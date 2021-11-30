«Теремок» театрасо эйкакштне налксить эйкакштнень туртов

Тынь зярдояк ульниде някань театрасо, косо налксицятне – эйкакшт? Арсетяно, истямо тарка аволь эрьва ёнкссо муят, Мордовиясо ули. Малав 50 иеть Кочкурбуесэ важоди някань театра, косо налксить школань тонавтницят.
Весе те шканть перть а лововияк, зяро путозельть спектаклят, зяро эйкакшт налксесть путовкстнэсэ. Те ансяк ве ёндо маряви шожда тевекс. Кода жо алкукс? Теде миненек ёвтнесь Кочкуровань Культурань центрань «Теремок» някань раськень театрань прявтось Наталья Борисовна Тимошкина:
– Някань театрасо налксеме эйкакштне сакшныть нилеце классо тонавтнемстэ саезь. Эрсить седе вишкинетькак. Ды – кавксоце классос молемс. Весемезэ кемгавтово эйкакшт. Сынь явозь кавто группава: вишкинень ды покшонь. Репетициятне молить недлянь перть. Явшесынек рольтнень, тонавтнесынек валтнэнь. Эйдетне чиезь чиить тей. Сыненст пек тукшны мельс някань театрасо налксемась.
– Наталья Борисовна, кодат спектаклят путнетядо?
– Минек репертуарсо эрьва кодат ёвкст: «Теремок», «А пелиця атякштонть ёвкске», «Яга-бабань кедьсэ инжекс улемстэ» ды ламо лият. Иезэнзэ бажатано путомс ниле од спектаклят. Те – Някань театрань раськеютконь чинтень (мартонь 21-це чись), Театрань раськеютконь чинтень (мартонь 27-це чись), Эйкакшонь раськеютконь чинтень (июнень 1-це чись), Од иенень. Тедеде, саемга, путынек истят спектаклят: «Как собака друга искала», «Чаула верьгиз» (эрзянь кельсэ), «Зайкины приключения», «Зайка-Зазнайка». Нама, эрямось полавтовсь пандемиянть самодо мейле. Теде икеле ардтнинек невтеме Кочкурбуень эйдень кужотнева. Ней минь сынст невтинек онлайн-лувсо. Ды а меряткак, актёртнэ – истят жо эйкакшт. Кода вастыть сынст вишка ваныцятне! Сынь цяпить, пижнить, мелявтыть ды кенярдыть геройтнень кисэ.
Васенце шкастонть эйкакштненень пек стака. Сынь тонавтнить няканть кирдеме. Кедтне свал вере, лавтовтне сизить. Зярскак налксетяно, мейле – оймсетяно. Няканть эряви чаравтнемс-велявтнемс, теке жо шкане кортамс героенть кисэ эли ваныцятнень марто. Мейле весемесь тонадови. Ёвкстнэ молить 30-40 минутат.
– Косто сайнетядо някатнень?
– Зярыя някат тенек макснесь МР-нь Някань государственной театрась. Минсь ташто някатнень тевс нолдатано. Оршамопельтнень стан монсь: кедьсэ, панксонь панкс. Кой-кона някатне налксить зярыя спектаклясо. Полавтсынек оршамопелензэ, чамазонзо тейтяно кодамояк тешкске, витнесынек, мазылгавтсынек сынст, теке одт теевить.
Эряви меремс, Наталья Борисовна эрьва ёвксонтень кочкси-вешни музыка. Кода эно сонтемензэ? Музыка марто лиякс моли тевесь. Теньсэ тензэ лезды Николай Старкин.
Театрань иестэнть, кона тешкставсь минек масторсо 2019 иестэ, МР-нь сестэнь прявтось В. Д. Волков казизе «Теремоконть» паро казнесэ. Някань театрантень явозельть 150 тёжат целковойть. Се иестэнть «Шумбрат, Мордовия!» раськень творчествань республикань фестивальсэ сынь Саранскойсэ невтекшнизь «В гостях у Яги» спектаклясто саевксэнть. Неть ярмактнень лангс рамазельть стойкат, кавто ёндонь декорацият (саемга, вейке ёно артозь пиже чувто, омбоцесэнть – телень шка, лопавтомо). Те ульнесь пек паро лезкс.
Някань театранть ули народной лемезэ. Колмо иес весть сынь тагояк кемекстыть те лементь.
Весе спектаклятнень «Теремок» някань театрась невтни Кочкуровань Культурань од центрань сцена лангсо. Тосо паро валдомтома, удало покш экрансо нолдави се, мезе эряви. Невтемга, лиси вирень артовкс. Теке мерят, сценась алкукс ашти вирьсэ. Бути ушодови путовксонь омбоце пелькс – артовксось полавтови. Репетицияст молить башка нупальсэ, косо ули весемесь, ансяк важодть. Тесэ някат, налкшкеть, декорацият.
Теевсь паро коекс тонавтнема од иенть ушодовомсто васенце классонь тонавтницятнень туртов невтемс «Как собака друга искала» ёвксонть. Эйкакштне невтить спектаклят эрьва ковсто.
– Наталья Борисовна, мезе лангсо важодтядо ней?
– Од иенень анокстатано невтемс Г. Гребенцовонь «Чаула верьгиз» ёвксонть рузонь кельсэ. Эрзякс уш невтекшнинек. Вишкинетнень марто карматано путомо «Кот Котофеевич», васенце невтемась арсеви Театрань чинтень.
Н. Б. Тимошкина ризны, пандемиянь шкасто ёвкстнэнь савсь невтемс онлайнсэ. Ды куш истя, паряк, интернетсэ эйкакштнень налксемаст несызь седеяк ламо ломанть.
Наталья Борисовна важоди тесэ 1981 иестэ саезь. Сон чачсь Кочкурова велесэ. Школань прядомадо мейле колмо иеть тонавтнесь Орданьбуень культпросветучилищасо драматической театрань ветицякс. Кучизь важодеме Кочкурбуень Муранев Культурань кудонь прявтокс. Аламо шкань ютазь тердизь роботамо Кочкуровань Культурань кудов. Эрзянь авась морси «Сударушка» народной ансамблясо ды хорсо. Ансяк васенце таркасо, нама, ашти някань театрась. Эйкакштнень марто сон сеске муи кель-вал, тонавты, путы превс. Эйсэст реди творческой сяткиненть ды лезды панжовомс, кастомс ёрокчист. Театрань чистэ сынь свал вейсэ симить чайде, истя тешкстыть кенярксчист.
Аволь умок Наталья Борисовна тешкстызе чачома чинзэ – юбилеензэ. Арсетяно тензэ кеме шумбрачи, сэтьме ды паро эрямо, важодемасо – од изнявкст!
Татьяна Маторкина
Фототне Эдуард Ретунскиень