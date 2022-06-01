Ульяновск ошсо ютась «Шумбрат» кенярксчись

Маень 28-це чистэ Ульяновск ошсо ютась «Шумбрат» эрзянь ды мокшонь областень кенярксчись. Сон мольсь «Владимирский сад» парксо.
Теицятне анокстасть алкуксонь покш чи эрьва кодамо иесэ инжетненень: тесэ важодсть сценической площадкат, тематической выставкат, мастер-класст, невтевсть подворьят. Областень районтнэстэ ускокшность эрзянь ды мокшонь тантей ярсамопельть.
Тей сыцятнень вастсть морыцят-киштицят, литераторт, просветительть, культурань деятельть, артыцят, прикладной искусствань мастерт, Ульяновской областень художественной самодеятельной творчествань артистт.
«Владимирской садонь» прявт сцена лангсо ульнесь вадря творческой программа – тесэ невтевсть эрзянь ды мокшонь раськень культурань койтне. Ваныцятне мельспаросо морасть ды киштсть артисттнэнь марто.
Те кенярксчисэнть ульнесь РФ-нь Президентэнть юрсо раськеютконь тевтнень коряс советэнь членэсь, РФ-нь Федеральной Собраниянь Федерациянь Советэнь сенаторось П. Н. Тултаев. Пурнавозтнень туртов сон ёвтась ламо лембе валт «Шумбрат» кенярксчинть кувалма.