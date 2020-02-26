АЛТАЗЕЛЬ МАСТОРОНЬ ИДИЦЯТНЕНЬ КЕНЯРКСЧИНТЕНЬ

Февралень 23-це чистэ масторсонок коень коряс тешкстави Отечествань ванстыцянь чись. Тенень алтазель торжественной промксось, кона ютавтозель февралень 20-це чистэ Саранскойсэ Рузонь драмань театрасо.
МР-нь Прявтонть В.Д.Волковонь пельде промксонь участниктненень поздоровт ёвтась МР-нь Правительствань Председателесь В.Ф.СУШКОВ.
– Течи те залонтень пурнавсть сеть ломантне, кить эсь эрямост алтызь минек масторонть идемантень, конат свал ульнесть присягантень ды Отечествантень кемицякс, покш ответственностень марязь топавтсть ды топавтыть эсь долгост тиринь масторонть икеле. Ламотне ютызь Ине Отечественной войнань а шожда китнень-янтнэнь, Афганистанонь войнанть, Кавказсо боевой действиятнень ды зярыя лия локальной войнатнень ды конфликттнэнь, – тешкстызе В.Ф.Сушков. – Эрьва чистэ эсь боевой постсо кандыть дежурстваст пожарнойтне ды спасательтне, правоохранительной органонь ды спецслужбань сотрудниктне. Мелем ули МР-нь Прявтонть Владимир Дмитриевич Волковонь ды республикань Правительстванть пельде ёвтамс поздоровт Отечествань ванстыцянь чинть кувалма, арсян минек республикань весе цёратненень кеме шумбрачи, валдо, кувака эрямо, уцяска!
В.Ф.Сушков тешкстызе, минек масторось свал мельспаросоль эсь а пелиця воинтнэнь кувалма. Мордовиясь а стувтни эсь геройтнень. Тедеде карматано тешкстамо Ине Изнямонь 75 иетнень. Россиянть туртов Маень 9-це чись – сехте ине ды валдо кенярксчи. А стяко РФ-нь Президентэсь В.В.Путин 2020 иенть яволявтызе Ледстнемань ды славань иекс. Мордовиясо юбилейной датанть тешкстамонтень анокстамонь коряс «Победа» региональной оргкомитетэнть прявтсо Мордовиянь Прявтось В.Д.Волков.
– Минь зярдояк а стувтсынек, самай Ине Отечественной войнань участниктне изнизь ятонть, ванстызь тиринь масторонть олячинзэ, казизь тенек эрямонть. Весе раськенть пельде ёвтатано сюкпря ветерантнэнень ды тылсэ важодицятненень. Минь а стувтсынек тынк подвигенк! – мерсь МР-нь Правительствань Председателесь В.Ф.Сушков.
Залсонть, ветерантнэнь ды тылсэ важодицятнень марто вейсэ, ульнесть Отечествань ванстыцянь од поколениянь представительтькак. Неть, васняяк, кадетэнь классонь тонавтницятне, казактне, «ушаковецтнэ», «Юнармия» движениянь участниктне ды ламо лия патриоттнэ. «Тынь ансяк прянк анокстатадо Вооружённой вийтнесэ службантень, уш нейке аштетядо примерэкс эсь ялгатнень туртов», – шнынзе од ломантнень движениятнес совицятнень В.Ф.Сушков.
МР-нь Правительствань Председателесь В.Ф.Сушков пурнавозтнестэ ламонень макссь казнеть, тень ютксо тылсэ важодицятненень сон макссь «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» юбилейной медальть. Ютксост – В.С.Крайнов, М.С.Поверинов, А.М.Шараев.
Отечествань ванстыцянь чинть кувалма Мордовиянь цёратненень поздоровт ёвтась Мордовиянь военной комиссарось И.В.Тихомиров. Сон макссь тетятненень-аватненень, кить кастсть Отечествань алкуксонь ванстыцят, Россиянь воинской частень командиртнэнь пельде благодарность.
Промксось прядовсь МР-нь творческой коллективень ды солистэнь концертсэ.
Пётр ЗИНОВЬЕВ
Фототне Эдуард Ретунскиень
– Течи те залонтень пурнавсть сеть ломантне, кить эсь эрямост алтызь минек масторонть идемантень, конат свал ульнесть присягантень ды Отечествантень кемицякс, покш ответственностень марязь топавтсть ды топавтыть эсь долгост тиринь масторонть икеле. Ламотне ютызь Ине Отечественной войнань а шожда китнень-янтнэнь, Афганистанонь войнанть, Кавказсо боевой действиятнень ды зярыя лия локальной войнатнень ды конфликттнэнь, – тешкстызе В.Ф.Сушков. – Эрьва чистэ эсь боевой постсо кандыть дежурстваст пожарнойтне ды спасательтне, правоохранительной органонь ды спецслужбань сотрудниктне. Мелем ули МР-нь Прявтонть Владимир Дмитриевич Волковонь ды республикань Правительстванть пельде ёвтамс поздоровт Отечествань ванстыцянь чинть кувалма, арсян минек республикань весе цёратненень кеме шумбрачи, валдо, кувака эрямо, уцяска!
В.Ф.Сушков тешкстызе, минек масторось свал мельспаросоль эсь а пелиця воинтнэнь кувалма. Мордовиясь а стувтни эсь геройтнень. Тедеде карматано тешкстамо Ине Изнямонь 75 иетнень. Россиянть туртов Маень 9-це чись – сехте ине ды валдо кенярксчи. А стяко РФ-нь Президентэсь В.В.Путин 2020 иенть яволявтызе Ледстнемань ды славань иекс. Мордовиясо юбилейной датанть тешкстамонтень анокстамонь коряс «Победа» региональной оргкомитетэнть прявтсо Мордовиянь Прявтось В.Д.Волков.
– Минь зярдояк а стувтсынек, самай Ине Отечественной войнань участниктне изнизь ятонть, ванстызь тиринь масторонть олячинзэ, казизь тенек эрямонть. Весе раськенть пельде ёвтатано сюкпря ветерантнэнень ды тылсэ важодицятненень. Минь а стувтсынек тынк подвигенк! – мерсь МР-нь Правительствань Председателесь В.Ф.Сушков.
Залсонть, ветерантнэнь ды тылсэ важодицятнень марто вейсэ, ульнесть Отечествань ванстыцянь од поколениянь представительтькак. Неть, васняяк, кадетэнь классонь тонавтницятне, казактне, «ушаковецтнэ», «Юнармия» движениянь участниктне ды ламо лия патриоттнэ. «Тынь ансяк прянк анокстатадо Вооружённой вийтнесэ службантень, уш нейке аштетядо примерэкс эсь ялгатнень туртов», – шнынзе од ломантнень движениятнес совицятнень В.Ф.Сушков.
МР-нь Правительствань Председателесь В.Ф.Сушков пурнавозтнестэ ламонень макссь казнеть, тень ютксо тылсэ важодицятненень сон макссь «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» юбилейной медальть. Ютксост – В.С.Крайнов, М.С.Поверинов, А.М.Шараев.
Отечествань ванстыцянь чинть кувалма Мордовиянь цёратненень поздоровт ёвтась Мордовиянь военной комиссарось И.В.Тихомиров. Сон макссь тетятненень-аватненень, кить кастсть Отечествань алкуксонь ванстыцят, Россиянь воинской частень командиртнэнь пельде благодарность.
Промксось прядовсь МР-нь творческой коллективень ды солистэнь концертсэ.
Пётр ЗИНОВЬЕВ
Фототне Эдуард Ретунскиень