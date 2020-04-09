Композиторонть ледстнемга

(Г.Г.Вдовин – 30.03.1940-01.07.2010)
Косто а косто лангс лисезь апаро ормась – коронавирусось, сыргась мирэнь-масторонь келес, тейсь-стявтсь пирявкст весе китнень трокс, пекставтынзе эрицятнень икеле кенкштнень… Кардазь эрьва кодат промкстнэ, васов-ков яксематне. Ломантненень а мерить вастневемс, малавгалемс… Ансяк кодаяк а ёмси бажамось улемс вейсэ, печтямс-явомс малавикстнэнь марто мелявкстнэнь-кеняркстнэнь, тешкстамс покш читнень…
Те мелесь-бажамось пурнакшнынзе вейс, вейке таркас минек раськень пек паро, пек содавикс ломаненть содыцянзо, вечкицянзо, кить сюконякшныть сонзэ талантонтень. Кортамось моли Гавриил Григорьевич Вдовин композитордонть, кинь чачома чистэ мартсто топодевельть 80 иеть. Сон чачсь 1940 иень мартонь 30-це чистэ. Ансяк музыканзо вечкицятне эзть карма семс учнеме, зярс эзть кенеркшне промкстнэнь кардамо, эйзюрковонь куншкат ютавтсть Г.Г.Вдовиндэ ледстнемга пек паро концерт Саран ошсо Л.П.Кирюков лемсэ музыкальной училищань залсо. Васень валонть тосо ёвтызе Мордовиянь Композиторонь союзонь прявтось Н.В.Кошелева. А уш мейле тей пурнавозтне покш мельсэ кунсолызь вейсэ ды ськамост морыцятнень, рояльсэ, скрипкасо, флейтасо, гитарасо, лия инструментсэ налксицятнень вельде Г.Вдовин композиторонть эрьва кодамо жанрань произведениянзо.
Шкинемазо те эрзянь цёранть а ёвтавикс: сатоволь бу налксемс, морамс, чопто-чоп ламо чинь перть. Сон сёрмадсь симфонияткак, операткак, сонатат, ськамонь ды вейсэ моравиця пек паро морот. Сонськак парсте седясь.
Меремс, кияк лия сонзэ ладсо эзь невте истя келейстэ, домкасто эсь раськень ойменть сюпавчинзэ музыкань весе жанратнесэ. Вана те концертсэнтькак гайгсть эрзянь морот, «Тейтерень пиякудо» вокально-хореографической невтемасто пелькст (либреттось В.С.Брыжинскоень). Седязель С.Эрьзя скульпторонтень алтазтнестэ ансяк вейке, кода сонсь мернесь, эпизодось. Сценанть велькссэ рисовазь портретэнзэ лангс ванозь, марявсь: Гавриил Григорьевич сюнськак весе тень кунсолы, кода залсонть озадо низэ, – оязо – пианисткась Кубытева Любовь Александровна. Сон аштесь мирдензэ ёно истяяк, зярдо тона эзь туе важодеме лия ошов (Московов, Самарав, Нижнеев ды лияв), ков композиторонть а весть тердтнесть. Тень пингстэ алтнесть тензэ вадрясто пандомс ды максомс паро эрямо тарка. Ансяк весе тердицятнень каршо Гавриил Григорьевичень валонзо свал ульнесть некеть: сон тескень ломань, эрзя, ды раськензэ эйстэ зярдояк а яви…
Покш талантонь музыкант, пек паро художник, сон 25 иеде ламо тонавтсь Саран ошонь музыкальной училищасо, конань сонсь прядызе ды мейле тусь консерваторияв. Седе тов поладызе творческой, педагогической ды научной роботанзо Мордовской университетэнь национальной культурань факультетсэ (ней те институт), косо важодсь профессорокс.
Содылизь сонзэ республикань томбалеяк. Савсь неемс, кода Г.Вдовин бажась седе ламо редямс, чарькодемс. Содамс Марийской Республикасо Мордовиянь культурань читнестэ васоло 1972 иестэ тосонь музыкадонть, культурадонть. Мукшнось паро ялгат. Вечкезь вансть лангозонзо сестэ уш пек содавикс морыцятне Мария Антонова, Раиса Беспалова, Роза Князькина.
Композитор, педагог, Мордовия Республикань искусствань заслуженной деятель, Государственной премиянь лауреат, Россиянь Композиторонь союзонь почётной деятель, Г.Г.Вдовин тейсь-пурнась Мордовиянь Композиторонь союзонть ды кеветее иеть ульнесь сонзэ прявтсо.
Башка мель явсь Гавриил Григорьевич эйкакштненень: сёрмадсь сынст туртов музыка, сеедьстэ вастневсь музыкальной школатнесэ тонавтницятнень марто, эсензэ тевекс ловсь сынст ютксо конкурстнэнь ютавтнеманть.
Л.П.Кирюков лемсэ музыкальной училищасо концертэсь, косо седясть, налксесть, морасть тонавтыцяткак, училищасо ды музыкальной школасо тонавтницят, теке марто – музыкальной театрань солистт – те ансяк вейке тешкс, сюконямо юткстонок кемень икеле туезь композиторонтень. Арсесь седе товгак ламо мезе теемс, сёрмадомо – эзь кенере (кулось 2010 иень январень 7-це чистэ). Гавриил Григорьевич Вдовин – минек раськень мельспаро, каштанчи, кинь лемезэ зярдояк а стувтови…
Татьяна Ковалева,
журналист, Россиянь ды Мордовиянь
культурань заслуженной роботник