Равось кемексты ояксчинть ды виевгавты тиринь культуранть

Аштемковонь 22-це чистэ «Равось – ояксчинь лей. Рав чиресэ эриця раськетнень культуратнеде вейсэнь кортамот» Раськеютконь XX-це этнокультурной экспедициясь-фестивалесь поладызе важодеманзо Чувашиясо.
Инжетнень лембестэ вастсь Чувашия Республикань Чебоксары ошось. Причалсо театрализованной невтемадонть мейле экспедициянь участниктне тердезельть Чувашиянь раськень музейс, косо ютавтовсь «Диалог культур в меняющемся мире» кругловой столь экшсэ вастовомась. Инжетнень марто тесэ вастовсь Чувашия Республикань Культурань, раськетнень ды архивень тевень коряс министрань полавтыцясь Георгий Богуславский, конась тешкстызе, раськетнень культураст ванстомась течи ашти васень таркасо. Кода мерсь «Мордовский культурный центр Чувашской Республики» общественной вейсэндявксонь прявтось Владимир Седойкин, республикасонть эриця лия раськетнень ютксо эрзятне саить покш тарка, тесэ аволь аламо кезэрень эрзянь велеть, конатнень школатнесэ тонавтневи тиринь келесь. Истя жо Владимир Павлович тешкстызе, тедеде сынст вейсэндявксонтень топодить 30 иеть. Ды те шканть перть теезь аволь аламо. Невтемга, сисем иеде икеле кемекстазель «Голос эрзи» пелькстамось, косо весе роботатне (валморот, морот, сёрмадовкст) сёрмадозь тиринь эрзянь кельсэ. Проектэсь арсезель Чувашиянь Алтышева велень школасонть ды васень шкастонть ютавтневиль ансяк эсест буень участниктнень туртов. Ней жо вана уш колмоце ие сон пурнавкшны кода республиканской. Тедеде алтавсь Сурань рубежень теемань 80 иетненень.
Вастовоманть шкасто истя жо кортавсь раськень культуранть марто сюлмавозь проекттнэнь тевс нолдамодо. Тесэ эсь важодемадост ёвтнесть республикань музейтнень, библиотекатнень, театратнень важодицятне. Весе, паряк, марсесть «Волжская сказка» проекттэнть, конань тевс нолды Чувашиянь Михаил Сеспелень лемсэ вишка ваныцятнень туртов государственной театрась. Те проектэнь участникекс сеедьстэ эрси Мордовиянь раськень драмань театрась ды «Куйгорож» ёвксось лиснесь изницякс.
Промкстонть мейле весень туртов ютавтовсь экскурсия музейганть.
Теке жо чистэнть экспедициясь содавтызе Марий Элэнь Козьмодемьянск ошонть. Минек сайнимизь менель ало аштиця этнографиянь музеев. Сонензэ явозь 5 гектарт мода. Музеесь ашти сэрей таркасо, парсте неяви Равось. Тесэ невтевить пандонь маритнень койтне-кирдатне. Мазыйдеяк мазый комплексэсь панжозель 1983 иестэ. Вейс пурназь малав 2 тёжат экспонатт. Тесэ стявтозь алкуксонь кудот, кузниця, утом, баня, ведькев. Сынст неезь, алкукс кармат содамо, кода эрясть маритне 300-400 иеде теде икеле. Пароль бу панжомс истят музейть финнэнь-угрань лия регионтнэсэяк. Музеенть ванномсто невтевсь пандонь маритнень од кудос совамонь коесь.
Эряви меремс, тесэнь важодицятне вечксызь ды содасызь эсь тевест. Сынь анокт ёвтнемс весемеденть апак лотксе. Ансяк шкась эзь максо кувать кирдевемс. Те ошсонть улить зярыя лия музейтькак. Саемга, А.В.Григорьев лемсэ художественно-исторической музейсэнть ванстовить Айвазовскоень, Кандинскоень, Коровинэнь, Машковонь, Малявинэнь ды лия содавикс артыцятнень важодевксэст.
Седе тов этнокультурной экспедициянь-фестивалень важодемась поладовсь «Фёдор Достоевский» иневенчсэнть. Ютавтовсь пек эрявикс ды мельстуиця промкс «Актуальные вопросы современной этнической журналистики» кевкстеманть коряс. Тешкстаса, кортамотне ютасть «псистэ». Раськеютконь тевтнень коряс Россиянь Федерациянь Президентэнть юрсо Советэнь членэсь, Россиянь Раськетнень Ассамблеянь Советэнь председателень полавтыцясь, Межэтнической журналистикань гильдиянь прявтось Маргарита Лянге кортась минек масторсо раськень кельтнесэ лисиця газетатнеде ды журналтнэде, теле- ды радиопередачатнеде. Нама, неень шкане башка мель явома Интернетсэ важодиця информационной площадкатненень. Ансяк тесэ улить ламо кевкстемат. Аволь весе вадрясто ветявить тиринь кельсэ лисиця газетатнень ды журналтнэнь сайттнэ, беряньстэ моли важодемась соцсеттнесэяк. Тешкстаса, «Эрзянь правдась» аволь меельцетнень ютксо. Минек ветяви робота сайтонть коряскак, ламо тееви социальной сеттнесэ газетань группасонть. Газетасо лисиця материалтнэ муевить ВКонтакте, Одноклассники, фэйсбук, инстаграм соцсеттнесэ.
Те весе вадря, ансяк кода тешкстызь пурнавозетне, течинь чине пек мелявтовты раськень журналистиканть туртов кадратнень анокстамодо кевкстемась. Зярыя иеде икеле Н.П. Огарёв лемсэ МГУ-нь журналистикань отделениясо раськень журналисттнэнь анокстамось лоткавтовсь. Ды те пек берянь. Эрзянь ды мокшонь кельтнесэ лисиця газетатнень ды журналтнэнь туртов эрявить од кадрат, тиринь келень содыця ломанть. А косто сынст саемат, бути анокстамось а ветяви? Те кевкстемась пек эрявикс, ансяк вана каршо вал лангозонзо промксонть шкасто эзь муеве. Пек берянь.
Седе тов экспедициясь-фестивалесь поладовсь Нижней Новгород ошсо. Тесэ таго ютавтовсь покш кортамо «Национальная культура: стратегический ресурсразвития территорий» теманть коряс. Сонзэ ветясть Россиянь Раськетнень Ассамблеянь Советэнь прявтонь васенце полавтыцясь, раськетнень ютксо сюлмотнень кемекстамонь Ресурсной куншкакуронь прявтось Евгения Михалева ды «АРХЫЗ-24» телеканалонь ответственной редакторось Эрнест Чуков.
Промкссонть пачтявсь таркатнесэ проекттнэнь эрямос совавтомадо, конат тевс нолдавить Ресурсной куншкакуронть лезксэнзэ вельде. Теке марто кортавсь кода анокстама грантонь изниця проекттнэнь. Истя жо ванновсь территориятнень брендированиянь кевкстемась. Эдь бути важодемс, эрьва велиненть муеви брендэзэ. Кие-бути истямо брендэкс теи кодазь варьгатнень, лиясь – сёвоньстэ теевкстнэнь. Ды тень вельде сынь ёвтнить эсь веледенть, теить сонзэ мельстуицякс туристтнэнь туртов. Мекс бу, невтемга, истямокс а теемс Орданьбуе ёнксонь Орозбиенть? Нама, сынст понань кемтнень содасызь масторонок томбалеяк. Ансяк эряви паро проект, кода тень седе парсте пачтямс лиятненень. Тень лангсо эряви важодемс.
Седе тов ульнесь пек мазый ошось – Казанесь. Тесэ инжетненень ёвтазельть ламо лембе валт, невтезель а покш концерт. Теде мейле экспедицияв сазетне якасть ды путсть цецят Советской Союзонь Героенть М.П. Девятаевень калмонзо лангс. Эряви тешкстамс, экспедициянть-фестиваленть важодемасо ульнесь Героенть цёразо А.М. Девятаев, конась икеле чистэнть ёвтнесь пурнавозтненень эсь тетядонзо, ёвтнесь аволь умок лисезь «Девятаев» фильмадонть, конась истя жо невтевсь экспедициянь участниктненень. Кезэрень Казань ошканть ютавтозель а покш экскурсия. Ды таго ушодозельть талновтыця кевкстематнень коряс кортамот.
«Фёдор Достоевский» иневенчень конференц-залсо пурназель промкс, косо кортавсь «Родной язык, национальная культура, литература: инновационные векторы развития» кевкстемась. Вастовомасонть ульнесь МР-нь Культурань, раськень политикань ды архивень тевень министрань тевтнень топавтыцясь Светлана Баулина.
Промкссонть ванновсь эрзянь ды мокшонь кельтнень ды литературанть тонавтнемадо кевкстемась. Токавсть ламо талновтыця мелявкст тиринь кельтнень тонавтоманень явозь шкадонть, эрявикс учебниктнень аразьчиденть, тиринь кельтнень тонавтнеманть коряс аватнень-тетятнень каршо молемаст ды лиятне. Тесэ ульнесть минек республикань ошонь ды велень школатнесэ важодиця эрзянь ды мокшонь кельтнень тонавтыцятне. Сынст валост коряс, тиринь кельтнень ды литературанть тонавтнеманзо лангс явозь пек аламо шка. Сынь пшкадсть Светлана Баулинанень вейсэ республикань Образованиянь министерстванть марто ванномс те кевкстеманть. Бути тевесь истя поладови седе товгак, ёмавтсынек эсь келенть. Тесэ покш важодемаэряви аватнень-тетятнень мартояк, конат молить каршо эрзянь ды мокшонь кельтнень тонавтнеманть коряс. Ды истят аватнень-тетятнень ютксо ламот эрзят ды мокшот, аволь рузт. Саемс Кочкуровань райононть, Покш Игнатовань райононть, допрок весе эрзянь велеть, а келенть тонавтнемс мель арась. Мезе жо учома ошонь школатнень пельде? Ламось, нама, ашти тонавтыцянть эйстэяк. Бути маштат эйкакштнень марто важодеме, содат кода кастомс мелест, сынь келенть кармить тонавтнеме ды покш мельсэ якамо уроктнес. Лиякс а кода.
Экспедициянь важодемань меельце читнестэ Самарань областень Раськетнень ояксчинь кудосо ютавтовсь «Событийные мероприятия национальной культуры региона» этнокультурной проекттнэнь эрямос совавтомадо кортамо. МР-нь Культурань, раськень политикань ды архивень министрань тевтнень топавтыцясь Светлана Баулина ёвтнесь прявт проекттнэде, конат тевс нолдавить эрзянь-мокшонь раськетнень культуранть, койтнень-кирдатнень ванстомга-кепедемга. Истя жо кортавсь Эрзянь-мокшонь раськетнень автономиятнень марто вейсэнь важодемадонть.
Нама, экспедициянть шкасто аволь ансяк важодинек, муевкшнесь шка оймсемантеньгак. Эрьва чокшне иневенчсэнть минек республикань содавикс артисттнэ – «Мерема» этнографиянь фольклорной ансамблясь, «Росичи» ансамблясь, эрзянь морыцясь Артём Мамаев – невтсть концерт. Сынст ваномо сакшность весе: экспедициянь участниктне, лия туристтнэ, тесэнь важодицятне.
Аштемковонь 26-це чистэ «Равось – ояксчинь лей» этнокультурной экспедициясь-фестивалесь прядызе важодеманзо. Меельце промкстнэсэ кортавсь те проектэнтень од совавтоматнеде-полавтоматнеде. Эрьва участникесь ёвтызе эсь мелензэ, мезе бу сон од совавтоволь важодемань ды тиринь кельтнень ванстомань-виевгавтомань ёнкссонть, кода полавтовсь сынст вановтост раськень культурань кемекстамонть коряс. Ды весе ёвтызь мелест вастовомс этнокультурной экспедициянь площадкатнесэ сы иестэ, ваномс, мезе те иенть перть теезь ды мезесь полавтовсь. Фестивалесь прядовсь, фестивалесь поладови! Уцяскав, валдо ки тензэ!
Юлия Еремина
Фототне Эдуард Ретунскиень