Сонзэ картинатнесэ пертьпельксэсь вельмесь

ЭРЗЯНЬ ДЫ МОКШОНЬ РАСЬКЕНЬ КУЛЬТУРАНЬ МУЗЕЙСЭ ПАНЖОВСЬ «МОТИВЫ РОДНОГО КРАЯ» ВИКТОР РЫСЬКИНЭНЬ ВЫСТАВКАЗО. ТЕ СОНЗЭ ВАСЕНЦЕ ПОКШ НЕВТЕМА, КОНАНЬ ПУРНЫЗЕ РЕСПУБЛИКАНЬ РАСЬКЕНЬ ТВОРЧЕСТВАНЬ КУДОСЬ.
АРТЫЦЯСЬ ЧАЧСЬ 1952 ИЕСТЭ ПРИМОРСКОЙ КРАЙСЭ. НЕЙ ЭРИ ДУБЁНКА ЁНКСОНЬ КЕНДЕ ВЕЛЕСЭ.
Виктор Кузьмич эйкакшпингстэ саезь вечксь артомо. Приморской крайстэ сынь семиянек састь эрямо тиринь ёнксов – Ульяновской областень Тереньгульской районов. Школань прядомадо мейле сон тонавтнесь техникумсо, служась армиясо, мейле мольсь тонавтнеме Чебоксаронь педагогической институтонь художественной факультетэв. Важодсь школасо тонавтыцякс, Культурань кудосо артыцякс, газетасо фотокорреспондентэкс.
2017 иестэ артыцясь сась эрямо Кенде велев.
– Вай, кода монь вастымизь, зярдо сынь эрзянь велентень! Сынь чавонь кедть, ансяк вейке сумка марто. Ломантне кандсть тень ярсамопельть, макссть натой холодильник. Мон пек дивазевинь. Надя шабрам марто теевинек ялгакс. Пек паро ломанесь. Сонзэ, несынк, мон артыя карандашсо, кода лия шабратненьгак. Кенде велесь пек мазый. Монь кудосто неяви виресь. Пек вечкса пертьпельксэнть куш кодамо шкане. Сайса карандашом ды сырган якамо, – ёвтни Виктор Кузьмич.
В.К.Рыськинэнь аволь весть кевкстнесть, тонавты-арась артомань тевентень велень эйкакштнень. Валонзо коряс, сонзэ ули мелезэ, ансяк тевесь кодаяк а сыргавтови...
Виктор Кузьмичень творчествазо пек мельстуиця. Экспозициясонть невтевить малав ведьгемень важодемат, конат топавтозь живопись, графика жанрасо. Тесэ ламо пейзажт, косо минь несынек иень эрьва кодамо шканть: пижелдыть вирень кужотне, солы кувака теледенть мейле ловось ды тенень кецни раужо грацесь, авторось невти велень ульцятнень. Ламо важодематнень сон артынзе меельце иетнень перть.
Эсь важодеманзо артыцясь кармась невтнеме 2005 иестэ саезь. Аволь весть невтнизе прянзо «Шумбрат, Мордовия!» Республиканской фестивальсэнть. Сонзэ картинатне ванстовить Московонь, Тольяттинь, Ульяновскоень частной коллекциятнесэ.
– Виктор Кузьмичень марто теевинек содавиксэкс кавто иеде икеле. Эряви покш смелчи невтемс эсь творчестват ваныцятнень туртов. Сюкпря Республикань Раськень творчествань кудонтень, кона свал вешни минек велетнева ёроков ломанть. Артыцясь вечксы пертьпельксэнть, мари сонзэ ды седейшкава сёрмады картинатнень. Паряк, рединк, эрьва картинанть ули мазый, лирической лемезэ, – кортась педагогось ды художникесь В.А.Варданян.
Лембе валт истя жо ёвтасть Н.П.Огарёв лемсэ МГУ-нь тонавтыцясь, Рыськинэнь марто вейке курсо тонавтницясь Н.Ф.Табакова, Дубёнка ёнксонь прявтонь социальной тевень коряс полавтыцясь Е.Г.Маркова ды лият.
Паро инжекс те невтемасонть ульнесь Кенде велень «Эрзянка» народной фольклорно-этнографической ансамблясь. Аватне морасть эрзянь морот, мазылгавтызь весе вастовоманть.
Выставкась карми важодеме даволковонь 20-це чис.
Татьяна МАТОРКИНА
Виктор Кузьмич эйкакшпингстэ саезь вечксь артомо. Приморской крайстэ сынь семиянек састь эрямо тиринь ёнксов – Ульяновской областень Тереньгульской районов. Школань прядомадо мейле сон тонавтнесь техникумсо, служась армиясо, мейле мольсь тонавтнеме Чебоксаронь педагогической институтонь художественной факультетэв. Важодсь школасо тонавтыцякс, Культурань кудосо артыцякс, газетасо фотокорреспондентэкс.
2017 иестэ артыцясь сась эрямо Кенде велев.
– Вай, кода монь вастымизь, зярдо сынь эрзянь велентень! Сынь чавонь кедть, ансяк вейке сумка марто. Ломантне кандсть тень ярсамопельть, макссть натой холодильник. Мон пек дивазевинь. Надя шабрам марто теевинек ялгакс. Пек паро ломанесь. Сонзэ, несынк, мон артыя карандашсо, кода лия шабратненьгак. Кенде велесь пек мазый. Монь кудосто неяви виресь. Пек вечкса пертьпельксэнть куш кодамо шкане. Сайса карандашом ды сырган якамо, – ёвтни Виктор Кузьмич.
В.К.Рыськинэнь аволь весть кевкстнесть, тонавты-арась артомань тевентень велень эйкакштнень. Валонзо коряс, сонзэ ули мелезэ, ансяк тевесь кодаяк а сыргавтови...
Виктор Кузьмичень творчествазо пек мельстуиця. Экспозициясонть невтевить малав ведьгемень важодемат, конат топавтозь живопись, графика жанрасо. Тесэ ламо пейзажт, косо минь несынек иень эрьва кодамо шканть: пижелдыть вирень кужотне, солы кувака теледенть мейле ловось ды тенень кецни раужо грацесь, авторось невти велень ульцятнень. Ламо важодематнень сон артынзе меельце иетнень перть.
Эсь важодеманзо артыцясь кармась невтнеме 2005 иестэ саезь. Аволь весть невтнизе прянзо «Шумбрат, Мордовия!» Республиканской фестивальсэнть. Сонзэ картинатне ванстовить Московонь, Тольяттинь, Ульяновскоень частной коллекциятнесэ.
– Виктор Кузьмичень марто теевинек содавиксэкс кавто иеде икеле. Эряви покш смелчи невтемс эсь творчестват ваныцятнень туртов. Сюкпря Республикань Раськень творчествань кудонтень, кона свал вешни минек велетнева ёроков ломанть. Артыцясь вечксы пертьпельксэнть, мари сонзэ ды седейшкава сёрмады картинатнень. Паряк, рединк, эрьва картинанть ули мазый, лирической лемезэ, – кортась педагогось ды художникесь В.А.Варданян.
Лембе валт истя жо ёвтасть Н.П.Огарёв лемсэ МГУ-нь тонавтыцясь, Рыськинэнь марто вейке курсо тонавтницясь Н.Ф.Табакова, Дубёнка ёнксонь прявтонь социальной тевень коряс полавтыцясь Е.Г.Маркова ды лият.
Паро инжекс те невтемасонть ульнесь Кенде велень «Эрзянка» народной фольклорно-этнографической ансамблясь. Аватне морасть эрзянь морот, мазылгавтызь весе вастовоманть.
Выставкась карми важодеме даволковонь 20-це чис.
Татьяна МАТОРКИНА