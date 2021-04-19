В.И. Ромашкинэнь (Йовлань Олонь) лемензэ ледстнемга

«Владимир Иванович Ромашкин (Йовлань Оло) – те лементь содасызь аволь ансяк минек республикасо, весе Россиянть келес ды сонзэ томбале мастортнэсэяк. Содасызь аволь ансяк кода «Торама» морокуронь теицянть, васняяк, кода этномузыкологонть, кона одс вельмевтинзе эрзянь, мокшонь, каратаень ды финнэнь-угрань лия раськень кезэрень ламо моротнень, ды сынст вельде весе масторлангонть келес панжизе минек культуранть сюпавчинзэ ды мазычинзэ».
Истят сёрмадовкст муят ней эрьва косто. В.И. Ромашкинэнь лемесь совавтозь сехте содавикс ломантнень юткс Мордовиясо нолдазь ламо энциклопедиятнесэяк. Ды те аволь стяко. В.И. Ромашкин аволь кувака эрямонзо перть (сон чачсь 1951 иестэ, кулось 2002 иестэ) тейсь покштояк покш путовкс минек культуранть лезэс, кепедизе сонзэ седеяк верев ды од тёкшос. Сонзэ путовксонть питнейкс ловить минек прявттнэяк. Саранск ошонь депутатонь 27-це сессиясо, кона ютась 2020 иень октябрянь 29-це чистэ, кемекстазь мель-арсеманть коряс прявтошонь вейке курось, кона ашти «Юбилейной» микрорайонсо, лемдязь Владимир Ромашкинэнь лемсэ.
В.И. Ромашкинэнь (Йовлань Олонь) лемензэ а стувтомга весемеде ламо теи чувтосто керсицянь «Эрьмезь» вейсэндявксось, конань прявтсо Петр Рябов. Те сонзэ ушодксонзо коряс 2006 иень таштамковонь (сентябрянь) 6-це чистэ Кочкурбуень Вирь Тавласо панжозель В.И. Ромашкинэнь лемсэ «Этно-кудо» музеесь. Этно-кудось нурька шкань перть теевсь истямо таркакс, косо ютавтневить эрьва кодат вастневемат, промкст, эрьгелемат, конат алтазь эрзянь ды финнэнь-угрань лия раськетнень коест-кирдаст ванстомантень. Сынст ютксо – «Торамась терди» эрзянь кезэрень моронь фестивалесь, кона васенцеде панжозель 2008 иень таштамковсто, ды конань сыргавтыцякс ды ютавтыцякс ульнесь ды кадови «Эрьмезь» вейсэндявксось.
Те вейсэндявксось таго васенцетнень ютксоль, кить лиссть истямо ушодкс марто: 2021 иенть Мордовиясо яволявтомс В.И. Ромашкинэнь иекс. Тувталось: тедеде (2021 иестэ) В.И. Ромашкинэнь чачома чистэ (таштамковонь 6-це чистэ) топодить 70 иеть. Истямо арсеманть марто «Эрьмезень» прявтось П.В. Рябов пшкалесь ламо таркава. Эряви меремс, те ушодксонть каршо кияк эзь моле. Мекевланк, весе шнасть ды алтасть лездамс. Ансяк, кода сеедьстэ эрси минек эрямосо, шнамо ды алтамо весе минь вечктяно. Чарькодеви, валсо.
Тевень сыргавтыцятне пурнасть тевладямонь кужо, ков совить эрзянь ды мокшонь зярыя вейсэндявксонь прявтт, содавикс ломанть. Кужов совицятне ковозонзо весть пурнавкшныть эсест промксов, косо кепедить весе кевкстематнень, кодат стякшныть покш тевень ладямсто. Меельце промкссонтькак, кона ульнесь эйзюрковонь (мартонь) 31-це чистэ ды ютась Войнань ды трудонь подвигень мемориальной музеень вишка залсо, кортамось мольсь седе, мезе кенерсть тееме тевладицятне те шкантень. Кода пачтясь «Эрьмезь» вейсэндявксонь прявтось Петр Рябов, тевтне сыргавтовсть. Виде, молить зярс стакасто. Неть стакачитне лиснить, васняяк, ярмаконь аразьчинть кувалма.
Анокстазель яволявтома ды путозель зярыя вейсэндявксонь сайттнэва. Эйсэнзэ тевладицятне сёрмадызь эсь пшкадемаст весень туртов, кинь седеест сэреди минек культуранть кисэ, вешить лездамс кинь ков сатыть виензэ ды кие мейсэ машты. Пшкадеманть маризь. Ломантне кармасть кучомо ярмакт. Виде, зярс сындест пурнавсть аволь ламо ды сынь а сатыть Йовлань Олодо книгань нолдамс. Секс минек газетанть вельдеяк пшкадтяно весенень, кить содасызь В. Ромашкинэнь ды сонзэ теевть «Торама» ансамблянть, лездамс те покш тевенть ушодыцятненень. Лездамодо энялдома марто сёрма арсезель кучомс Мордовия Республикань Прявтонь тевтнень топавтыцянтень А.А. Здуновненьгак.
Ней тевтне поладовить. Сынь явшезь тевладямонь кужов совицятнень ланга. Веенст анокстыть ды снимить В. Ромашкиндэ фильма, омбонстнэнень мерезь ладямс сюлмот буень прявттнэнь марто, косо арсеви ютавтомс В.И. Ромашкиннэнь алтазь вастовомат, концертт, выставкат.
Седе тов тевтне седеяк ламолгадыть. Эряви анокстамс эрзянь кезэрень моронь «Торамась терди» 7-це фестивалентень. Сонзэ юрсо арсеви ютавтомс финнэнь-угрань раськень чувто ланга керсицянь «Вейсэнь ундокст» колмоце фестиваленть, финнэнь-угрань раськень спортонь «Тюштянь налксемат» пелькстамотне. Улить ютавтозь В.И. Ромашкиннэнь алтазь лия вастовомат школатнесэ, культурань кудотнесэ ды лия таркатнесэ. Сындест карматано евтнеме седе тов.
Раиса Щанкина
ПШКАДЕМА
Аволь умок минек редакцияв сась сёрма «Эрьмезь» вейсэндявксонь прявтонть П. Рябовонь пельде, косо сон энялды весенень лездамс ютавтомс В.И. Ромашкинэнь (Йовлань Олонь) лемс анокставиця мероприятиятнень:
«Зярдо-бути, 15 иеде теде икеле, минь тынк марто вейсэ топавтынек ине тев. Оймень ды мелень путозь теинек ды панжинек Мордовия Республикань Кочкуровань райононь Вирь Тавла велесэ «Этно-кудо» музей, кона алтазь ине фольклористэнтень, музыкантонтень, валдо ойме лы чевте седей ломанентень, эрзянь масторонь маралянтень Йовлань Олонень (В.И.Ромашкиннэнь). Ней те музеенть содасызь весе эрзянь масторось, финнэнь-угрань раськетне, целанек Россиясо ды ламо омбо мастортнэсэ. Малав 100000 ломанть сакшность инжекс «Этно-кудов», теевсть содавиксэкс эрзянь раськень культуранть, келенть, койтнень-кирдатнень ды эрямо илатнень марто. Чистэ-чис, иестэ иес музеесь важодсь Йовлань Олонь валдо лементь ды сонзэ шкинемань кинзэ кепедеманть лангсо. Неть иетнень перть «Этно-кудонть» эрьва чинь тевензэ, важодема лувозо, стакачинзэ кирдевсть «Эрьмезь» чувтосто керсицятнень ды валдо оймеде пешксе лия ломанень лавтовост лангсо.
15 иень перть «Этно-кудось» кармась алкуксонь эрзянь, финнэнь-угрань ды лия раськетнень лембе ды эрявикс вейсэнь кудокс, косо свал паро мельсэ вастадызь, теевтядызь содавиксэкс эрзянь раськень культуранть, келенть, койтнень-кирдатнень марто, эрзянь раськенть историянзо ды ине ломанензэ марто, кармавтадызь домкасто содамо Йовлань Олонь шкинема кидензэ ды эрямонзо марто».
Кода сёрмады Пётр Рябов, прявт мероприятиятнеде, конатнень эрявить анокстамс ды ютавтомс В.И. Ромашкинэнь лемс яволявтозь иестэ, пек ламо. Юткстост ледстясынек кой-конатнень:
- ютавтомс од дискенть презентация, конанть пурнызе Йовлань Олонь лемсэ «Торама» ансамблясь, ды конань алтызь «Торамань» — 30-це, Йовлань Олонь — 70-це иетненень;
- ютавтомс документальной кавто кинотнень презентация, конатне алтазь Йовлань Олонень;
- анокстама ды ютавтома кругловой столь «В.Ромашкинэнь финнэнь-угрань раськетнень национальной культурантень путовксозо» лементь ало;
- нолдамс ды теемс «Йовлань Оло – неень шкань Тюштя» од альбомонть презентация;
- анокстамс ды ютавтомс эрзянь кезэрень моронь «Торамась терди» 7-це фестиваленть;
- морамонь фестиваленть юрсо анокстамс ды ютавтомс финнэнь-угрань раськетнень «Вейсэнь ундокст» чувтосто керсицянь 3-це фестиваленть;
- истя жо ютавтома эрзянь раськень икелень шкань «Тюштянь налксемат» спортонь пелькстамотнень.
Музеенть перька улить лия башка тевтькак, конатнень эрявить топавтомс: стявтомс од ортат таштотнень таркас, полавтомс весе пирявксонть музеенть перька, витнемс-петнемс «Этно-кудонть» лангсто ды потсто, прядомс пес паникудонть, косо кармить ютамо покшчить, теемс лато ушосо кедьёнкстнэнь лангс.
«Секскак, кинь талновты Йовлань Олонь лемсэ «Этно-кудо» музеесь, кие сэреди оймесэ эсь раськензэ кисэ, кие лови питнеекс Йовлань Олонь паро тевензэ, энялдтано лездамс вере евтазь тевтнень топавтоманть туртов.
Модас сюконямот весенень, кие лезды те ине вейсэнь тевсэнть!» – сёрмады Рябов.