И.М. Яушев лемсэ музыкальной театрасо режиссёронь лездыцякс.
Евгений Яковлевич Романовский мирдень марто теевинек содавиксэкс те театрасонть. Сон сестэ ульнесь тесэ администраторокс ды актёрокс. Ней важоди МР-нь Някань государственной театрань прявтокс. Кавто цёранок – Леонид ды Давид. Сынь тунь аволь театрань эйкакшт. Видькстан, Давид налксесь вейке спектаклясо. Сонзэ тейнизь юнгакс. Стакшность тензэ мазый оршамот. Чавсь рындас (иневедень баягинес). Ней сон мейсэяк а тердеви налксеме спектаклясо.
Театрасо эряви ламо важодемс, ламо вийть путомс. Кие алкукс вечксы те тевенть – лияв ковгак а туи. Кадови ды кузи сэрей тёкшс!
Татьяна Маторкина