ОМБО МАСТОРОНЬ ЭРИЦЯТНЕ РОССИЯДОНТЬ 

Умонь шкатнестэ саезь омбо масторонь эрицятне Россиянть сюлмить якшамонть, овтотнень, матрёшкатнень ды иредстиця симемапеленть марто. Алкукс, те ансяк кортамот, ды Россиядонть мельтне-арсематне ков седе сюпавт. Теде кортыть кевкстнематне, конатне ютавтозельть Интернет-сайттнэсэ.
Нама, васняяк тешкстама, рузонь ды Россиянь лия раськетнень культурась – минек каштанчинек ды теде содыть лия масторонь эрицятне. Балетэсь, театрась, Пушкин, Достоевский, Толстой – тень содасызь омбо мастортнэнь ламот эрицятне. Кевкстнезтнестэ ламотне, конат ульнесть минек масторсонть, тешкстыть якстерькаень ямонть, лиякс меремс, рузонь борщенть. Ламотненень вечкевсть минек ярсамопельтне. Икранть ваксс, кона ульнесь сехте покш сюлмавомакс Россиянть марто, аравтовсть тантей прякатне, пачалксетне, позась ды ликшась. Эряви меремс, ней масторлангонть келес панжовить пек ламо ресторант, косо анокставить рузонь раськень ярсамопельтне.
Матрёшканть лия масторсто Россияв сыцятне ловить прявт сувенирэкс, конань сынь рамить казнекс малавиксэст, ялгаст туртов ды эстест минек масторонть ланга ледстнемапелекс.
Россиянть марто ламот сюлмить балалайкантькак. Ды тесэ тевесь, паряк, аволь инструментэнть лия ёнов а молемасонть, а, васняяк, «балалайка» валонть ёвтамосонть. Омбо масторонь эрицятненень лиясто а ёвтавияк лемезэ ды кода сон гайги.
Нама, кода а ёвтама рузонь тейтертнень ды аватнень мазычиденть. Сынст омбо масторонь эрицятне ловить сехте мазыекс масторлангонть келес.
Омбо масторонь малав эрьва эрицясь мери, Россиясь – те покштояк покш мастор. Ансяк Московдонть ды Санкт-Петербургтонть башка ламотненень а ёвтави кодамояк лия ош. Якстере площаденть ды Кремлянть марто рейтингентень понгсть православной достопримечательносттнеяк. Минек храмтнень сырнень куполтнэ талновтыть омбо масторонь эрицятнень седеест.
Россиядонть кортамсто лия мастортнэнь эрицятне истя жо ёвтыть овтотнень. Сынст фантазиясь невти истят картинат, косо овтось кишти балалайка марто. Ней уш минек туртов те маряви умонь анекдотокс.
Ды, нама, Россиянть сюлмить ловонть ды якшамотнень марто. Ков жо миненек тентеме!? Омбо масторонь ламот эрицятне кевкстнить: эрси-арась минек масторсо кизэ ды якатано-арась шортасо? Лия масторонь вейке эрицясь, кона явсь мель Россиядо кевкстнематненень, тешкстызе, зярдо мари «Россия» валонть, сонзэ превсэ чачи истямо артовкс: ловсо вельтязь Якстере площадесь. Кевкстнематнень эштё вейке участникесь мерсь, сон Россиянть сюлми Транссибирской магистраленть марто, кува, паряк, сонензэ савкшнось ардомс. Ды, эряви меремс, Московонть ды Сибиренть омбо масторонь эрицятне истя жо ёвтыть седе сеедьстэ.
Ламо иень перть «Россия» валось сюлмави Россиянь Президентэнть В.В.Путинэнь марто. Сондензэ, нама, содыть весе мастортнэсэ, кода Калашниковонь автоматтонть ды «Яга-Баба» рузонь ёвксонь геройденть. Омбо масторонь эрицятне содасызь минек моронокак. Васняяк, «Калинканть» ды «Катюшанть».
Юлия ЕРЕМИНА