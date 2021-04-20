Вастовоманть эйстэ весе кадовсть паро ёжосо

Эрзянь келень чинть тешкстамо кармасть Эрзянь келень идемань фондонть ушодксонзо коряс 1993 иестэ саезь. Тешкстамо шкакс ладязель чись, зярдо чачсь эрзянь васенце профессорось Анатолий Павлович Рябов. Те – чадыковонь (апрелень) 16-це чись.
Се шкастонть саезь сон кармась улеме весе Россиянть келес ды сонзэ томбале эриця эрзятнень Покшчикс. Сонензэ анокстасть ды вастасть эйсэнзэ келейстэ эрьва косо. Шкань ютазь яволявтозель Эрзянь ды мокшонь кельтнень Весероссиянь чикс. Сон ней тешкстави ламо таркава, косо эрить эрзят ды мокшот. Мелят коронавирусонть кувалма чадыковонь 16-це чистэ ютавтнемс вастневемат эзь мереве. Тедеде тевесь полавтовсь, ломантне седе апак пеле пурнавкшныть вейс. Загодь кармасть ютавтнеме вастовомат, чокшнеть, вейсэнь столь экшсэ кортамот, диктантонь сёрмадомат. Сехте покш вастовоматне ульнесть чадыковонь 16-це чистэ. Саранскойсэ эрзятне ды мокшотне пурнавкшность кавто таркава. Васенце вастовомась ульнесь А.С. Пушкин лемсэ библиотекасо. Сонзэ анокстыцясь ды ютавтыцясь – Эрзянь раськень койтнень-кирдатнень, келень ванстомань ды кастомань-кепетемань фондось, кона теезь эрзянь келень идемань фондонть таркас ды конань прявтсо – Татьяна Ивановна Ларина.
Сеске ёвтаса, вастовомась ютась седе а ков парсте. Эйзэнзэ сакшность ломанть Мордовиянь ламо буетнестэ. Покш инжетнень ютксольть МР-нь Культурань, национальной политикань ды архивень тевень министрань васенце полавтыцясь А.И. Карьгин, РФ-нь Федерациянь Советс икелень совицясь Н.В. Петрушкин.
Вастовомась, кода свал, панжозель «Тюштя» моросонть, конань серьгедизь Йовлань Оло лемсэ «Торама» ансамблясо морыцятне. Мейле кирвазтезель штатол. Тень теизе сонсь фондонь прявтось Т.И. Ларина.
Зярыя шкань каштмолемасо ледстязельть сеть ломантнень валдо лемест, кить тусть эрямосто меельце шкастонть. Ютксост эрзянь сёрмадейтне Н.И. Ишуткин, М.И. Брыжинский, П.В. Зиновьев, артыцясь А.С. Алёшкин ды лият.
Седе тов тусть кортамот эрзянь келенть сы шкань уцяскадонзо. Кода шкась полавты келенть, кодат вешнемат ды муемат молить сонзэ сюпалгавтоманть коряс, кортась Н.П. Огарев лемсэ госуниверситетэнь эрзянь ды мокшонь кельтнень кафедрань прявтось, филологиянь наукань кандидатось, доцентэсь И. Н. Рябов.
Тиринь келень покшчинть марто лембе валонь ёвтамо сакшнось эрзянь пек содавикс сёрмадеенть Илья Кривошеевень Ольга Ильинична тейтерезэ. Сон ёвтнесь, кодамо аволь шожда эрямо сатокшнось сонзэ тетянстэнь. Тень лангс апак вано, сон тейсь эсь тевензэ, сёрмадсь ды эсензэ сёрмадовкстнэсэ од тёкшос кепедсь эрзянь литературанть.
Келенть сы шкань уцясказо одтнэнь кедьсэ. Мезе теить сынь эсест келест ванстоманть лезэс, теде ёвтнесь эрзянь пек содавикс авась Р.Д. Жегалина. Римма Дмитриевнань эрямозо сюлмавозь эрзянь келенть марто. Сон ламо иеть тонавтсь школасо. Пенсияв туезьгак, авась содавты весень, мезе од чачсь эрзятнень эрямосо, кодат лиякстомат теевсть минек культурасо. Весе сень, мезе сон таштась эрямонзо перть, Римма Дмитриевна бажи пачтямс лиятненень Интернетэнть вельде. Сон панжсь зярыя курот Одноклассниксэ, Контактсо. Сынст вельде вети видео-урокт, вейс пурны эрзянь моротнень, максни минек раськень ломантнеде кулят, кемексты сюлмот Россиянть келес срадозь эрзятнень марто. Теке шкасто пек пштистэ ваны одтнэнь мельга. Те вастовомасонть сон нурькинестэ ёвтнесь эрзянь од ломантнеде, кить Интернет вельде ветить кортамот тиринь кельсэ. Сынст ютксо Лексей Кротов (Пенза), Ирина Петрова (Самара) ды лият.
Покшчинть кувалма поздоровонь валт ёвтасть МР-нь Писателень Союзонть пельде сонзэ прявтонь полавтыцясь Т. Мокшанова, «Чилисема» журналонть пельде сонзэ прявт редакторось Е. Барцаева, эрзянь сёрмадеесь Г. Гребенцов, Йовлань Олонь лемсэ «Торама» ансамблянь прявтось А. Ромашкин, Отяжбуень краеведениянь музеень прявтось Г.М. Лебедева ды ламо лият.
Вастовомасонть шнамонь конёвсо ды казнесэ тешкстазельть сеть ломантне, кить покш путовкс тейсть тиринь келенть ванстоманзо лезэс. Сехте покш казнесь максозель Маризь Кемальнень, кие тедеде кочказель А.П. Рябов лемсэ лауреатокс. Те ломанесь содавикс. Сон ламо вийть, шумбрачи максы эрзянь раськенть ванстоманзо кис. Икелеяк ды нейгак а пели ёвтамс эсь мелензэ масторсонок молиця тевтнень коряс. Те вастовомасонть сон оймень сэредема марто таго тердинзе весень ванстомс тиринь келенть ды ушодомс васняяк эсь кудосто. Эйкакштнень марто эряви кортнемс авань кельсэ, сестэ сынст оймесэ чачи вечкема эсь раськентень ды тиринь келентень.
Кодамояк покшчи а ютни моровтомо. Тесэяк гайгсть сындест аволь вейке. Таго весень дивавтынзе Николай Карпов. Од цёрась пек ламо соды эрзянь валморот. Сынст лангс ладси морот. Нейгак сон ёвтнесь эйстэст зярыя, седясь гитарасо ды морызе А. Подгорновань валморонзо коряс эсензэ од моронзо. Эсест вайгельсэст, морамо ёрокчисэст весень кецявтызь Ульяна Куликова, Артем Мамаев, Людмила Макушкина. Апаколь стувто «Эрзянь кель» мороськак (валтнэ ды моравксось С. Люлякинань). Сонзэ серьгедизь «Ламзурь» ансамблясо морыцятне, мартост морасть весе пурнавозтне.
Вастовомань тёкшокс ульнесь Степан Эрьзянень кеврунгонть икелев цецянь путомась ды сонензэ сюконямось ине тевензэ кис. Ледстясынек, Степан Эрьзянь чачома чистэ тедеде топодить 145 иеть.
Васолдо сыцятнень ды весе пурнавозтнень туртов анокстазельть тантей каванявкст. Весе кадовсть покш мельспаросо ды паро ёжосо.
Раиса Щанкина