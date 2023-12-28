Кузонь налкшкетне чопавтить ёвксос

Темников ошонь ламо эйдень триця-кастыця авась Татьяна Афонина мелят кармась тейнеме кузонь налкшкеть. Васня сынст тейнесь эсензэ туртов, мейле лия ломантнененьгак. Весемеденть мельга-мельцек.
– Татьяна, зярдо ушодыде Од иенень налкшкень тейнеме?
– Натой чинтькак тенк ёвтаса, те ульнесь мелят, январень 13-це чистэ. Мелесь чачсь уш умок, ансяк вана кедтне кодаяк эзть кундаво те тевентень. Се чистэнть жо мон эстень меринь – эряви озамс ды варчамс, паряк, мезеяк лиси. Бути а лиси, кадса те тевенть. Ды истя тень тусь мельс, мон аволь ансяк эзия кадо, лия ломантнененьгак тейнеме карминь. Неень шкас теезь малав сядо налкшкеть. Эстень жо кадовсь ансяк вейке – лиятнень весе рамсизь.
– Мейстэ теевить истят мазый налкшкетне?
– Нама, тезэнь эряви шожда материал, конань сталмонзо ало аволь увтяво кузонь эли пичень тарадось. Тесэ седе пек тевс нолдави ватась. Някань вишка пелькскетнень – чаминенть, кеднетнень ды кедтнесэ кирдевиця миниатюратнень – теян сёвоньстэ, гипсстэ, папье-машестэ. Мейле налкшкень лангось мазылгавтови артовкссо ды цитневкссэ (блёстки). Налкшкенть прякуншкас тееви варине ды поводеви цитниця суре. Бути налкшкетнень эрявить кучомс почта вельде, сестэ рамавить конёвонь башка коробкинеть, козонь вата потс тапарязь путови налкшкесь – илязо мерькаво-яжаво. Сехте пек вечкан тейнеме «эриця» налкшкеть – те советской шкань пальтынесэ, палыця чамаумарь марто телень вечкиця эйкакшкеть (конькасо, сокссо, нурдынесэ ардтницят-кирякстницят), эрьва кодат ракшинеть, ёвксонь геройть ды седе тов. Койсэнь, кузонь налкшкень тейнемась – эйкакш пингес ды ёвксос чопавтема.
– Кие тенк лезды налкшкень тейнемстэ?
– Вечки мартон озямо Настя тейтерем ды лиятнеяк паро мельсэ кундыть те тевентень. Монь эсень кавто тейтерень ды кавксо саезь. Весемезэ кемень. Эйкакштненень – 2 иестэ саезь 18 иеть. Секскак лездыцян улить.
Дивавты се, кода те ёлганя авась эрьва ков кенери: трямс-кастомс кемень эйкакшт, ваномс покш кудонть ваньксчинзэ мельга ды, теде башка, явомс шка мазычинь теемантень? Лиятне пеняцить, кавто эйкакш мартояк ковгак а кенерить, а тесэ эйстэдест кемень! Зярдо аламодо совинь ёжос, кевкстинь саезь эйкакштнеде.
– Кода сась мель саемс зняро эйкакшт?
– Витьстэ меремс, зярдояк эзинь арсе покш семиядо. Истя кода-бути сонсь лиссь. Кода аламодо тейтерень кассть, арсинь эйкакшонь кудосто саемс цёрыне. Ды се эйкакшонть, кона тусь мелезэнек, ульнесь сазорозо. Минь мирдем марто апак кавтолдо саинек кавонест. Шкань ютазь, арсезевинек, кудонок покш, тезэнь ламо эйкакшт кельгить, ды саинек эштё кавто цёрынеть. Семиясь покшолгадсь, ансяк мелесь лоткавомс некетнень лангс арасель. Колмоцеде якинек меельцекс. Ансяк сестэ саинек сеске ниле! Колмотне ульнесть патят-ялакст. Меельценть, сехте вишкиненть, конанень ней кавто иеть, ды мон аштян мартонзо декретсэ, кадызе допрок од тейтерне. Сонськак эштё эйкакш – чачтызе кеветее иесэ ды кадызе… Вана ней истямо покш семиянок.
– Татьяна, ёвтнеде эсенк чачома таркадо.
– Монь чачома таркам – Санкт-Петербург ошось. Тонавтниньгак тосо, Ленинградской областной университетсэ. Специальностем – педагог-психолог. Ансяк корязонзо роботамс эзь саво. Сень таркас, образованиям пек лезды тень неень покш семиясон. Истяк важодян Темниковань библиотекасо.
– Кода понгиде Мордовияв?
– Мон вастынь тестэнь цёра ды венчинь тензэ. Сон ускимим Мордовияв. Пек тесэ мелезэнь тукшны. Коштось тесэ, Питерэнсенть коряс, аволь летьке, пек ламо маней чить, мазый пертьпельксэсь ды ули весемесь паро эрямонть туртов. Мордовиянть мон пек вечкса!
Ней содан, мезе ёвтамс минек ёнксонть сёвныцятненень: кинень а вечкеви Мордовиясь, азёдо Питерэв… Нама, те пейдемка, тесэяк асатыкстнэде прявелькска, ансяк пертьпельксэнек алкукскак мазыйдеяк мазый!
– Татьяна, кода васттадо Од иенть истямо покш семиясо?
– Кода весе, арсян. Минек ули покш столенек, весе пурнавтано перьканзо, анокстатано казнеть вейке-вейкенень. Мелят Якшаматякс ульнесь покш цёрам, те иестэ карматано тердеме ве ёндонь ломань. Пурнавтано яла чокшне, аволь веть, веть вишкинетненень эряви удомс. Ярсамопеленть анокстатано весе вейсэ. Вечктяно кудованок понгавтнемс эсь кедьсэ теевкст, мазылгавттано нупаленек, вальманок, наряжатано куз, конань туртов мон эрьва ие вечкан рамсеме од налкшкеть. Эсенсетне миевсть, ансяк вейке кадовсь, сень понгавтсаяк лиятнень ваксс. Арсинь, кенерян Од иес эстень пурнамс. Кодат тосо, зярыя партият савсь кучомс почта вельде! Эзинь кенере…
Витьстэ меремс, телень покш читнестэ мон сехте пек вечкса Роштованть, зярдо чинь куншкава весе семиясь пурнави вейсэ. Пек лембестэ кортнематнеде кенярксто пешкеди ёжоськак. Эрьва эйкакшонть кис ёвтан покш сюкпря Пазонтень. Эрьвась эйстэдест – Сонзэ пельде казне!
– Минек редакциясь Од иестэ арси тынк покш семиянтень шумбрачи, ламо уцяска ды валдо менель!
– Сюкпря!
Марина Агафонова