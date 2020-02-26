Орозбиень кемтнень содасызь Россиянь келес

Даволковонь 22-це чистэ Орданьбуень Орозбие велесэ вастсть ламо инжеть. Тесэ ютась «Орозбиень кемть» республикань фестивалесь.
Тедеде сон мольсь омбоцеде. Кодамо те чистэнть ульнесь чись! Маней, лембе, сэтьме. Теке мерят, менелесь сонсь казизе те чинть. Ды кадык Орозбиесэ пек аламо ловось, те эзь талакавто киньгак. Школанть вакссо рана валске пурнавсть ломантне. Инжетнень каванясть эрзянь ярсамопельде: прякадо-сюкородо, пачалкседе, каймакто, лапшовникте... Коень коряс выставка марто сакшность Ташто Орданьбие ды Кеченьбие шабра велетнеяк.
Кемень кевердицятне ускизь тей выставкав-ярмункав эсь теевксэст – Орозбиень брендэнть – понань кемтнень. Те миненек, ваныцятненень, весе кемтне марявить вейкеть. Чарькодицятне сеске ёвтыть, эрьва азоронть эсензэ, лия ёнов а молиця кемензэ, кемень кевердемань эсензэ лувозо. Кие вечки раужо кемнеть, кие – ашот. Меельце шкане ламонень мельс тукшныть ашо-раужо човорязь понань кемтне. Верьксэст ашот, алксост раужот, мазыйть, мезть кортамс!
Те кенярксчисэнть ульнесь лишмеяк, конань пильгесэ – кемть! Сынст кевердинзе Виктор Кудашев. Ды эдь эряви истя арсемс, лишменень кемть теемс! Ды мезеяк, сон кемсэ, нурдынесэнзэ усксесь эйдетнень те покш чистэнть. Зорька лишмесь ульнесь те чинь героекс! Эрьвась бажась теемс вакссонзо фотография.
Эйкакштнень туртов ютасть «Весёлые старты» спортонь пелькстамот. Тесэ пелькстасть Орозбиень, Куракина велень ды Октябрьский посёлкань школасо тонавтницятне.
Орозбиесь – республикасонок вейкине веле, косо те шкас ванстовсь кемень кевердемань промыслась. Нейгак цёратне истя стакасто важодить. Инжетнень туртов сынь невтсть мастер-класст. Юртаевтне сакшность семиянек: Николай Васильевич, Валерий цёразо ды Коля нуцьказо. Тенень тонавтсть эрьвань, кинь ульнесь мелезэ. Варчизь эсь виест Орданьбуе ёнксонь прявтось А.Н.Антипов ды Эрзянь ды мокшонь раськень регионъютконь общественной вейсэндявксонь исполкомонь прявтось А.С.Лузгин.
Школасо невтезель коськстэ кевердемань мастер-класс. Истямо кружок вети тонавтыцясь Валентина Ивановна Костина. Тонавтницятне анокстыть понасто кевердезь картинат, эрьгеть, налкшкеть. Тей жо сакшнось чувтосто керсицясь Михаил Васильевич Волков. Вишка пингстэ саезь сон керси чувтосто эрьва кодат теевкст. Сынь аволь покшт. Те зяро эряви цидярдома котьмамс сынст лангсо! Мастерэсь яви мель умаринантень ды груша чувтонтень. Л.Н.Юртаева библиотекаресь пачтясь, Россиянь кодамо регионсо улить Орозбиень кемтне.
Инжетне тердевсть кемень музеев. Зярс сон ашти школасо ды пек учи эсензэ кудонзо, кона те шкас эзь панжово.
Лембе валсо пурнавозтненень пшкадсть Орданьбуе ёнксонь прявтось А.Н.Антипов, МР-нь Культурань, национальной политикань ды архивень тевень министрань васенце полавтыцясь А.И.Карьгин, Эрзянь ды мокшонь раськень регионъютконь общественной вейсэндявксонь исполкомонь прявтось А.С.Лузгин, Орозбие велень администрациянь прявтось А.И.Аржаев.
– Россиянь келес содасызь минек кедьчелькев ломантнень. Ёвтатано сюкпря тенст. Сюкпрянь валт алтатано минек райононтень, республикантень, конат лездасть те тевсэнть, штобу минденек содавольть аволь ансяк эсенек масторсо – сонзэ томбалеяк, – кортась А.И.Аржаев.
Казевсть кемень кевердемань мастер-классонь ютавтыцятне: Н.А.Понятов, Г.И.Уряднов, В.Я.Кудашев, В.П.Кудашев, А.С.Аржаев, Н.А.Маторкин, В.В.Захаров, тетят-цёрат Юртаевтне, А.В.Борисов ды сехте содавикс кевердицясь – Ю.А.Аксенов. Весе неть цёратне эсь шкасто ардтнесть кевердеме эрьва кодамо ёнкска: Башкирияв, Оренбургонь ды Самарань ёнкстнэв. Поладыть эсь тевест нейгак.
Чинь перть тесэ гайгсть морот. Мельспаросо вастозельть МР-нь народной артисткась Нина Спиркина, «Ламзурь» фольклорной ансамблясь ды Орданьбуе ёнксонь Культурань кудонь артисттнэ.
Татьяна МАТОРКИНА
фототне авторонть
Кемень кевердицятне ускизь тей выставкав-ярмункав эсь теевксэст – Орозбиень брендэнть – понань кемтнень. Те миненек, ваныцятненень, весе кемтне марявить вейкеть. Чарькодицятне сеске ёвтыть, эрьва азоронть эсензэ, лия ёнов а молиця кемензэ, кемень кевердемань эсензэ лувозо. Кие вечки раужо кемнеть, кие – ашот. Меельце шкане ламонень мельс тукшныть ашо-раужо човорязь понань кемтне. Верьксэст ашот, алксост раужот, мазыйть, мезть кортамс!
Те кенярксчисэнть ульнесь лишмеяк, конань пильгесэ – кемть! Сынст кевердинзе Виктор Кудашев. Ды эдь эряви истя арсемс, лишменень кемть теемс! Ды мезеяк, сон кемсэ, нурдынесэнзэ усксесь эйдетнень те покш чистэнть. Зорька лишмесь ульнесь те чинь героекс! Эрьвась бажась теемс вакссонзо фотография.
Эйкакштнень туртов ютасть «Весёлые старты» спортонь пелькстамот. Тесэ пелькстасть Орозбиень, Куракина велень ды Октябрьский посёлкань школасо тонавтницятне.
Орозбиесь – республикасонок вейкине веле, косо те шкас ванстовсь кемень кевердемань промыслась. Нейгак цёратне истя стакасто важодить. Инжетнень туртов сынь невтсть мастер-класст. Юртаевтне сакшность семиянек: Николай Васильевич, Валерий цёразо ды Коля нуцьказо. Тенень тонавтсть эрьвань, кинь ульнесь мелезэ. Варчизь эсь виест Орданьбуе ёнксонь прявтось А.Н.Антипов ды Эрзянь ды мокшонь раськень регионъютконь общественной вейсэндявксонь исполкомонь прявтось А.С.Лузгин.
Школасо невтезель коськстэ кевердемань мастер-класс. Истямо кружок вети тонавтыцясь Валентина Ивановна Костина. Тонавтницятне анокстыть понасто кевердезь картинат, эрьгеть, налкшкеть. Тей жо сакшнось чувтосто керсицясь Михаил Васильевич Волков. Вишка пингстэ саезь сон керси чувтосто эрьва кодат теевкст. Сынь аволь покшт. Те зяро эряви цидярдома котьмамс сынст лангсо! Мастерэсь яви мель умаринантень ды груша чувтонтень. Л.Н.Юртаева библиотекаресь пачтясь, Россиянь кодамо регионсо улить Орозбиень кемтне.
Инжетне тердевсть кемень музеев. Зярс сон ашти школасо ды пек учи эсензэ кудонзо, кона те шкас эзь панжово.
Лембе валсо пурнавозтненень пшкадсть Орданьбуе ёнксонь прявтось А.Н.Антипов, МР-нь Культурань, национальной политикань ды архивень тевень министрань васенце полавтыцясь А.И.Карьгин, Эрзянь ды мокшонь раськень регионъютконь общественной вейсэндявксонь исполкомонь прявтось А.С.Лузгин, Орозбие велень администрациянь прявтось А.И.Аржаев.
– Россиянь келес содасызь минек кедьчелькев ломантнень. Ёвтатано сюкпря тенст. Сюкпрянь валт алтатано минек райононтень, республикантень, конат лездасть те тевсэнть, штобу минденек содавольть аволь ансяк эсенек масторсо – сонзэ томбалеяк, – кортась А.И.Аржаев.
Казевсть кемень кевердемань мастер-классонь ютавтыцятне: Н.А.Понятов, Г.И.Уряднов, В.Я.Кудашев, В.П.Кудашев, А.С.Аржаев, Н.А.Маторкин, В.В.Захаров, тетят-цёрат Юртаевтне, А.В.Борисов ды сехте содавикс кевердицясь – Ю.А.Аксенов. Весе неть цёратне эсь шкасто ардтнесть кевердеме эрьва кодамо ёнкска: Башкирияв, Оренбургонь ды Самарань ёнкстнэв. Поладыть эсь тевест нейгак.
Чинь перть тесэ гайгсть морот. Мельспаросо вастозельть МР-нь народной артисткась Нина Спиркина, «Ламзурь» фольклорной ансамблясь ды Орданьбуе ёнксонь Культурань кудонь артисттнэ.
Татьяна МАТОРКИНА
фототне авторонть