«МАСТЕРИЦА» куронь прявтось а стяко кандтни те лементь

Анна Русскинань Дубёнкасо содасызь кода колмо эйдень аванть ды ёроков кедь ломаненть. Эрьва ие сонзэ теевксэнзэ мазылгавтыть «Шумбрат, Мордовия!» фестивалень-пелькстамонь выставканть. Вана меляткак Дубёнкань райононь шкинемань коллективтне сайсть омбоце тарка, Анна жо кармась лауреатокс «Декоративно-прикладное искусство» номинациясонть.
Важодевксэнзэ лемест ульнесть – «Шитьё зигзагом» ды «Мордовская нить». Выставкатнеде башка, сон налкси сцена лангсояк. Ютазь иестэ «Эрямопарень пурнамо» путовкссонть те ёлганя ды пек одсто невтиця авась налксизе одирьвань роленть.
Анна Русскина а ашти ве таркасо – свал варчни мезе-бути од ды мельстуиця эстензэяк, ломантнень туртовгак. Сонзэ теевкстнэ а таштавкшныть кудосо, выставкатнеде мейле эйстэст ламот муизь эсь азорост аволь ансяк Мордовиясо, истя жо сонзэ томбалеяк.
Анна Ильинична чачсь 1985 иестэ Дубёнкань райононь Турдакова велесэ. 5-це классто саезь 11-це классос колмо вайгельбень тарка ялго яксесь Кобалень средней школасо тонавтнеме.
Тешкстасынек, Турдаковась ды Сайнелесь совить Кобале велень поселенияс. Сайнелень эйкакштне эрясть школанть юрсо интернатсо, эдь велесь седеяк васоло – кемень вайгельбень тарка эряви ютамс Кобалес. Неень шкане жо неть кавто вишка велинетне допрок ёмамо лангсот. Мезть кортамс, бути Кобалень школантькак мелят пекстызь тонавтницянь аразде… Эх, зяро ёроков ломанть нолдась те школась! Ансяк сынь ней сралесть минек покштояк покш масторганть. Ламотне, кода Анна Ильинична, кадовсть тиринь районс. Сон лиссь мирденень Кенде шабра велень цёра экшс. Николай сестэ роботась покш КамАЗсо шофёрокс, секскак сеедьстэ ардтнесь вечкевиксэнзэ туртов чокшне ланга. Ламонь сявалесть сельмест неть кавто вечкицятнень лангс ванозь… Свадьбадо мейле зярыя иеть эрясть Николаень тетянзо-аванзо марто Кенде велесэ. Мейле рамасть квартира Дубёнкасто. Вана уш комсь иеть сынь эрить мирдензэ марто покш вечкемасо. Анна омбоце пелькскензэ эйстэ кортни ансяк вечкезь: «Мирдем – сырнень ломань! Чевте седей, сэтьме, эрьва тевсэ кол…» Паз максозо седе ламонень истят мирдть, конат певтеме вечксызь нист ды мелявтыть семияст кис! Николай марто Анна трить-кастыть колмо эйкакшт, конатнень кувалма аштить каштанчисэ: «Кавто цёранок, вейке тейтеренек. Покшось, Илья, тонавтни эсенек Дубёнкань аграрной техникумсо сельхозтехникань механикекс, ней меельце курссо, тензэ 19 иеть. Средней цёрам, Кирилл, 10-це классо тонавтни, Алёна тейтерем – сисемецесэ. Сонгак пек кедьчелькев, коды човалянь кедькст, мартон вейсэ викшни, прянзо варчни эрьва кодамо проектсэ, теде башка, морыяк. Весе авакс тусь». (мизолды)
– Анна Ильинична, ёвтнеде важодема таркадонк.
– Мон васня важодинь эйдень кужосо воспитателень лездыцякс. Ней котоце ие важодян Дубёнкань Культурань кудосо. Должностем – «руководитель клубного формирования «Мастерица». Тейнян эрьва мезть, сеедьстэ яван мель стамонтень. Стан сцена лангонь костюмт «Фантазия» эйкакшонь киштемань ниле группатненень. Покштнененьгак – «Морамо» ансамблянтень. Теде башка, эйкакш мартояк важодян, ветян кружокт – «Кройки и шитья», косо тейтерькатнень тонавтан стамо, ды «Волшебная ленточка», тесэ тейнетяно мазый теевкст парсейстэ. Юткошкасто стан кудосо. Седе пек чокшне ланга. Кудов сан, лиясто удома арась, карман стамо…
А вана менчевкссэ (зигзагом) неень шкань стамонь техникантень мон карминь явомо мель аволь умок, ансяк 2023 иень ушодкссто.
– Косто сайнетядо од тевезэнк материалонть?
– Весе эрявиксэнть рамсян Интернет вельде. Мон сеедьстэ ваннан сеть сайттнэнь, косо ули мезеяк шкинемань коряс. Вана меельцекс икелень понгсь «шитьё зигзагом» техникась, монень эряви сонзэ варчамс. Асодавиксэсь свал эйсэнь уски-терди… Ванныя-теия, кочкинь эрявикс карькс ды варчамонь кис Интернетэнть вельде теинь заказ. Истя парсте тевем тусь, мейле натой карькстэнть раминь седеяк ламо. Ды мартонзо важодемстэ сехте мельстуицясь – эйстэнзэ лисить куш кодат кедьёнкст – юдминеть, чакшт, пси пачалго алов путнемкат, шкатулкат ды седе тов.
– Ёвтнеде, кода ставить неть чакштне?
– Эряви аравтомс стамо машинканть менчевксэнь (зигзагонь) лувс ды ушодтано кирькска (по кругу) ставксонь тееме. Карьксэсь улезэ «сердечник» марто – истя мерить куншкаванзо калгодо таргавксонтень – катыкентень, лия карькстнэсэ истят катыкть арасть ды чакшт-мезть эйстэст а лисить, сынь а кармить истя кеместэ кирдевеме. Сайсынек секе муськема карьксэнть. Сонзэ потмозо чаво ды теевксэсь карми улеме чевте, кода нула. Катыкенть перька кодавксось улезэ хлопкань сурень.
Васняяк пурдави улиткань кондямо менькс, кемекстави трокс-кувалт (крест-накрест) ды мейле спиралень коряс поладсынек стамонть изделиянть прядовомс… Вейке карьксэнь бабинасонть 100 метрат, тюстнэ эрьва кодат – конась вечкеви, истямо рамангак.
– Кодамо мельстуема тевенк ульнесь теде икеле?
– Мон ламо мезть тейнилинь. Седе ламо – тейтерькатнень туртов черень кирдемкат ды эрьва кодамо мазыльма марто бантикть. Теде башка, тейнинь паннот, артовкст, брелокт ды седе тов. Кода-бути натой карминь тейнеме топиарийтькак. Ве валсо, мезе мелезэнь туи, се тевентень кундангак.
Ванан те ёроков аванть лангс ды арсян, нать, арась истямо тев, конась бу тензэ аволь топавтово. Теке марто сон сэтьме, а покшкавтниця, свал мизолдыця. А стяко мерить, талантливой ломанесь ёроков эрьва мейсэ. Ды эштё, изнявксось-ставксось – те 1 % талантось ды 99 % – важодемась. Анна Ильиничнань лангс ванозь, чарькодят, тевень вечкемась сонзэ свал васенце таркасо. Лиякс а кода, зярдо кедеть алдо лиси певтеме мазычи, конань лангс ванозь, сельметькак цитнезевить, седеяк пек касы мелесь-бажамось лакамс шкинемасо ды теемс те эрямонть седеяк мельстуицякс.
– Анна Ильинична, сюкпря кортамонть кис! Арсетяно кеме шумбрачи весе покш кудораськенк туртов ды шкинемасо од саевкст. Арсян, тынь эштё а весть кецявтсамизь од теевкссэ, конат лисить сырнень кеденк алдо!
Марина Агафонова