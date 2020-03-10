Вторник, марта 10, 2020
Газета "Эрзянь правда"
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Чачома чи марто!

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Категория: Культура

 

Те эрзянь цёранть эрьва чизэ пешксе кажос понгозетненень лезксэнь максомасо, ломантнень паро ёжомарямонь каземасо, обществасонть а сатыкстнэнь витемасо.

Е.Н.Шульговонь покш путовсозо Ламбаське тиринь веленть ды целанек Отяжелень эрицятненень ламо паро ды ледстневиця вастовоматнень анокстамосо, сынст вельмевтемасо ды алкуксонь лезксэнь тенст максомасо.

Течи, эйзюрковонь 10-це чистэ чачома чинзэ текшкстызе Саранск ошонь округонь Россиянь МВД-нь Управлениянь общественной порядкань ванстомань отделэнь, правань коламотнень а нолдамонь отделениянь инспекторось, полициянь подполковникесь Евгений Николаевич Шульгов.

Евгений Николаевич! 💐
Ёвтатано Тенк поздоровт чачома чинк кувалма, арсетяно кеме шумбрачи, эрямосо уцяска, важодемасо од изнявкст. Кадык Пазось се паронть, конань Тынь тейтядо малавиксэнк ды мик асодавикс ломантненень велявты тенк сядоксть.

О ГАЗЕТЕ "ЭРЗЯНЬ ПРАВДА"

Газета Эрзянь правда в настоящее время издается один раз в неделю на 16 страницах, четыре из них в цвете. Газета широко отражает вопросы общественно-политической, социально-экономической, культурной и духовной жизни республики, публикует международную информацию. «Эрзянь правда» распространяется в Оренбургской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Нижегородской областях, в республиках Татарстан, Чувашия, Башкортостан. Вместе с тем, для эрзян России вот уже не один год успешно функционирует электронная версия газеты, которую можно в настоящее время читать в Интернете. В этом большая заслуга всего редакционного коллектива газеты «Эрзянь правда».

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