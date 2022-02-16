Чачома чи марто!

Февралень 16-це чистэ эсь юбилеензэ тешксты Мордовия Республикань раськень (народной) артисткась, «Келу» морокуросо морыцясь Анна Атласова.
Анна Григорьевна Атласова (тейтерькс Борисова) чачсь Мордовиянь Отяжбуень Таразбуе велесэ. Моронтень вечкемась сась тензэ овсе вишка пингстэ саезь. Школадо мейле сась Саранскоев музыкальной училищав тонавтнеме. Экзаменэнь максомсто сонзэ кунсолызе Г.И. Сураев-Королев композиторось, кона се шкастонть пурнась «Келу» ансамблясо васенце морыцятнень. Анянь гайтев, виев, киньгак ёнов а молиця вайгелезэ сеске тусь композиторонть мельс. Те ульнесь 1979 иестэ. Се шкастонть саезь Анна Атласовань эрямозо кеместэ сюлмавозь «Келу» ансамблянть марто. Вейсэ морамодо башка Атласова кармась варчнеме вайгелензэ ськамонзояк, мейсэ седеяк келейстэ невтизе морамонь ёрокчинзэ.
Сонзэ репертуарсо истят композитортнэнь морост, кода Н. Кошелева, Н. Митин, Н. Спиркин, Г. Вдовин, В. Родионов ды лият. Неть моротнесэ васенце таркасо ашти вечкемась чачома таркантень, тиринь авантень, эйкакштненень. Весемеде вечкевикс моронзо ютксо Н. Кошелевань «Весемеде мазыйнем» (валтнэ С. Кинякинэнь), «Лавсень моро» (валтнэ А. Доронинэнь), «Тиринь веле» (валтнэ Н. Мокшинэнь, моравксось Г. Вдовинэнь), «Таразбуесэ чачинь» (валтнэ ды моравксось Н.Моисеевень) моротне.
1994 иестэ Мордовия Республикань музыкальной искусстванть виевгавтомасо покш путовксонть кисэ сонензэ максозь «Мордовия Республикань заслуженной артистка», 2017 иестэ – «Мордовия Республикань народной артистка» лемтне.
Искусствань тёкшс кись Анна Атласовань туртов аволь шождатнестэль. Савсь ютамс эрьва мезень пачк. Артистэнь кшись лангс ваномс ансяк маряви шожда. Кить варчнизь сонзэ танстенть, содасызь, кодамо сон эрси лиясто сэпей ды чапамо, зяро вийть сонзэ кисэ савкшны путомс, зяро талномат талномс, зяро веть а удомс ды седей сезнемс. Те весе пря велькска сатотсь Анна Атласовань туртовгак. Сонзэ мезеськак эзизе тандавто. Мезеяк лангс апак вано, мольсь ды моли эсензэ киява, тов, косо эйсэнзэ учость ды кармить учомо покш изнявксткак, сэпей ацирьгалематкак.
«Эрзянь правдасо» важодицятне ёвтыть тензэ седейшкавань лембе валт. Арсить од изнявкст, шожда ки, уцяскав эрямо, кеме шумбрачи.
Февралень 16-це чистэ эсь юбилеензэ тешксты «Келу» ансамблясо таго вейке морыцясь Галина Макшева. Галина Николаевна чачсь Ташто Шайговань Уржа посёлкасо. Творчествань кизэ ушодовсь 1979 иестэ, зярдо сась «Келу» ансамбляв, косо морси нейгак.
Моронтень вечкемась тензэ сась Пазонть пельде. Ды те вечкеманть Галина Макшева канды ды карми кандомо седейсэнзэ эрямонзо перть.
Кода обуцянь коряс эрямонтень кенярдыця, оймамонь а содыця, свал тевсэ лакиця, истя творчествасонзояк седе покш тарка саить моротне, конатне толт «верьгедить» ды верь лакавтыть. Морось сонзэ туртов – эрямонь тансть, ормаменькс, кона кенярксов шкасто кецявты, стака шкасто оймавты.
Юбилеень чистэ весе казнетне – тыненк. Од изнявкст шкинемасонк, уцяскав эрямо, кеме шумбрачи ды кадык топавтовить весе меленк-бажамонк.
«Эрзянь правда» газетань нолдыцятне