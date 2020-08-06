Видеоклип – эрзянь моронть лангс 

ЭРЗЯНЬ ОД ЦЁРАНТЬ, МОРДОВИЯНЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИЛАРМОНИЯНЬ СОЛИСТЭНТЬ АНДРЕЙ БОЧКАНОВОНЬ МОРОНЗО МЕЕЛЬЦЕ ШКАСТОНТЬ КАРМАСТЬ ПЕК ВЕЧКЕВИКСТ ДЫ КУНСОЛОВИКСТ АВОЛЬ АНСЯК ОД ЛОМАНТНЕНЬ, ВЕСЕНЬ ЮТКСО. АВОЛЬ ВЕСТЬ ЭСТЕНЬ САВКШНОСЬ МАРЯМС, КОДАМО ПОКШ МЕЛЬСЭ ЦЁРАНТЬ МОРОНЗО ЛАНГА КОРТЫТЬ УШОСО, АВТОБУССО АРДОМСТО. АНДРЕЕНЬ АЛКУКСКАК УЛИ ПОКШ ТАЛАНТОЗО, ЭДЬ СОН АВОЛЬ АНСЯК МОРЫ, МАЛАВ ВЕСЕ МОРОТНЕНЬ СЁРМАДЫ СОНСЬ. ДЫ, ПАРЯК, ТЕНЬСЭ ВЕЧКЕВИЯК КУНСОЛЫЦЯТНЕНЕНЬ.
ЭРЯВИ МЕРЕМС, ЦЁРАСЬ САМОИЗОЛЯЦИЯСО АШТЕМА ЧИТНЕСТЭЯК СТЯКО ШКА ЭЗЬ ЁМАВТНЕ ДЫ ТЕВТЕМЕ ЭЗЬ АШТЕ. ЭСЬ ТВОРЧЕСТВАНЬ ВЕЧКИЦЯТНЕНЬ АНДРЕЙ БОЧКАНОВ КЕНЯРДОВТСЬ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТЬСЭ ЭСЬ ЛОПАТНЕСЭ, КОСО МАЛАВ ЭРЬВА ЧИСТЭ МАКСЫЛЬ РУЗОНЬ СОДАВИКС МОРОТНЕНЬ ЛАНГС ЭРЗЯНЬ КЕЛЬСЭ КАВЕРТНЭНЬ. ДЫ ТАГОЯК ВАНЫЦЯТНЕНЕНЬ-КУНСОЛЫЦЯТНЕНЕНЬ СЫНЬ ВЕЧКЕВСТЬ ДЫ СЫНСТ УЧОСТЬ.
Неть читнестэ од морыцянть пельде миненек сась эштё вейке паро куля – Андрей аноксты клип эсензэ «Вай, кодамо!» моронть лангс. Морось лиссь уш нилешка иеде икеле, тень лангс апак вано, течияк сехте вечкевикстнэстэ вейкесь. Сон алтави тиринь велентень, косо ютась Андреень эйкакшпоразо, малавикс таркатненень ды сеть мельтненень-арсематненень, конат зярдояк а нардавить превстэ.
– Клипенть сниминек медьковонь 21-це чистэ Кочкурбуень Вирь Тавласо, – ёвтни Андрей. – Ульнесь аволь вейке локация. Сниминек Владимир Ромашкин лемсэ Этно-кудосонть, Вирь Тавлань мазыйдеяк мазый таркатнесэ. Весе ёвтнемест а карман, кадык ули а покшке салавачи.
Клипень режиссёрось – Саранск ошонь од ломанесь Никита Шевораков. Сон тонавтни Н.П.Огарёв лемсэ МГУ-нь экономической факультетсэ, ансяк уш зярыя иеть башка мель яви видеосъёмкатнень теемантень. Сеедьстэ а покшке роликть тейни университетэнь эрямодонть.
– Никита пшкадсь монень, ульнесь мелезэ теемс видео кодамояк эрзянь моро лангс, ды штобу весе те картинась улевель косояк велесэ. Мон арсия весементь ды редия, весе неть вешематненень пек лади «Вай, кодамо!» морось. Арсинек теемс клипенть Вирь Тавласо. Тосо таркатне пек мазыйть ды минек бажамотнень коряс.
Истя жо клипсэнть, эседень башка, снимавсть ламо лия ломантькак. Киштицятне тесэ – те «Элис» киштемань коллективесь. Покш сюкпря тенст. Покш сюкпря Этно-кудонтень ды Пётр Владимирович Рябовнень, кона пек лездась. Истятнэде аламо. Сюконян Раиса Васильевна Водясованеньгак, музеень азоравантень, сонзэ анокстамонзо, седейлембе марто вастоманок кисэ, – тешксты Андрей.
Съёмкатне ютасть 12 часонь перть, важодемась мольсь ветькак. Атрибуттнэнь ютксо ульнесь алкуксонь тракторгак, конась истя жо ульнесь прявт рольтнесэ.
– Учови, клипесь лиси кодаяк умарьковонь куншкавидьстэ, – пачти Андрей Бочканов. – Арсеманок истят. Клипсэнть ули смусть, ули сюжет. Сюжетэнть ваныцятне-кунсолыцятне несызь сынсь, зярдо уш сон лиси. Зярс те салавачи.
Покш сюкпря истя жо ёвтавлинь Пакся Тавлань «Толава» ансамблянтень, сынь апак покшкавтне састь, лездасть. Тешкстаса, лездасть весе. Пертьпельксэськак те чистэнть ульнесь минек кисэ. Ёндолгак кивчкаесь, пурьгинеяк зэрькстакшнось, ансяк пиземе эзь туе. Марясь энялдоманок. А Вирь Тавлань эрицятне – пек паро ломанть, инжень вечкицят. Вастыть свал покш мельсэ.
Меельцекс Андрей тешкстызе – те ансяк ушодкс ды, арсеви, сон ули а берянекс. Карматано покш мельсэ учомо эрзянь кельсэ васенце видеоклипенть. Од цёрантень жо арсетяно шкинемасо седе ламо од тевть.
Андрей Бочкановонь весе содасызь кода эрзянь ды рузонь эстрадной моротнень авторонть-морыцянть. «Вай, кодамо!», «Мельгат чиян», «Тон вакссон», «Вачодо ванан» ды ламо лия моротне пек вечкевить аволь ансяк од ломантненень, сынст покш мельсэ кунсолыть весе. Эрьва моросонть вадрясто невтеви эсь масторонтень ды тиринь эрзянь келентень вечкемась. Эрьва морось чарькодевикс, сон токи седеенть ды эрьвасонть кирдеви домка смусть.
Юлия Еремина