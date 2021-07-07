Римма Жегалинань «Мельстуиця эрзянь кель» книгастонть саевкст

АВАНЬ КУДОМ
Валтнэ А. Араповонь
Моравксось ды ютавтовксось Р. Жегалинань
Авань кудом, содамак!
Авань кудом, нолдамак!
Рунгом-сэрем совавтса,
Ойме валом ёвтаса.
Вай, мерян, – мон, авакай!
Вай, мерян, мон, корьмакай!
Кува якинь – а яксемс,
Мезе неинь – а неемс.
Яксинь-яксинь, пачкодинь.
Ансяк ней мон чарькодинь.
Ней мон карминь содамо:
Авай, питнеть кодамо!
Зяро вий эйзэнь путыть!
Майсемат печтить!
Зяро эйкакшт трить-кастыть,
Кода эйсэнек вечкить!
Тон – ки лангов ильтицям,
Учицям ды вастыцям,
Вечкицям, чарькодицям,
Весе чумон нолдыцям.
Вай, авакай, тирякай!
Кода вечктян мон, авай!
Ознан Нишке пазонтень:
Макст уцяска аванень.
ЧАЧОМА ВЕЛЕСЭНЬ
Ютан велеван, косо мон эринь,
Ды паро мельсэ козонь велявтынь.
Чачома велем монень вийть максы.
Тантей коштсонзо оймем пештясы.
Пиже вирть, лугат ды паксят,
Кува вишкакс чийнинь, яксинь.
Цецинеть-ледстнемат пурнынь,
Тантей онс, прок мекев понгинь.
Ютан велеван, велень ушова,
Чачома велем монень вийть максы.
Тантей коштсонзо оймем пештясы.
Мазычидензэ монь мелем касы.
Кода СУР ды ПИЛЕ валтнэ теевсть малавиксэкс
Те ульнесь пек умок. Эрзянь Келень Масторс Пазось тейсь валт. Аштесть неть валтнэ, прок кевть, покш паксясо. Эрьвась эсензэ марто, ськамочисэ. Сынст эйстэ васоло лейга-латкова эрясть суффикст. Суффикстнэде ульнесть ламо, эрьва кодат. Сынь a содылизь эштё эсест питнест, мезекс эрьвась маштови. Зярыяксть якасть суффикстнэ валтнэнень теевемс содавиксэкс, ялгакс, вейсэнь тевень теицякс.
Каштан валтнэ эзть варштнеяк суффикстнэнь лангс.
– Неть аволь валткак. Мезекс сакшныть тей, минек пелев. Ялатеке эйстэдест мезеяк a лиси, – кортасть эсь ютковаст валтнэ.
Истя улевель бу пек кувать, бути аволь лисе Келень Масторсо вана мезе.
CУP валонтень пек вечкевсь ПИЛЕ валось... Ды ансяк каштанчись мешиль тензэ ёвтамс те вечкемадонть. ПИЛЕ валоськак виздиль ёвтамодо эсензэ вечкемадонть CУP валонтень. Истя каштангалезь ды виздезь сынь эрясть пинге. Ды yш эзть кеме зярдояк вастовомс.
Вана весть Пазонь Покшчистэ, зярдо валтнэяк вельмекшнесть, чийсть сынст вaкcкa кс ды т суффикстнэ. Арасть сынь CУP валонть вaкcc ды вана уш СУРонть малас появасть СУРкст. Мольсть суффикстнэ ПИЛЕ вaлoнть вaкcc. Вант, yш теевсть ПИЛЕкст.
Косто a косто, чийсь мазый тейтерь. Понгавтынзе ПИЛЕкстнэнь пилезэнзэ. Суркстнэнь тонгинзе сурозонзо. Истямо покш мазычиденть сонсь мик моразевсь ды кармась киштеме.
Мизолдозевсь CУP вaлось. Кецязевсь ПИЛЕ валось. Вастовсть сынь, окойники, тейтерень мaзылгавтомань пелькстнэсэ ды cypкcco, куш лия вaлсо.
Сынст лангс ванозь, лия валтнэяк суффикстнэнь марто вейсэ кармасть важодеме од валонь теемань тевсэнть. Ней уш каштангалесть сеть валтнэ, конатнень эйстэ теевкшнесть лия од валт ды конатнень раськест ульнесть седе покшт.
Вейкеть валъюр марто валтнэнень кармасть мереме раськень валт: сельме, сельмукшт, сельмедемс, сельмине; карь, карькс, карсемс, карне, карькске; ёвкс, ёвтнемс, ёвтнема, ёвтниця, ёвтамо, ёвкске.
Суффикстнэ содасызь эсь таркаст – сынь свал аштить вaлъюронть мельга. Суффикстнэ ней кармасть содамо эсест питнейчисткак. Сынь теить од валт ды полавтнить валтнэнь формань коряс.
Лиссть сынь лейтнестэ-латкотнестэ, састь Валонь Паксянтень ды тейсть кавто куринкат: Вaлонь теиця суффиксэнь куринка ды Валонь формань теиця суффиксэнь куринка. Ней yш Валонь Масторсо аволь ансяк од вaлт тейневсть. Валтнэ бажасть керьксавомс-пурнавомс валрисьмес (предложенияс). Теньсэ тенст лездасть, нама, суффикстнэ.
Вана кода СУР ды ПИЛE вaлтнэ полавтызь Валонь Масторсо эрямонть. Лездасть жо тенст те тевсэнть суффикстнэ.
РАСЬКЕНЬ ВАЛТНЭДЕ ЛОВОМКА
Истя жо, кода кудонть,
Юрозо ули вaлонть:
Атя, атяка, атякшке,
Aвa, авака, авакшке,
Cyp, cype, суркске, сурине,
Пире, пирявкске, пирине.
Ловны, ловнома, ловныця.
Ёвтни, ёвтнема, ёвтниця.
Озны, ознома, озныця,
Моры, морыне, морось.
Муить валтнэнь валъюрост.
Вейке юронь валт лемест,
Раськень валт мeрить сыненст.