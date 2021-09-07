Пурназь эрзянь ды мокшонь раськень исполкомонь од прявт

Пецясто Мордовиянь раськень театрасо ютась Эрзянь ды мокшонь раськень регионъютконь общественной вейсэндявксонь исполкомонь промксось.
Панжизе сонзэ вейсэндявксонть прявтось Юрий Мишанин, кона васняяк ёвтнесь исполкомонть важодемадо 2021 иестэ. Мейле вал максозель МР-нь Культурань, раськень политикань ды архивень тевень министрань тевень топавтыцянтень Светлана Баулинанень, кона васняяк казсь Сюкпрянь конёвт исполкомонь зярыя члентнэнень, мейле ёвтнесь РФ-нь государственной национальной политикань Стратегиянть топавтомадо, кода сынст министерствась вети тевть гражданской обществань институттнэнь марто ды кодат мероприятият тень кувалма анокстазельть ды ютавтозельть.
Исполкомонь те промксонть прявт темакс ульнесь тедедень октябрясто ютавтовиця Весероссиянь эрицятнень сёрмадстомась. «Россиянтень эрявикс эрьва мокшось ды эрзясь (мордвинэсь)» – истямо тердема ало ней уш ютавтовить вейсэндявксонть мероприятиятне весе региональной отделениятнесэ Россиянть келес, косо эрить эрзятне ды мокшотне. Кода видестэ сёрмадстомс прянть, кастомс-сыремтемс эрзятнень ды мокшотнень седейс эсь раськентень вечкеманть, кортасть национально-культурной автономиятнень представительтне: Пензань ёнкссто – Елена ды Владимир Первушкинтнэ, Ульяновскойстэ – Владимир Софонов, Санкт-Петербургсто – Сергей Артёмов, Нижней Новгородонь Лукояновасто – Михаил Безаев, Чувашиясто – Владимир Седойкин, Татарстансто – Наталья Сябитова ды лият.
«Эрзянь правда» ды «Мокшень правда» газетатнень 100 иетнень тешкстамонтень анокстамодонть ды газетатнень неень шкань эрямодост ды мелявкстнэде ёвтнесть прявт редактортнэ Марина Девятова ды Иван Лушкин.
Меельцекс весень икелев стявтозель кевкстемась исполкомонь прявтто. А.С. Лузгинэнь юткстонок туемадо мейле те таркась ульнесь чаво малав ие, прявтонь тевтнень топавтыль секретаресь Олег Дулкин. Ломанесь сон од, эряза, весенень содавикс. Сон пурназельгак од прявтокс. Секретарень тевтнень ней карми топавтомо Татьяна Ширманкина.
Исполкомонь промксось прядовсь Мордовиянь филармониянь артисттнэнь – «Келу» фольклоронь ансамблянть ды Андрей Бочкановонь морамосо.
Седе тов исполкомонь члентнэ путсть цецянь каштазт А.С. Лузгинэнь ды А.Н. Куликовань калмост лангс. Мейле Краеведениянь музейсэ ваннозель В.И. Ромашкинэнь лемс анокстазь экспозициясь ды этнографиянь выставкась, тоско жо делегациясь вастовкшнось «Морыця чувто» пелькстамонь чувтосто керсицятнень марто.
Марина Девятова