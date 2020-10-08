Эрзянь келень чись ютась шождасто, лембестэ, мазыйстэ

Эрзянь келень чись, конань тешкстамонзо кармасть 1993 иестэ саезь Эрзянь келень идемань фондонть ушодксонзо коряс ды ютавтневсь чадыковонь 16-це чистэ (зярдо чачсь эрзянь васенце профессорось А.П.Рябов), тедеде пандемиянть кувалма кандозель лия шкас.
Ды, меремс, сонзэ ютавтоманть, кода ламо лия покш читненьгак, кияк эзь учнеяк. Эрзянь раськень койтнень-кирдатнень, келень ванстомань ды кастомань-кепетемань фондось, кона теезь Эрзянь келень идемань фондонть таркас ды конань прявтсо Т.И. Ларина, сайсь мель а коламс 27 иеде икеле ладявозь те коенть ды ютавтомс сонзэ таштамковонь 30-це чистэ.
Вастовомантень, конань ютавтома таркакс кочказель А.С. Пушкин лемсэ библиотекась, седе ламо ломанть сакшность Саранскойстэ ды Мордовиянь буетнестэ. Ульнесь мелест самс, келя, лия таркастояк, ансяк эзь максо тень теемс масторсонок молиця кезовось. Текень кувалма пурнавозтнеяк залсо аштесть чамакссо, конатнень каилизь ансяк кортамсто ды морамсто.
Кода свал, Эрзянь келень чись ушодозель штатолонь кирвазтемасо. Те тевенть тееме свал кармавтневсь се ломанесь, кинень максневсь А.П. Рябов лемсэ казнесь ды лауреатонь лемесь. Тедеде истямо лемень кандтницякс кочказель Татьяна Михайловна Ковалева, конань содасызь, кода паро журналистэнть, эрзянь келенть кис весе седейсэ мелявтыцянть. Сонсь Татьяна Михайловна эзь саво. Текень кувалма штатолонть кирвазтемс савсь эстензэ Татьяна Ивановна Ларинанень.
Эрзянь келень чинть марто поздоровонь ёвтамо ды казнень максомо сакшность ломанть Мордовиянь госоргантнэнь пельдеяк. Васенце валось максозель МР-нь Госсобраниянь Председателень полавтыцянтень И.М. Москаевнень. Кода свал, Иван Михайлович кортась ванькс эрзянь кельсэ. Сон тешкстызе, кодамо питне канды тиринь келесь эрьва раськенть туртов ды мекс эряви ванстомс сонзэ сы шкань эрицятнень туртов.
Тень лангс мель явсть лия кортыцятнеяк. Эрицякс ловови се келесь, конань эйсэ кортыть эйкакшт. Сон а ванстови, а карминдеряйть тонавтомонзо эйдень кужотнесэ ды школатнесэ. Кода моли те тевесь минек республикань школатнесэ, ёвтнесь МР-нь Образованиянь министерствань прявт специалистэсь Н.В. Салмова. Надежда Васильевна шнамонь валсо тешкстынзе сеть тонавтыцятнень лемест, кить весе оймест путыть эсь тевентень.
Эрзянь келенть марто весе эрямонзо, ловт, сюлмизе весенень содавикс тонавтыцясь Р.Д. Жегалина. Пенсияв туезьгак сон а ашти тевтеме. Весе сень, мезе сон таштась эрямонзо перть, Римма Дмитриевна бажи пачтямс лиятненень Интернетэнть вельде. Сон панжсь зярыя курот Одноклассниксэ, Контактсо. Сынст вельде вети видеоурокт, вейс пурны эрзянь моротнень, максни минек раськень ломантнеде кулят, лади сюлмот Россиянть келес срадозь эрзятнень марто. Римма Дмитриевнань ней содасызь ламо таркава, учить пельдензэ лезкс эрьва ёндо. Кода сась мелесь ушодомс те тевенть, кодат стакачить вастневить сонзэ ветямсто, нурькинестэ ёвтнесь сонсь Римма Дмитриевна, кинь лемс ёвтазельть ламо шнамонь валт ды максозельть казнеть.
Тиринь келенть ванстома тевенть васенце таркасо кирдить МР-нь Культурань, национальной политикань ды архивень тевень министерствасо важодицятнеяк. Теде кемевтсть министрань полавтыцясь А.А. Чебаков ды консультантось Т.Т. Ширманкина, кона эрзянь кельсэ ловнынзе поздоровонь валтнэнь эсензэ министранть С.Н. Баулинань пельде.
Истямо жо лувсо тевест вети Эрзянь, мокшонь раськень регионъютконь вейсэндявксонь прявт курось. Сонзэ прявтось Ю.А. Мишанин паро валт ёвтась сеть ломантнень лемс, кить, мезеяк лангс апак вано, весементь теить тиринь кельтнень ванстомаст туртов.
Пингеде-пингес эрямо тиринь келентень арсесь Рав чирень финнэнь-угрань раськень культуратнень центрань прявтось Е.Н. Ломшина.
«Эряви яволявтомс ды эрьва иестэ ютавтнемс Эрзянь поэзиянь чи», – истямо мель ёвтась «Масторава» эпосонь нолдыцясь А.М. Шаронов.
Тиринь келентень вечкемадо эсензэ валморонть вельде видькстась «Сятко» журналонь прявт редакторонь полавтыцясь Л. Рябова.
Тиринь келень тонавтома тевсэнть пек ламо теить велень школатнесэ Надежда Сигимонова, Галина Тюрина, Нина Гришина, Елена Дорофеева, Раиса Шаляева, Надежда Вдовина. Сынь важодить сеть таркатнесэ, косо чачсть-кассть. Неть ломантне мусть шка самс Эрзянь келень чинть тешкстамояк.
Токазельть кой-кона пшти кевкстематнеяк. Мекс ков ие аламолгадыть эрзякс сёрмадыцятне? Мекс Мордовиянь прявт ошсо аламо косто неят тиринь кельсэ сёрмадовкст? Мекс телевидениянь-радионь пачк нолдтневить пек аламо передачат? Мекс меельце шкастонть лоткасть сёрмадомадо од морот минек композитортнэ? Ды истя седе тов. Паряк, неть кевкстематнень марясызь вере эземтнева аштицятне ды муить, кода витемс неть асатыкстнэнь.
Кодамо кенярксчи моровтомо? Сынь гайгсть апак лотксе. Сынст ушодынзе Лямбирень буень Александровка велестэ «Ялгат» ансамблясь, конань прявтсо эрзянь од морыцясь Артём Мамаев ды кона зярыя морот казсь ськамонзояк. Цёковонь вайгельсэ «вадяшинзе» весень седеест Ицялбуестэ од морыцясь Юлия Никишанина.
Умок уш ине морокс теевсь С.М. Люлякинань «Эрзянь кель» морось. Сонзэ серьгедизь «Ламзурь» ансамблясо морыцятне, мартост морасть весе пурнавозтнеяк.
Вастовомась ютась шождасто, лембестэ ды мазыйстэ. Сонзэ прядовомадо мейле – тантей каванявкст, конат пидезельть-панезельть вастовомас сазтнень кедьсэ.
Раиса Щанкина