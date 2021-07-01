М.Е.Евсевьев лемсэ МГПУ-нь студенттнэ ды тонавтыцятне невтизь пряст «ДаншиноFEST» фестивальсэнть

М.Е. Евсевьев лемсэ МГПУ-нь студенттнэ ды тонавтыцятне аштемковонь 20-це чистэ якасть Пенза ёнксов «ДаншиноFEST» IV-це весероссиянь историко-культурной фестивалев. Педуниверситетэсь тосо невтизе эсензэ программанзо.
Cонзэ представителесь, тиринь келень ды литературань кафедрань прявтось, филологиянь наукань докторось Ольга Ивановна Налдеева шумбракстнемстэ ёвтась поздоровт кенярксчинть кувалма вузонь ректоронть Марина Владимировна Антоновань пельде, ды тешкстызе сынст университетэнть таликанзо эрзянь ды мокшонь кельтнень ды культуранть ванстомасо ды касомасо-кемекстамосо.
Даньшино велень эрицятнень икеле седясь ламо фестивалень ды пелькстамонь лауреатось, МГПУ-нь «Гайгема» инструментальной ансамблясь. Художественной руководителенть Т.А. Шутовань ды концертмейстерэнть О.В. Милицинань прявтсо педагогической ды художественной тонавтомань факультетэнь студенттнэ седясть зярыя музыкальной произведеният. 3-це курсонь студенткась Мария Аньчкова морызе Нина Кошелевань (музыкась) ды Илья Девинэнь (стихтне) «Лайме порась» моронть. Весе неть номертнэ ды истя жо раськень оршамопельтне пек вечкевсть «ДаншиноFEST» фестивалень ваныцятненень.
Педагогической университетэнь студенттнэ ды тонавтыцятне свал невтнить ёрокчист раськеютконь, Россиянь ды минек региононь эрьва кодат мероприятиятнесэ. Спортсо пелкстамотне, научной форумтне, олимпиадатне ды конкурстнэ, концерттнэ ды волонтеронь акциятне эрьванень максыть тарка невтемс эсест шкинемаст. Те мазый ды лия ёнов а молиця фестивалентень тердемась эште весть невтизе Мордовиянь педагогической вузонть покш ёрокчинзэ!
Тешкстасынек, «ДаншиноFESTэнть» арсицязо ды анокстыцязо - мокшонь цёрась Н.Н. Пиксин.