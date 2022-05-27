Выставкасо невтевить Анатолий Барговонь артовксонзо

Неть читнестэ И. Д. Воронин лемсэ Республикань краеведениянь музейсэ панжовсь выставка, конась алтавсь Мордовиянь народной художникенть, Российской художественной академиянь почетной академикенть Анатолий Барговонь шкинемантень.
Ледстясынек, Анатолий Николаевич, кинь ундоксонзо Покш Игнатбуестэ, Чувашиянь государственной пединститутонть прядомадо мейле трудовой пингензэ ушодызе Саранск ошонь 16 ды 18 номер школатнесэ. Те эрзянь цёрась пингень перть сонсь тонавтни ды весе содамочинзэ максы од ломантненень. Ней сон Н. П. Огарёв лемсэ МГУ-нь Национальной культурань институтонь Мордовиянь неень шкань искусствань ды раськень коень-кирдань культурань кафедрань тонавтыця, профессор.
Анатолий Баргов эрзянь художниктнень ютксто вейкесь, кие эсь важодевкссэнзэ невти минек раськень теманть. Анатолий Николаевич ютавтсь колоньгеменде ламо выставкат аволь ансяк Мордовиясо, истя жо Санкт-Петербургсо, Нижегородской областень Лукояновасо ды Покш Болдинасо. Сон – МР-нь Прявтонь лауреат.
Нать, а стяко Анатолий Барговнень максозь МР-нь Художникень союзонь сиянь медалесь ды Россиянь Художникень союзонь сиянь орденэсь ды сырнень медалесь. Сон седе ламо сёрмады артовкст пертьпельксэнь мазычиденть. Истя, ваныцятненень пек содавикст «Зимняя Сура», «Пробуждение», «Озеро Неро», «Болдинская осень» картинанзо. Сехте покш важодевксэзэ – «Эрзянь озкс», конань Анатолий Баргов анокстызе 2000 иестэ ды казизе Покш Игнатовань краеведениянь музеентень. Сон парсте невти эрзя-мокшонь ды лия раськетнень культураст.
Неень шкань экспозициясь, конань панжомо пурнавкшность ламо инжеть, ютавтови «Мой край – источник вдохновения» лем ало. Тосо невтевить кодгемень артовкст, сынь невтить Россиянь раськетнень культурань сюпавчитнень.
Анатолий Николаевичень артовкссонзо покш мель явови тиринь ёнксонь культурань сюпавчитнень ванстомантень. Парсте невтни эрзя-мокшонь оршамопельтнень мазычист. Сонензэ удалы домкасто панжомс сень, кода ютавтовить кезэрень покш читне. Выставканть прявт таркасо Анатолий Барговонь аванзо Нина Ивановнань портретэсь. Те превей, ламонь содыця ды чарькодиця, весенень паронь арсиця авась, кода ледстни Анатолий Николаевич, невтизе тензэ эрямо кинть. Содавикс художникесь ламо сайсь сонзэ пельде.
МР-нь Государственной Собраниянь Председателенть Владимир Чибиркинэнь пельде шумбракстнемань валт ёвтась сонзэ старшей советникесь Иван Москаев. Эсь кортамосонзо Анатолий Барговонь лементь сон ёвтызе Россиянь ды Мордовиянь содавикс художниктнестэ вейкекс: портретэнь, пейзажонь, натюрмортонь мастерэкс. Тешкстызе сонзэ путовксонзо рузонь пленэрной живописень койтнень ванстомантень, раськень пейзажонь школантень, Мордовиянь культуранть ды искусстванть виевгавтомантень.
– Выставкантень эрьва сыцясь муи эсензэ туртов вечкевикс, мелезэнзэ туиця картина, конась токасы седеензэ, – пачтясь МР-нь Культурань, национальной политикань ды архивень тевень министрань васенце полавтыцясь Александр Карьгин. Кода мерсь Александр Иванович, тесэ эрьва артовкстонть можна кортамс певтеме. Сонензэ савсь улемс картинатнесэ невтезь ламот событиятнесэ.
Ламо лембе валт ды паронь арсемат Анатолий Барговонь лемс ёвтась Эрзя-мокшонь раськень регионъютконь общественной организациянь прявтось профессорось Юрий Мишанин. Валонзо коряс, Анатолий Николаевич марто сынь теить вейсэнь покш тев: ванстыть минек раськетнень сюпавчист, келест, невтить лиятненень сонзэ мазычинть.
Кода мерсь Юрий Александрович, седе ламо бу истят артыцят, кить вечкить тиринь ёнксост ды бажить ванстомс сонзэ мазычинть.
Покш Игнатовань муниципальной райононь прявтось Татьяна Полозова кортамонзо ушодызе сынст ёнксонь эрицятнень пельде сюконямонь валстонть ды сонзэ тиринь ёнксонь ломантнень ёндо творчестванзо вечкемадо видькстамостонть.
«Анатолий Баргов ков бу аволь моле, косо бу аволь уле: Алтаень ёнкссо, Крымсэ, свал весень марто тееви малавикс ломанекс», – мерсь Татьяна Николаевна ды ёвтась покш каштанчи сень коряс, эдь сонзэ мелезэ ушодомс артомо картинат саеви тиринь таркасто, Покш Игнатовань районсто. Паро арсематнень ёвтамодо мейле сон казсь тензэ лёмзёронь мазый пусмо.
Тешкстама, Анатолий Николаевичень картинатнеде выставкасонть улевельть ков бу седе ламо, бути аволь явшекшне сынст малавиксэнзэ, содавиксэнзэ туртов, истя жо социальной учреждениятнева, башка ломантненень…
Те чистэнть Анатолий Николаевичень лемс ёвтавсть ламо лембе ды паронь арсемат, конат кепедить мель икелепелевгак поладомс шкинемань тевензэ.
Валентина Юдина
Фото: Э. Ретунский