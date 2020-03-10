Чачома чи марто!

Те эрзянь цёранть эрьва чизэ пешксе кажос понгозетненень лезксэнь максомасо, ломантнень паро ёжомарямонь каземасо, обществасонть а сатыкстнэнь витемасо.
Е.Н.Шульговонь покш путовсозо Ламбаське тиринь веленть ды целанек Отяжелень эрицятненень ламо паро ды ледстневиця вастовоматнень анокстамосо, сынст вельмевтемасо ды алкуксонь лезксэнь тенст максомасо.
Течи, эйзюрковонь 10-це чистэ чачома чинзэ текшкстызе Саранск ошонь округонь Россиянь МВД-нь Управлениянь общественной порядкань ванстомань отделэнь, правань коламотнень а нолдамонь отделениянь инспекторось, полициянь подполковникесь Евгений Николаевич Шульгов.
Евгений Николаевич!
Ёвтатано Тенк поздоровт чачома чинк кувалма, арсетяно кеме шумбрачи, эрямосо уцяска, важодемасо од изнявкст. Кадык Пазось се паронть, конань Тынь тейтядо малавиксэнк ды мик асодавикс ломантненень велявты тенк сядоксть.