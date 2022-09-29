ПАРТНЕНЬ ТЕЕМАСЬ – КЕЗЭРЕНЬ ИСКУССТВА

XXI-це пингень инновациянь технологиятнень шкасто малав овсе стувтовсть истят кедьёнкстнэ, кода чувтонь парнетне. Ды, эряви меремс, сынст тейницятнедеяк – бондартнеде, течинь чине кадовсть пек аламо. Бути саемс минек Мордовиянть, весе республиканть келес бондарень ремесланть марто сюлмавозь ансяк зярыя ломанть. Вейкесь эйстэст, Андрей Анатольевич Уваров.
Сон эри Орданьбуень райононь Редкодубья велесэ. Чувтонь парнетнень тейнеме тетянзо, Анатолий Александрович марто сынь ушодсть зярыя иеде икеле. Васняяк жо Андрей Уваров роботась илевонть марто: кодась кептерть, паргинеть, саласкеть.
Школадо мейле Андрей Уваров тонавтнесь училищасо, тензэ максовсь пидицянь-паницянь специальностесь ды бондарень тевенть марто эсь эрямонзо сюлмамс, паряк, эзь арсекшнеяк. Нама, вишкинестэ озясь тетянзо марто, мезе-бути лаксиль-теиль, мелезэнзэ пек тукшныльть илевстэ кодыця кедьчелькевтнень теевкстнэяк. Теньсэ весе. Эзь арсе – те карми эрямонь тевезэ.
– Училищасо тонавтнеманть прядыя ды зярыя иеть важодинь специальностенть коряс – эсенек велесэ аштиця интернатсо пидицякс-паницякс. Мейле роботам кадыя ды туиксэлинь Московов, тосо эсь ёрокчинть седе шожда тевс нолдамс, китнеде седе ламо, – корты Андрей Уваров. – Московонть марто эзь лисе ды карминь арсеме эстень тев. Тесэ вана мелезэнь саськак илевень кедьёнкстнэнь теемась. А чувтонть марто озямс монень эйкакш порасто саезь вечкевсь. Школасо уроктнень прядомадо мейле весе шкам ютавтынь велень кедьчелькевтнень важодемаст мельга ванозь. Икеле шкатнестэ Редкодубьясо ламот роботасть чувтонть марто, илевстэ теевксэст ульнесть содавикст. Эсь тонавтыцякс жо лован А. В. Моисеевень. Сон ёвтнинзеяк кодамонь салавачитнень.
Ды, эряви меремс, кептертнень-паргинетнень теемась овсе а шожда. А уш саласкетнень эштёяк стака. Васняяк, эряви содамс, кода ды зярдо анокстамс илевтнень, кода ладямс ды менчемс сынст.
– Седе паро илевенть пурнамс тунда, зярдо чувтотне ансяк ушодыть пиже лопатнень нолдамо. Сестэ материалось карми вадря, ванськавтови шождасто, – ёвтни кедьчелькевесь. – Нама, мереви пурнамс лия шкастояк, ансяк сестэ илевенть эряви пидемс парсо, штобу сонзэ лангсто кересь седе парсте лутаволь.
Эсь теевкстнэнь марто Андрей Уваров ульнесь райононь, республикань ды весероссиянь ламо мероприятиятнесэ ды фестивальтнесэ. Вейке шкасто эсь тевентень тонавтсь велень школань эйкакштненьгак, ветясь кружок. А мейле вейке выставкасто несь тумосто теезь боцькинеть. Ды оймамо уш арасель, зярс сонськак истямо эзь тее. Васенце боцькиненть лангсо котьмамс савсь пек кувать, тевесь мольсь стакасто. Ансяк весемесь лиссь. Ды мейле уш кедьчелькевесь эзь лоткаво.
– Лангс ваномс, чувтонь парненть теемасо кодаткак стакачить арасть. Анокстыть чувтонь лазнэтнень, ладсить малацек вейке-вейкенень ды, арсят, вана теть мазыйдеяк мазый парне. Ансяк аволь весемесь истя шожда, – корты Андрей Уваров. – Неень шкань бондаресь – те плотник, станок экшсэ важодиця ды эште ламо лия ёнксонь мастер. Сонензэ эряви парсте содамс чувттнэнь: те тевенть туртов маштови аволь эрьвась. Столяронь содамочитне тесэ истя жо аштить васенце таркасо, эдь эряви, штобу эрьва лазнэсь ладяволь вейке-вейкенень. Теке шкастонть мельсэ кирдема сеньгак, штобу неть лазнэтнень коряс ладяволь потмаксось. Вадря бондарекс улемга, мельсэ кирдема колмо прявт ёнкстнэнь: улемс аккуратноекс, пшти сельмекс ды эрязакс.
Уваровтненьгак аволь весемесь мольсь шождасто ды парсте. Ремеслантень тонавтнесть зярыя иень перть. Тетязо Анатолий Александрович сонськак аламодо содасы столяронь тевенть.
Весементень жо аламонь-аламонь тонавтнесь цёранзо марто вейсэ.
Истя, варчнезь-теезь, Андрей Анатольевич арсесь ушодомс чувтонь парнетнень тееманть. Сон содась, республикасонть те ремеслась аволь пек содавикс, мастертнэде пек аламо. Кортызь-арсизь ды кемекстызь варчамс. Тесэ вана весемесь ушодовськак: лазнэтне вейкеть а теевить, потмаксось сыненст а лади, парненть пурнасы – а сон чуди. Ламо савсь озямс, ламо чувто уштомс. Зярдо жо теевсь алкуксонь парнесь, кенярксонтень пе арасель.
– Бондарень тевесь – те наукаяк, искусстваяк. Те аволь кенкш эли вальма лаксемс-теемс. Тесэ эряви цидярдомачи. Вейке парненть лангс пек ламо шка юты. Материалонть эряви анокстамс, чувтонь весе плашкинетнень теемат вейкетьстэ, пурнамодонзо мейле паренть ковонь перть кирдема ведьсэ, штобу сон вадрясто лоподевель ды мейле уш ведесь эйстэнзэ зярдояк аволь чуде. Мейле сонзэ парсте костяма. Ды ансяк теде мейле парнесь карми анок, – ёвтни Андрей Уваров.
– Теке марто, тесэ улить ламо салавачитькак. Мертяно, чувтонть анокстама ансяк сёксня, зярдо эзганзо лотки соконь якамось. Эряви содамс сеньгак, кодамо чувтонть нолдама тевс. Мон седе ламо важодян тумонть марто. Содамга жо, пекшень парнетне вадрят медень кирдеманть, умартнень чапавтоманть туртов. Капстанть ды лия эмежтнень салтомасо тевс нолдави тумось ды поесь, а вана винанть ды коньяконть анокстамсто тумонь парневтементь кодаяк.
Тешкстама сеньгак, минек ёнкстнэсэ а касыть истят чувтот, конат маштовить парнетнень анокстамонть туртов. Минек виртнесэ касыця тумотне, пекшетне ды пойтне аволь пек кеметь. Истямо чувтось овсе а маштови, парнесь куроксто лавшомгады ды калады. Материалонть седе сеедьстэ раматано Чувашиясто, Нижегородской областьстэ. Тосонь чувтотне седе вадрят.
Редкодубьянь бондарденть васенцекс кармасть содамо эсь районсо ды республикасонть. Кармасть само ломанть. Кие симемапельтнень алов кармавты парне, кие эмежтнень салтомань ды лия мезень ванстомань туртов. Тевесь сыргась. Парнетне-боцькинетне вечкевсть весенень.
Эрьвась соды, бондарень тевсэнть прявт ёнксось – ванькс ды парочись. Парнетнень теемасо тевс нолдави ансяк чувтось, кодаткак эскть, шурупт эли клей те технологиясонть арасть.
Кода уш тешкставсь вере, Андрей Уваров свалшкань инже республикань ды весероссиянь выставкатнесэ-фестивальтнесэ, эсь содамочитнень яви школасо тонавтницятнень марто. Кеме сюлмот кирди республикань содавикс художниктнень марто. Сон невтни мастер-класст вишкинетнень туртов, ёвтни бондарень тевденть. Сонзэ покш мелезэ муемс бондарствань вечкицятнень, тонавтомс эсь тевентень лиятнень, ванстомс минек покштятнень-бабатнень коест-кирдаст.
Весе неть иетнень перть Уваровтне эсь маштомачинть кисэ тешкстазь ламодояк ламо дипломсо, шнамонь конёвсо. Сынст теевксэст содавикст республиканть ды весе масторонть келес.
Андрей Уваров ёроков музыкасояк – налкси баянсо. Сон эсест велень Культурань Кудосо художественной руководитель ды «Дубравушка» ансамблянь прявт, конась кенярдовты весень уш аволь вейке ие.
Юлия Еремина
Фототне Эдуард РЕТУНСКИЕНЬ ды VK-со Редкодубьянь
ДК-нь куросто
Школадо мейле Андрей Уваров тонавтнесь училищасо, тензэ максовсь пидицянь-паницянь специальностесь ды бондарень тевенть марто эсь эрямонзо сюлмамс, паряк, эзь арсекшнеяк. Нама, вишкинестэ озясь тетянзо марто, мезе-бути лаксиль-теиль, мелезэнзэ пек тукшныльть илевстэ кодыця кедьчелькевтнень теевкстнэяк. Теньсэ весе. Эзь арсе – те карми эрямонь тевезэ.
– Училищасо тонавтнеманть прядыя ды зярыя иеть важодинь специальностенть коряс – эсенек велесэ аштиця интернатсо пидицякс-паницякс. Мейле роботам кадыя ды туиксэлинь Московов, тосо эсь ёрокчинть седе шожда тевс нолдамс, китнеде седе ламо, – корты Андрей Уваров. – Московонть марто эзь лисе ды карминь арсеме эстень тев. Тесэ вана мелезэнь саськак илевень кедьёнкстнэнь теемась. А чувтонть марто озямс монень эйкакш порасто саезь вечкевсь. Школасо уроктнень прядомадо мейле весе шкам ютавтынь велень кедьчелькевтнень важодемаст мельга ванозь. Икеле шкатнестэ Редкодубьясо ламот роботасть чувтонть марто, илевстэ теевксэст ульнесть содавикст. Эсь тонавтыцякс жо лован А. В. Моисеевень. Сон ёвтнинзеяк кодамонь салавачитнень.
Ды, эряви меремс, кептертнень-паргинетнень теемась овсе а шожда. А уш саласкетнень эштёяк стака. Васняяк, эряви содамс, кода ды зярдо анокстамс илевтнень, кода ладямс ды менчемс сынст.
– Седе паро илевенть пурнамс тунда, зярдо чувтотне ансяк ушодыть пиже лопатнень нолдамо. Сестэ материалось карми вадря, ванськавтови шождасто, – ёвтни кедьчелькевесь. – Нама, мереви пурнамс лия шкастояк, ансяк сестэ илевенть эряви пидемс парсо, штобу сонзэ лангсто кересь седе парсте лутаволь.
Эсь теевкстнэнь марто Андрей Уваров ульнесь райононь, республикань ды весероссиянь ламо мероприятиятнесэ ды фестивальтнесэ. Вейке шкасто эсь тевентень тонавтсь велень школань эйкакштненьгак, ветясь кружок. А мейле вейке выставкасто несь тумосто теезь боцькинеть. Ды оймамо уш арасель, зярс сонськак истямо эзь тее. Васенце боцькиненть лангсо котьмамс савсь пек кувать, тевесь мольсь стакасто. Ансяк весемесь лиссь. Ды мейле уш кедьчелькевесь эзь лоткаво.
– Лангс ваномс, чувтонь парненть теемасо кодаткак стакачить арасть. Анокстыть чувтонь лазнэтнень, ладсить малацек вейке-вейкенень ды, арсят, вана теть мазыйдеяк мазый парне. Ансяк аволь весемесь истя шожда, – корты Андрей Уваров. – Неень шкань бондаресь – те плотник, станок экшсэ важодиця ды эште ламо лия ёнксонь мастер. Сонензэ эряви парсте содамс чувттнэнь: те тевенть туртов маштови аволь эрьвась. Столяронь содамочитне тесэ истя жо аштить васенце таркасо, эдь эряви, штобу эрьва лазнэсь ладяволь вейке-вейкенень. Теке шкастонть мельсэ кирдема сеньгак, штобу неть лазнэтнень коряс ладяволь потмаксось. Вадря бондарекс улемга, мельсэ кирдема колмо прявт ёнкстнэнь: улемс аккуратноекс, пшти сельмекс ды эрязакс.
Уваровтненьгак аволь весемесь мольсь шождасто ды парсте. Ремеслантень тонавтнесть зярыя иень перть. Тетязо Анатолий Александрович сонськак аламодо содасы столяронь тевенть.
Весементень жо аламонь-аламонь тонавтнесь цёранзо марто вейсэ.
Истя, варчнезь-теезь, Андрей Анатольевич арсесь ушодомс чувтонь парнетнень тееманть. Сон содась, республикасонть те ремеслась аволь пек содавикс, мастертнэде пек аламо. Кортызь-арсизь ды кемекстызь варчамс. Тесэ вана весемесь ушодовськак: лазнэтне вейкеть а теевить, потмаксось сыненст а лади, парненть пурнасы – а сон чуди. Ламо савсь озямс, ламо чувто уштомс. Зярдо жо теевсь алкуксонь парнесь, кенярксонтень пе арасель.
– Бондарень тевесь – те наукаяк, искусстваяк. Те аволь кенкш эли вальма лаксемс-теемс. Тесэ эряви цидярдомачи. Вейке парненть лангс пек ламо шка юты. Материалонть эряви анокстамс, чувтонь весе плашкинетнень теемат вейкетьстэ, пурнамодонзо мейле паренть ковонь перть кирдема ведьсэ, штобу сон вадрясто лоподевель ды мейле уш ведесь эйстэнзэ зярдояк аволь чуде. Мейле сонзэ парсте костяма. Ды ансяк теде мейле парнесь карми анок, – ёвтни Андрей Уваров.
– Теке марто, тесэ улить ламо салавачитькак. Мертяно, чувтонть анокстама ансяк сёксня, зярдо эзганзо лотки соконь якамось. Эряви содамс сеньгак, кодамо чувтонть нолдама тевс. Мон седе ламо важодян тумонть марто. Содамга жо, пекшень парнетне вадрят медень кирдеманть, умартнень чапавтоманть туртов. Капстанть ды лия эмежтнень салтомасо тевс нолдави тумось ды поесь, а вана винанть ды коньяконть анокстамсто тумонь парневтементь кодаяк.
Тешкстама сеньгак, минек ёнкстнэсэ а касыть истят чувтот, конат маштовить парнетнень анокстамонть туртов. Минек виртнесэ касыця тумотне, пекшетне ды пойтне аволь пек кеметь. Истямо чувтось овсе а маштови, парнесь куроксто лавшомгады ды калады. Материалонть седе сеедьстэ раматано Чувашиясто, Нижегородской областьстэ. Тосонь чувтотне седе вадрят.
Редкодубьянь бондарденть васенцекс кармасть содамо эсь районсо ды республикасонть. Кармасть само ломанть. Кие симемапельтнень алов кармавты парне, кие эмежтнень салтомань ды лия мезень ванстомань туртов. Тевесь сыргась. Парнетне-боцькинетне вечкевсть весенень.
Эрьвась соды, бондарень тевсэнть прявт ёнксось – ванькс ды парочись. Парнетнень теемасо тевс нолдави ансяк чувтось, кодаткак эскть, шурупт эли клей те технологиясонть арасть.
Кода уш тешкставсь вере, Андрей Уваров свалшкань инже республикань ды весероссиянь выставкатнесэ-фестивальтнесэ, эсь содамочитнень яви школасо тонавтницятнень марто. Кеме сюлмот кирди республикань содавикс художниктнень марто. Сон невтни мастер-класст вишкинетнень туртов, ёвтни бондарень тевденть. Сонзэ покш мелезэ муемс бондарствань вечкицятнень, тонавтомс эсь тевентень лиятнень, ванстомс минек покштятнень-бабатнень коест-кирдаст.
Весе неть иетнень перть Уваровтне эсь маштомачинть кисэ тешкстазь ламодояк ламо дипломсо, шнамонь конёвсо. Сынст теевксэст содавикст республиканть ды весе масторонть келес.
Андрей Уваров ёроков музыкасояк – налкси баянсо. Сон эсест велень Культурань Кудосо художественной руководитель ды «Дубравушка» ансамблянь прявт, конась кенярдовты весень уш аволь вейке ие.
Юлия Еремина
Фототне Эдуард РЕТУНСКИЕНЬ ды VK-со Редкодубьянь
ДК-нь куросто