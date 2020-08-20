ЭРЗЯНЬ АВАТНЕ НОЛДАСТЬ МОРОНЬ ДИСК ДЫ ТЕЙСТЬ КЛИП!

Покш Березникбуень «Парынза» ансамблясь нолдась «Вай» лементь ало моро марто диск. Те покш тевесь топавтовсь «Идемс ды ванстомс» проектэнть вельде – устно-поэтической творчествань цифровизациясь (Президентэнь Грантонь фондось).
Дискесь а микшневи. Сонзэ кармить ансяк явшеме ды каземе. Саемга, «Дом традиций» музейно-культурной центрасо инжекс улемстэ эрьвантень казить. Альбомонть кучсызь республикань велетнева, школатнева. Теде башка, лия ёнксонь эрзянь ды мокшонь национально-культурной автономиятненень. Тосо пек кецнить моротненень.
«Вай» морамонь альбомонтень совасть 23 эрзянь кезэрень морот, урнемат ды лайшемат, частушкат, зярыя рузонь мороткак. Кой-кона моротне акапельной лувсо, лиятне – неень шкань аранжировка марто. Неть моротнень морасть минек покштятне-бабатне, сынь ютасть эйкакшост ды нуцькаст туртов.
Те проектэнть лангсо важодсть зярыя ломанть. Авторось-пурныцясь: Е.Е.Ледяйкин. Морыцятне: П.И.Тюрькина, В.А.Тюрькина, Н.А.Рузанкина, Е.Г.Ледяйкина, З.А.Панькина. Истямо паро кулянтень кецнить веленек. Мезть кортамс, неень шкане стака нолдамс диск. А уш велень морыцятнень морост нолдамс – дивань тев.
Эрзянь аватне ды сынст лездыцяст сёрмадсть «Тусь авинесь» моронть лангс видеоклип. Морось седе, кода тейтерь-авась тусь лугава якамо ды мусь эйкакш. Кандызе кудов. Мирдесь мольсь базаров, рамась налкшкеть. Налкшкетнень гайгемась сыргозтизе веленть, бабинетне моразевсть, атятне тусть киштеме. Видеоклипсэнть неявить Парынзэлень мазый ды содавикс таркатне: «Ашо лисьма» этнопаркось, Русяй латкось, Культурань кудось, велень эрькесь, «Дом традиций» музеесь.