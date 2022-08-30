«КУРГОНЯ» ФЕСТИВАЛЕСЬ ВАСТСЬ ИНЖЕТЬ

Недлячистэ Рузаевкань районсо ютась «Кургоня» регионъютконь фестивалесь. Кенярксчинь ютавтомань таркакс, конась тедеде ветяви кавксоцеде, кармась Левженский посёлканть маласо паксясь. Тосо сравтозельть зярыя палаткат, анокстазельть пек мельстуиця фотозонат. Рузаевкань райононь эрьва велесь невтинзе эсензэ паневксэнзэ-пидевксэнзэ ды киштевксэнзэ-моравксонзо.
Фестивалесь вечкеви ломантненень, коень коряс тесэ мереви неемс ламо раськетнень культураст: рузонь, мокшонь, эрзянь, татаронь. Кедьчелькев ломантнень теевкстнэ, раськень ярсамопельтне, оршамопельтне, налксематне, оймсематне – эрьвантень меревсь муемс вечкевикс тев. Фестивалень инжетнеде ульнесть ламо – тей састь семиянек, эйкакш марто. Тов якасть истя жо Мордовиянь Прявтось Артём Здунов, Госсобраниянь Председателесь Владимир Чибиркин, Рузаевкань райононь прявтось Александр Юткин ды ламо-ламо инжеть.
«Минь эрьва ие сакшнотано «Кургоняв», миненек тесэ пек вечкеви. Ды те кизэстэнть истя жо эзинек кадово ве ёнов, – ёвтнесь журналисттнэнень Саранскойстэ Сардаевтнень семиясь. – Минек ламо ялганок течи истя жо тесэть».
Мордовиянь Прявтось ютынзе фестивалень весе кужинетнень, натой киштсь Сузгарье велестэ самодеятельной артисттнэнь марто. Ды, нама, варчизе кенярксчинь прявт ярсамопеленть – эрзянь-мокшонь панжакаенть. 60 килотнень сталмосо панжакаенть путызь прявт палаткантень ды каванясть весень. Сонзэ пидемс эрявсть 200 ламо алт, 40 кг модамарть, 22 кг топо. Кинень эзь сато покш кургонясь, микшневсть седе вишинеть.
Мордовиянь Прявтось кенярксчинь прявт сценастонть пшкадсь весе инжетненень, тешкстызе, фестивалесь касы иеде иес, ды тень кувалма ёвтась мель совавтомс «Кургонянть» республикань кенярксчитнень ковкерьксэнтень.
«Те кенярксчись сюлмавозь чипаенть, лембенть, паронть марто, – мерсь Артём Здунов. – Секскак, кеман, сон карми седеяк покш ды карми пурнамо седеяк ламо инжеть. Минь ванстсынек эсенек раськень культуранть ды кандсынек сонзэ пингетнень перть!»
Мордовиянь Прявтось явшесь Рузаевкань эрицятненень государственной наградат те ёнксонть социально-экономической виевгавтомантень путовксонть кисэ. Райононь эрицятненень поздоровт истя жо ёвтасть республикань Госсобраниянь Председателесь Владимир Чибиркин ды Рузаевкань райононь прявтось Александр Юткин.