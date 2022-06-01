Среда, июня 01, 2022
Газета "Эрзянь правда"
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Ульяновск ошсо ютась «Шумбрат» кенярксчись

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Категория: Культура

Маень 28-це чистэ Ульяновск ошсо ютась «Шумбрат» эрзянь ды мокшонь областень кенярксчись. Сон мольсь «Владимирский сад» парксо.

Теицятне анокстасть алкуксонь покш чи эрьва кодамо иесэ инжетненень: тесэ важодсть сценической площадкат, тематической выставкат, мастер-класст, невтевсть подворьят. Областень районтнэстэ ускокшность эрзянь ды мокшонь тантей ярсамопельть.

Тей сыцятнень вастсть морыцят-киштицят, литераторт, просветительть, культурань деятельть, артыцят, прикладной искусствань мастерт, Ульяновской областень художественной самодеятельной творчествань артистт.

«Владимирской садонь» прявт сцена лангсо ульнесь вадря творческой программа – тесэ невтевсть эрзянь ды мокшонь раськень культурань койтне. Ваныцятне мельспаросо морасть ды киштсть артисттнэнь марто.

Те кенярксчисэнть ульнесь РФ-нь Президентэнть юрсо раськеютконь тевтнень коряс советэнь членэсь, РФ-нь Федеральной Собраниянь Федерациянь Советэнь сенаторось П. Н. Тултаев. Пурнавозтнень туртов сон ёвтась ламо лембе валт «Шумбрат» кенярксчинть кувалма.

О ГАЗЕТЕ "ЭРЗЯНЬ ПРАВДА"

Газета Эрзянь правда в настоящее время издается один раз в неделю на 16 страницах, четыре из них в цвете. Газета широко отражает вопросы общественно-политической, социально-экономической, культурной и духовной жизни республики, публикует международную информацию. «Эрзянь правда» распространяется в Оренбургской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Нижегородской областях, в республиках Татарстан, Чувашия, Башкортостан. Вместе с тем, для эрзян России вот уже не один год успешно функционирует электронная версия газеты, которую можно в настоящее время читать в Интернете. В этом большая заслуга всего редакционного коллектива газеты «Эрзянь правда».

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