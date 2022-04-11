«Викшнемась – те алкуксонь «орма»



Маряви, арась истямо тев, конань а машты тееме те авась. Мезес а кунды – весе кедьсэнзэ лаказь лаки. Сон сты, викшни, коды. Тонавты тенень вишка тонавтницятнень, сонськак невтни важодевксэнзэ эрьва кодамо пелькстамосо ды выставкасо. Викшневксэнзэ лия ёнов а молицят – эйсэст атякш марто нардамот, конатнень пек вечксызь Дубёнкань районсо.



Несыть истятнэнь покш чистэ ды сеске чарькодят, костонь сонзэ викшницясь. Ванат нардамотнень лангс ды, маряви, атякштне нейке моразевить эли тюрезевить. Кода сынст викшнемс, кода чачи истямо мазычись? Теде миненек ёвтнесь Дубёнкань райононь Поводелень викшницясь Татьяна БОРЧИНА.



Татьяна Александровна чачсь Дубёнкань райононь Антоновка велинесэ. Семияст покшоль: вейсэ эрясть тетязо-авазо, покштязо-бабазо ды колмо сазоркат. Покштязо, Фёдор Дмитриевич Волгушев, ульнесь Ине Отечественной войнань участникекс. Сон пингензэ перть важодсь школасо тонавтыцякс, ветясь история. Кулось 76 иесэ. Паряк, седе кувать эряволь, ансяк войнасо ранязель, контузязель, секс кувать эзь эря.



Антоновкасо Татьяна прядызе вейксэце классонть, седе тов 10-11-це класстнэсэ тонавтнеманть поладызе Поводелень средней школасо. Мейле мольсь тонавтнеме Н.П. Огарёв лемсэ МГУ-нь филологиянь факультетэв. Тонавтнемстэ лиссь мирденень, чачсь эйкакшкест, вузонть прядызе заочна.



– Специальностень коряс мон ве чияк эзинь важоде ды а янксян. Малав комсь иеть роботан Эйкакшонь творчествань центрасо (Поводелень школанть юрсо), – ёвтни Татьяна Борчина. – Эйкакш марто важодемась – алкуксонь кеняркс. Минь мартост мезе ансяк а тейнетяно: налкшкеть салов чапакссто, пластилинстэ. Ули технической моделирования – тосо вишкинетнень марто конёвсто ды картонсто мезтькак тейнетяно. Тонавтан нардамонь викшнемеяк. Мезе меревлинь, те тевсэнть эряви ламо котьмамс, путомс вийть, цидярдомачи. Неень шкань эйкакштнень стака кармавтомс мезеньгак тееме (теньсэ чумот Интернетэсь, телефонтнэ).



Ялатеке ули мелем ледстямс тонавтницян. Саемга, Катя Ермолаева вадрясто викшнесь, парсте тевезэ мольсь. Настя Колесникова ней тонавтни 11-це классо. Васня, кода весе эйкакштне, тенень эзь бажа, мейле мелезэнзэ тусь. Сон викшни, коды, эрьва мезть тейни. Невтни теевксэнзэ эрьва кодат пелькстамотнесэ. Якинек Ицялов «Параскева-рукодельница» декоративно-прикладной творчествань регионъютконь конкурсов. Эрзянь палясо кодазь няканть кисэ сон сайсь омбоце тарка. Диана Ломшина викшнесь нардамо, колмоце тарка сайсь. Мелят пандемиянть кувалма пелькстамось эзь ютавтово. Тедеде карми, анокстынек кавто важодевкст.



– Татьяна Александровна, кода тынсь кармиде викшнеме?



– Те весе чачсь мартон. Минек раськесэ весе аватне кедьчелькевть. Ветешка иень ульнесть, ванан, бабам коды ды коды. Мон перьканзо чаран: «Бабай, макст монень кодамс». Прок а марияк эйсэнь эли мери каршон: «Тон тапасак суренть!» Бабам ансяк туи тевень тееме, мон курокке сайса носканть, кодаса эсень ладсо. Бабам сови, аламодо буто сёвносамам, витнесы мекев. Ялатеке шка а кадылинь бабанень. Весть сон венстясь тень кавто спицат ды суре. Мерян: «Кода карман кодамо, бути тон монень а невтьсак?» Невтизе. Истя пединь кодамонтень. Школасо тонавтыцятнеяк макссть содамочить кодамо тевсэнть. Мейле ванса, авам викшни нардамот. Сонсь эрязкали, тевензэ ламо: робота, кудоютконь тевть-валт, колмо эйкакшт. Редия, викшнемазо аламодо аволь виде, уголдо уголс ашти. Истя бажинь витнемс сонзэ мельга! Авам ансяк лиссь кудосто, эзинь кирдеве, саинь пяланзо (пяльцат). Истя тень вечкевсь – весе цецянть викшния. Авам совась ды неизе: «Вай, лездыть монень!» А мон пря а максан, мерян, эзинь. Савсь ёвтамс: «Ну, неят, тондеть вадрясто-валанясто лиссь? Мекс а максат монень викшнемс?»



Вана истя ульнесь эрямосон. Тонавтомс кияк эзь тонавто, эзь невте тень. Мейле ульнесь истямо шка – викшнинь крестиксэ, лентасо, ковровой техникасо, лентасто бантт тейнинь. Кодынь носкат, цецят, фруктат-ягодат. Седе тов лоткинь нардамотнес. Ней вана кодсян варьгат, носкат, следкат, прихваткат, салфеткат. Эйсэст явшан, казян малавикстнэнь туртов. Те тевесь тень оймень коряс, сон зярдояк а кадови. Эрсесь, валскес викшнилинь. Сельмень кепедьсынь – ушосонть уш валдо! Декретсэ улемстэяк викшнинь. Телевизор а ванкшнан, а чарькодян, кода ломантне озыть ды ваныть?! Те шкань стяко ёмавтнемка!



Минь весе вечктяно кедьсэ-сурсо важодеме: бабам, авам, патян маштыть викшнеме, стамо, кодамо. Авань двоюродной сазоронзо эрить Отяжбуесэ. Сыньгак эрьва мезть викшнить. Пейдезь яла кортыть: «Викшнемась – те алкуксонь «орма». Ды мон пран мартост вемельс. Апак викшне ды апак кода а аштеван, тарка-эзем а муян. Кудоютконь тевень теевить – сеске кундан. Кенярксчистэ ломантне оймсить, яксить инжекс, монень те а эряви. Од иень кувака оймсема читнестэ весе малавиксэнь туртов кодынь казнеть. Православной покш читнестэ, нама, уш а важодян.



– Татьяна Александровна, ёвтнеде тенек атякшке марто нардамотнеде. Кодамо смусть сынь кандыть?



– Неть нардамотне седе сеедьстэ эрявкшныть свадьбас. Сынь ванстыть ломантнень. Нардамотне эрявить одирьвантень, кудавантень, покш кудантень, кудазоронтень (атявтонтень). Вейкест-вейкест эйстэ сынь аламодо явовить артовксонь, тюсонь коряс. Одирьвань нардамонть куншкава юты прошва (кружова), сон прок яви нардамонть кавтов. Кода ёвтнильть седикелень викшницятне, нардамонь алксось – одирьванть эрямозо мирденень лисемадо икеле. Верьксэсь – одирьванть эрямозо венчамодо мейле. Тесэ тюстнэ мазыйть, сельмс каявицят. Вере аштить кавто атякшт. Кода содатадо, те нармунесь панси апаро вийтнень. Атякштнень ютксо викшневи пиже мазый цеця – эрямонь чувто. Атякштнень пильгест эрявить теемс эчкестэ. Теяк канды смусть – семиясь кеместэ аштевель моданть лангсо.



– Нейгак атякш марто нардамотне эрявкшныть свадьбасо?



– Нама. Дубёнкань районсо те коесь зярс эри. Монень яла пшкалить викшнемс свадьбав нардамот. Нардамось панжи одирьвантень ки. Сонзэ а мереви каямс се шкас, зярс а соват мирденть кудос. Нардамось каяви одирьванть кирьгава-мештева ды сюлмави якстере бантсо. Истя жо каяви кудаванть кирьгава, ансяк апак сюлма. Покш кудантень ды кудазоронтень нардамонть сюлмасызь перькаст. Эштё вейке нардамо каить пазаванть ланга. Весемезэ вете нардамот эрявить. Ледстнян, икеле свадьбатнес кото нардамот эрявсть, свадьбадо икеле чокшнестэнть од цёрантень панар марто кучильть нардамо. Монь цёрам урьвакстсь – одирьвась ульнесь нардамо марто, весе коень коряс ютавтынек.



Т. А. Борчинань валонзо коряс, вешить викшнемс нардамот калмамоненьгак. Тесэ жо эрявить кочкамс лия тюст, аволь валдот ды сельмс каявицят. Сыретненень – чопода-якстере эли сэнь тюсонь. Нардамотнень викшни крючоксо, салмукссо. Весе суретнень сон рамси, ней мезе ансяк а микшнить.



Татьяна Александровна – «Шумбрат, Мордовия!» раськень творчествань республикань фестивалень эрьва иень пелькстыця. 2017 иестэ сон лиссь изницякс «Мастер года» номинациясо. Ды аволь ансяк те фестивальсэнть эрси, эйсэнзэ свал эрьва ков тердтнить. Авась мельспаросо якси эрьва кува, ков тердить. Ломантне зярдояк а ютыть сонзэ вакска. Лоткить, ванныть викшневксэнзэ, дивсить, кевкстнить. Сон ёвтни тенст весе койтнеде. Миньгак нардамотнень ванкшномсто ламо дивсинек. Зяро шка, вийть ды мель эряви сынст викшнемстэ! Сонзэ туртов те – паро оймсема, лезэвстэ ютавтозь шка.



Те авась – алкуксонь эрзянь ава: эряза, эрьва ков кенериця, эрьва мезень тееме маштыця. Тенень тонавты тейтернензэяк. Соня якси колмоце классос. Уш нейке редяви, ули эйсэнзэ творческой сяткинесь – вечки артомо, викшнеме. Весть тензэ невтьсак – сеске чарькодьсы, кода эряви теемс. Ды весе сынст семияст истямо. Борчинтнэ зярдояк а аштить тевтеме. Татьянань мирдезэ важоди «Магма ХД» ООО-со. Цёразо ды урьвазо эрить Москов ало. Ансяк кенери соламо ловось – Татьяна Александровна малавиксэнзэ марто лисить пирев. Сынь кирдить покш садпире. Викшнемадо башка, авась пек вечки цецят. Сынь касыть кудосояк, пиресэяк ды, нама, нардамотнесэяк. Кецявтыть мазычисэст весе ломантнень.



Татьяна МАТОРКИНА

Фототне Эдуард Ретунскиень