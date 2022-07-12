«Вай, сыргасть эрзят Пазнэнь озномо!»



Медьковонь 9-це чистэ Игнатбуень Чукало велесэ ютась Раськень озксось. Ледстясынек, те коесь пек кезэрень. Зярыя пингень перть минек покштятне-бабатне пурнавкшность вейс Инешкипазонтень озномо, кедьстэнзэ шумбрачинь ды паро эрямонь вешеме. Ансяк марилизь Тюштянь тораманть вайгелензэ, сеске пурныльть ды сыргильть покшнек-вишкиненек. Содыльть, ков молемс.

Озксонь ютавтнемс кочказельть башка таркат – репештят. Неть таркатнень мельга вансть, кирдсть эйсэст ваньксстэ, эзь мереве керямс тосто вейкеяк чувтыне, ёртнемс шукшт. Озксонь ютавтома шкасто эрьвась мартонзо кандыль эсензэ эрямо таркасто мода, почодылизь вейсэнь мааронть лангс. Ламо пингень перть те маарось покшолгадыль, кепетиль верев. Те кортыль седе, эрзянь раськесь эзь ёма, сон эри ды касы-покшолгады.



Те коесь эрясь 1629 иенть самс. Мейле рузонь инязоронть мереманзо (указонзо) коряс сон лоткавтозель. Ды ансяк 370 иень ютазь таго вельмевтезель. Те тевсэнть весемеде покш путовкс тейсть Кшуманцянь Пиргуж (Г. Д. Мусалев), Маризь Кемаль (Р. С. Кемайкина), Йовлань Оло (В. И. Ромашкин) ды лият. Шкань ютазь, 2004 иестэ Раськень озксось, кода мокшонь «Акша келусь», татаронь «Сабантуесь», рузонь «День славянской письменности и культуры» Мордовиянь се шкань прявтонть Н. И. Меркушкинэнь указонзо коряс яволявтозельть государственной покшчикс. Лиякс мерезь, сынь ютавтневить республикань бюджетстэ явозь ярмактнень лангс.

Кужолей паксясь се чистэнть мольсь

коткудавонь пизэ ёнов

…Республикасонок эрицятне эзть кенере само ёжос Весероссиянь Сабантуйденть мейле, кона а ёвтавияк кода мазыйстэ ды келейстэ ютась медьковонь 1-2-це читнестэ Лямбирень райононь Аксёнова велесэ, ды вана весень таго тердизь пурнавомо вейс, Игнатбуень Чукало веленть малас. Тосо анокстасть ютавтомс Раськень озксонть. Чарькодеви, зняро ломанть, зяро ульнесть Сабантуйсэ, Раськень озксов эзть учне. Ды ялатеке кемсть, сындест кармить аволь аламо. Истя ульнеськак. Покш Игнатбуень Чукало веленть маласо Кужолеев (те таркась, келя, кочказель аволь стяко. Таго-зярдо тесэ мольсть покш тюремат ногаецтнэнь каршо ды маштовсть 11 тёжа ломанть) овсе пиже валскестэ саезь кармасть пуромомо ломанть. Сон мольсь коткудавонь пизэ ёнов. Весемеде икелев састь сеть, кинь лангс путозель мелявксось ютавтомс те покшчинть. Ютксост МР-нь Культурань, национальной политикань ды архивень тевень министрась С. Н. Баулина. Светлана Никитовна се чистэнть, неявсь, пракшнось пильге лангсто. Снартнесь кенеремс эрьва ков. Сон весементь кирдсь эсензэ сельме ало.



Озксонь ютавтома таркась икелень коряс пек седе келейгавтозель, одкстомтозель ды мазылгавтнезель. Эрьва кува стявтнезельть кирекс тапардазь тикшень штеметь. Куншка видьсэ верев венстявсть нурямотне.

Кужонть перька велень кудо ёнов молиця латот. Эйсэст эрьва мезень выставкат, конатнень анокстызь Мордовиянь районтнэстэ сазь инжетне. Апакольть стувто од ломантнеяк, кить вечкить варчнеме эсь виест тюремасо, леднемасо ды лиясо-мейсэ. Ве пеле зэрькаесть леднемат. Ледницятне – Саранскоень «Владычный полк» клубов якицятне. Сынь невтнесть, кода икеле леднесть ушмодейтне.

Башка таркасо – казнень-налкшкень микшнема латынеть. Лия ёно – стольть-эземть, улезэ козонь озамс ярсамсто.

Тевтнеде сатотсть весенень. Веенст анокстасть сценатнень (эйстэст кавтольть), омбонстнэ котьмасть мааронть перька, косо уш стявтозель колмо метрань сэрьсэ штатолось. Лиятне пурнасть эрьва кодат выставкат. Ве ёно эсест тевест топавтсть ярсамонь пидицятне. Кирвазтезь толбандятнень лангс путозельть комсте ламо котёлт, косо пидевсь букань сывельстэ ямось.

Сыцятнень ёжост паролгавтомга озксонть ушодомадо икеле уш гайгезевсть морот. Сынст серьгелесть Мордовиянь содавикс морыцятне: Нина Спиркина, «Умарина», «Келу» ансамблятне.



«Раськень озксось пурны ялгат»



Вейке омбоце мельга ардсть машинат, покш автобуст. Вейкесь – Самарасто. Тосто, кода свал, сакшныть весемеде ламо ломанть. Нейгак эйстэст цела автобусоль. Ардсть веть. Тень лангс апак вано, чамастост сизема эзь неяво.

А седе аламо инжеть састь Пенза ёндо. Кить ськамост, кить – оя-ялга марто, кить – семиянек, кода Пенза ёнксонь Шемышейской буень Дёмкина велестэ эрзянь цёрась Сергей Михайлович Дёмин. Те ломанесь весе седейсэ мелявты эсь раськенть сы шкань уцясканзо кисэ. Эсензэ велесэ ков сатыть виензэ лезды вельмевтемс седикелень койтнень. Те сонзэ лезксэнзэ пингстэ тосонь эрицятне одов кармасть ютавтнеме покшчи «Пуре латко» кужосонть, ков сакшныльть кеняркшнеме кезэрень шкасто саезь. Лездась ставтомс эрзянь оршамот «Умарина» тосонь ансамблясо морыцятнень туртов. Эсензэ ярмак лангс велень школав сёрмадстни «Сятко», «Чилисема» журналт, газетат.



Нижегородской ёнксонь эрзятнень пельде кода икелеяк, истя нейгак сась тосонь «Ялгат» вейсэндявксонь прявтось М. И. Безаев. Мартонзо – Лукоянова буень «Эрзяночка» ансамблясо морыцятне. Ютксост М. К. Голодова. Морамодо башка Марина Константиновна эсензэ перька пурны сеть ломантнень, кить весемесэ бажить лездамс ванстомс сень, мезе кадсть эсь мельгаст минек покштятне-бабатне. Ков сатыть виест лездыть «Эрзянь лисьмапря» фестивалень анокстыцятненень, кона эрьва иестэ ютавтневи Лукояновасо. Карми сон тедедеяк, медьковонь 30-це чистэ.



Раськень озксонть а менстни Ульяновскоень эрзянь-мокшонь автономиянь прявтось В. А. Софонов. Седе, кода молить тевтне Ульяновскоень эрзятнень эрямосо, секе тев марсетяно ансяк паро ёндо. Владимир Анатольевичень пингстэ тосо алкукс седе виензась важодемась, кона сюлмавозь раськенть культуранзо марто. Сынь васенцекс кармасть ютавтнеме «Шумбрат» покшчинть, конанень ушодксонть теизе регионъютконь эрзянь, мокшонь раськень вейсэндявксось.



Весе неть ломантне монень содавикст. А зяро эйстэст, конатнень неинь васенцеде! Вана ваксозонок сась сэрей од тейтерь. Ёвтызе лемензэ. Те ульнесь эрзянь содавикс цёранть, кона ульнесь судьякс ды понгсь репрессиянь ведьгев алов, Т. В. Васильевень правнуцьказо Лиза. Сон аволь ськамонзоль, мартонзо авазо Лариса Головина ды аванзо ялаксось Максим.



Раськень штатолонть валдонзо ало



Кенярксов шумбракстнемат, валдо ды чевте мизолкст, кутморямот, седейшкавань кортнемат – весе тень эйстэ ушодовсть сыця инжетнень марто вастовоматне. Истя мольсь Раськень штатолонть кирвазтема коенть ушодоманзо самс. Шкась аламодо таргавсь. Учость Мордовиянь прявтонть А. А. Здуновонь самонзо. Артем Алексеевич кирдевсь лия тевга. Сонстемензэ эзть карма ушодомо озксонть.



Ды вана окойники паксянть келес гайгстась Тюштянь торамась, тердинзе весень пурнавомс мааронть перька, конань куншкасо теке одирьва аштесь Раськень штатолось. Сонзэ кирвазтицякс тедеде кочказель «Масторава» эпосонь нолдыцясь А. М. Шаронов. Тень теемс ульнесь аволь шожда. Эрявсь куземс аравтозь кшнинь кузтимава. Лездыцятне те шкастонть кирвазтсть кувака олога пес тапарязь шождасто палыця панкс, венстизь кирвазтицянтень, тона кепедизе седеяк верев, Раськень штатолонть тёкшос. Штатолось кирвазтезель ды палсь Раськень озксонть прядовомс.



Мааронть пряс тердезельть сеть, кить совасть Атянь эземс. Инязорокс кочказель эрзянь цёрась Сергей Адушкин. Сергей Алексеевич чачомань коряс Покш Березник буень Раужо Промзасто. Сон – пек содавикс ломань, Мордовиянь народной артист, ламо иень перть налкси Рузонь драмань театрасо.



Ёвтазельть озатянть (Л. А. Чингаев) пельде Пазонтень пшкадема, озаванть (Т. Т. Ширманкина) пельде – покштятнень-бабатнень тердема валтнэ. «Мерема» ды «Морамо» ансамблясо морыцятне серьгедизь «Тюштя» моронть.



Озноманть ютавтомадо мейле весень икелев кармасть лиснеме Раськень театрань артисттнэ эрзянь ине ломантнень чачосо: Тюштя, Пургаз, Разгильдяев Баюш, Эрзямасонь Олёна, Боляень Акай, Василень Несмеян, Алексеень Кузьма, превсодыйтне М. Е. Евсевьев, А. П. Рябов, Степан Эрьзя, Серафима Люлякина, Дмитрий Надькин, Йовлань Оло. Эрьвась тердсь эрзятнень а ёмавтомс тиринь келенть, а пачтямс куломас эрзянь раськенть.



Мааронть одкстомтомга сонзэ перька ютавтозель сокас кильдезь алаша ды почодозель од мода, конань мартост кандсть весе, кить састь озксов. Теде мейле пурнавозтне кедте кедьс кундазь тейсть покш кирькс, мезесь корты минек раськенть а явовомадо, пельксэнь пелькс а сезневемадо. Кедте-кедьс кундазь ютыцятнень ютксоль Мордовиянь прявтось А. А. Здуновгак.



Морамо кужонть ушодовомадо икеле – поздоровт ды казнеть. Казезтнень ютксо эрзянь культурань ванстомань ды кемекстамонь фондонь прявтось Т. И. Ларина. Татьяна Ивановнанень максозь Мордовия Республикань культурань заслуженной важодиця лем.

Мордовиянь прявтось А. А. Здунов алтась Раськень озксонть седеяк покшолгавтомс ды келейгавтомс.

Паро мельть-арсемат ёвтасть Федерациянь Советэнь сенаторось П. Н. Тултаев, МР-нь Госсобраниянь прявтось В. В. Чибиркин, Мордовиянь Правительствань прявтось В. Н. Сидоров ды ламо лият.



«Моронь пиземе»



Моротне гайгсть апак лотксе. Покш сцена лангсо морасть покш артисттнэ. Концертэнть ушодызе Московсто сазь инжесь Валерий Исляйкин. Сон морась колмо морот ды весе сынь алтазь Россиянтень. Концертэнть поладызь «Умаринась» ды «Келусь».

Вишка сценанть перька пурнавсть фольклоронь коллективтне, конат састь Мордовиянь районтнэстэ ды лия регионтнэстэ. Сындест ков седе ламольть. Секс эрьвантень савсь учомс, зярдо сынсткак окойники тердьсызь сцена лангс. Ульнесть пелемат, весенень а сави тень теемс. Палы чипаенть ало псиденть мейле менелесь апак учо копачавсь раужо пельсэ. Кармась кивчкаеме ёндол, зэрнеме пурьгине. Ды таго, истя ульнесь аволь весть, пизементень туемс теке мерят эзь максо сонсь Пазось. Мекевлангт, лездась панемс ливезькадомас пачтиця псинть. Коштось окойники экшендсь, лексемскак кармась седе шожда.

Редязель, Раськень озксонть ютавтома шкастонть истя эрси свал. Малава таркатнева пиземесь валозь-валы, а вана се кужонтень, косо 1999 иестэ саезь ютавтневи Раськень озксось, сон а пачколи. Те, келя, сонсь Пазось лезды эрзятненень пурнавкшномс вейс озномо, покштятнень-бабатнень лемест кундамо, тевдест-мелявкстост кортамо.

А вана «Моронь пиземесь» се чистэнть валсь апак лотксе ды талай чокшнес.



«Руцянть» таркас «Сюлгамо»



Покш мельспаросо ютась эрзянь оршамонь пелькстамось. Сонзэ лемезэ ней аволь «Руця», путсть од лем – «Сюлгамо». Сонзэ эйсэ эсест кедьсэ стазь оршамост невтнесть покштнеяк, вишкинетнеяк. Ды кода икелеяк, весемеде мазыельть ды сюпавольть Володинтнэнь кудораськень ломантне. Сынь сакшность весе. Эйстэст кемгавтовошкальть ды весе оршазельть эсест кедьсэ стазь-викшнезь оршамосо. Сыненст максозельгак васенце таркась.

Омбоце тарканть идизе МР-нь Писателень вейсэндявксонь ветиесь Т. П. Мокшанова. Сёрмадомадо башка авась тонадсь викшнеме. Эсензэ кедьсэ викшнесь эрзянь оршамот, конатнень лангс а вановат апак дивсе ды сельмень апак сявадо. Эрзянь оршамосонть Татьяна Петровна неявсь алкуксонь инязоравакс.

Колмоце таркась максозель Пенза ёнксонь инжентень Нина Гуляеванень (Рудик).

Изницятненень максозельть казнеть.



Лемень-оймень кундамот



Улемс Раськень озкссо ды а варчамс ямонть, кона пидезель ансяк печкезь букань сывель марто. Икелеяк истя ульнесь: озноманть ютавтомадо мейле – лемень кундамот. Ямось сатотсь весенень. Ломантне пекень пешкедемс ярсасть ды ледстнесть эсест покштяст-бабаст. Ярсыцятнень ютксо ульнесть аволь ансяк эрзят. Рузт, мокшот, татарт, мариецт, лия раськень ломанть. Сыньгак маризь, кодамо ине вий кандыть вейсэнь вастовоматне. Тень неезь, сат истямо мельс: Раськень озксонть содасызь пек васолга. Сонензэ понгомс бажить пек ламо ломанть. Лисни, минек раськесь эзизе ёмавто масторлангсо эсь тарканзо.



Артём ЗДУНОВ, Мордовия Республикань Прявт: «Раськень озксонть ундоксонзо туить кезэрень шкатнес. Те историянтень, койтненень ды кельтненень мелень явомань кенярксчи. Арсян, Раськень озксонть эряви тешкстамс седеяк келейстэ. Монень мельспаро неемс тесэ ломанть лия регионтнэстэ ды масторонь томбальде. Сюкпря весенень, кить ванстыть минек койтнень!»



Пётр ТУЛТАЕВ, Россиянь Федерациянь Федеральной Собраниянь Федерациянь Советэнь сенатор: «Покш мельсэ ульнинь Раськень озкссо – эрзянь раськень кезэрень кенярксчисэ, конась свалшкане ютавтневи Покш Игнатовань райононь Чукало веленть маласо, ды козо сакшныть инжеть Россиянь эрьва ёндо ды лия мастортнэстэяк.

Россиясь – ламораськень мастор. Келесь, раськень культурась – весе масторонть туртов покштояк покш сюпавчи.

Раськень озксось – те аволь ансяк морот, киштемат, раськень оршамопелень мазычи ды оймсема. Тесэ оймесэ токат эсь ундокстнэнень, культурантень, койтненень, вельмевтемс меленть эсь келентень. Те кенярксчись лезды кемекстамс ояксчинть.



Татьяна ШИРМАНКИНА, Эрзянь ды мокшонь раськетнень регионъютконь общественной вейсэндявксонь ответственной секретарь: «Раськень озксось – покштояк покш кенярксчи весе эрзянь раськенть туртов. Сонзэ пек учить. Учить, штобу вастовомс эсь оятнень марто, конатне эрить лия регионтнэсэ, масторонь томбале. Учить, штобу оймесэ марямс эсь раськень кезэрень койтнень-кирдатнень ёжонть, неемс минек оршамотнень мазычинть, марямс мазыйстэ гайгиця келенть.

Вейсэ республикань Культурань, раськень политикань ды архивень тевень министерстванть марто арсесынек, кода те кенярксчинть ютавтомс эштёяк седе келейстэ, мазыйстэ, кодат совавтома од ёнкст».



РАИСА ЩАНКИНА

Фототне: Эдуард Ретунскиень