Мастумарень ды кстыень шка…

Медьковось - кизэнь куншка...Ульцясонть пси, мик ойметь а таргави, а вирень кужотнева ды паксянь лугатнень потсо ковер ладсо ацазь якстердить мастумартне ды кстыйтне... Масторонь пертьпельксэсь тенек казсь эрьва кодат ягудат, конатне кенярдовтыть эсест танстьсэст, чинесэст.
Весе тень лангс ванозь те шкастонть эрьва чистэ ярсама неть ягудатнеде, конатнень эйсэ пек ламо эрьва-кодат лезэнь кандыця веществат. Сеть ломантне, конатне свал ярснить ягудадо, седе аламо сэредить, холестеринэст свал вадря, седеесткак сынст шумбра, раксояк седе аламо сэредить. Кстыйсэнть вельть ламо эрьва кодат витаминат, а сехте ламо аскорбиновой кислотась. Яки кортамо: бути сэвемс 10 стопкат кстыйть, сестэ а карматадо сэредеме иень перть, пурнасынк весе эрявикс витаминатнень.
Мастумартне Европав пачкодсть 18-це пингестэ. Сынст ускизь Америкасто, конатне ливтезельт виринской ды чилийской покш кстыень сорттнэстэ.
Шкась мольсь, мастумартне яла ламолгадсть ды ламолгадсть, ней мик эйстэст 600-то ламо сортт.
Нама, эрьва ягодась эсензэ коряс тантей ды питней, канды тенек эсензэ шумбрачинь ёнксонть. Невтемга, пичеумаресь (черникась) лезды тенек паролгавтомс ды домкалгавтомс превтнень ды сельмевалдонть. Бути карматано седе сеедьстэ ярсамо неть ягодатнеде, сынь лездыть тенек прянь сэредемадояк, седеень ормадояк, тонавтницятнень туртов лездыть кемекстамс тонавтнемань превтнень, эдь ягодань полифенолтнэ пурнавить прянь структурань удемсэнть, конатне парсте топавтыть эсест вадря тевест превсэ важодемасонть ды тонавтнемасонть. Неть полифенолтнэ лездыть пряудемень клеткатнень одкстомтомантень.
Те иень кизэстэнть Мордовиясо ягодатнеде чачсть пек ламо! Кода а молемс сынст кочкамо, сынь учить эйсэнек ды тердезь тердить паргиненек ды лия кедьёнксонок марто. Кстыйть, мастумарть, чулят, ведьинзейть, садпирень инзейть, чукштуровт. Кодат ансяк арасть! А кодат сынь весе тантейть, ризаня-ламбамот, ды мезе сехте питнеесь эйсэст, эрьвась шумбрачинь витиця. Монгак свал покш мельспаросо яксян ягодань кочкамо, а сехте пек мастумарь мельга. Вана икелень ашти пиже парсеень ковёрось, конань лангсо касыть эрьва тюсонь цецят. Комат, ахолдасак пиже тикшенть, тосо - якстердить мастумартне, пелькапряшкат, мерят, эрьвась энялды теть: «Монь сеземак, монь сеземак». Кецязь ды кенярдозь кочкан эйсэст, конань кургозон каян, седееть эдь а кирди, солазь солыть кургозот! Вана истя, веке-вейкень кочказь, а фатяткак, кода паргинеть пешкеди, тон мельспаросо сат кудов. Ягодатнень ванськавтсыть, шлясыть, кармат варениянь пидеме. Те шкастонть тантей чинесь весе кудопотмонть пешти.
Аволь весе вечкить ягодань кочкамо ды юткошкаськак ули а весень, ломантне эрьва чистэ важодить, лиянь лавшо шумбрачись, нать, а нолды пиже вирьга ды келей паксява якамо, кизэнь чинть ало аштеме. Кода эно сестэ улемс? Миненек лездыть базартнэ, косо свал седейшкава вастыть сеть ломантне, конатне вечкить ягода мельга вирьга-паксява яксеме, эсест садпиресэяк кастомо ды базарсо рамицятнень туртов сынст миеме.
Вана Покш Березникень базарось. Миицятнеде аволь ламо. Чиськак пек пси, уш валске марто, ялатеке кой-зяро микшницят ульнесть. Теевинек мартост содавиксэкс. Вейкесь эйстэст - Валентина Васильевна, омбоцесь - Мария Степановна, чачома ёнксост Березникень, эритькак теске, важодить эсест кудоютконь тевсэ, кавонест уш умок пенсиясот. Кортазевинек мартост:
- Ёвтнеде, инескеть, эсенк ланга, зярдо ды косо чачиде, косо важодиде, ней мезть яла тейнетядо юткошкасто?
Монь лемем Валентина Васильевна Кулавская, чачинь 1949 иестэ Покш Березниксэ ды нейгак тесэ эрян. Ламо иеть важодинь ловсонь ды оень заводсонть, ульнинь сырань теиця мастерэкс, эсень тевем пек вечкилия. Ней вана пенсиясан, вечкан кизна ягода мельга якамо, эсень садпирестэяк инзеень ды чукшторовонь кочкамо, а мейле вечкан базарсо микшнемест. Пенсиям аволь покш, эйкакштнень туртовгак лездама. Эрьва тевскак эрявить ярмакт. Нуцькатнень туртовгак яла эряви нерькстамс, седе кургост пейди ды моньгак седе вечкеме кармить...
- А косто яла кочксетядо кстыйтнень ды мастумартнень? Ков ардтнетядо, косо сындест седе ламо?
- Кстыень кочкамо ардтнетяно Пермезень паксяв, тосо вирденть а васоло ули покш лугань тарка, косо кстыйтнеде пек ламольть, а тантей кстыень чинесь мик судот эйсэ куцти. Эштё ломантне ардтнесть Гартонь вирень кужов, тостояк ламо кандтнесть. А мастумартнеде зняро ульнесть! Ды нейгак яла улить тесэяк, эсенек Березникень лугатне пешксеть, куш ледть. Те иестэнть ягодатнеде ламо, варенияткак пидинек, компотт теинек ды миемскак улить.
А кода вадря карми тельня, зярдо ушосонть цят якшамо, пуви варма, верде пры ашо лов, а тон панжсак тантей ягодань варения марто банканть, лакавтат тикшень пси чай ды лембе кудосо кармат чайде симеме, мельс ледстясак се пси кизэнь шканть, ледстясыть пиже луганть потсо якстердиця мастумартнень.
Покш Березникень микшницятнень икеле эштё ульнесть пиже куярт, конатнень эйсэ сынь сынсь виднить-кастыть. Сынь лавкань куяртнэде седе тантейть, кода мерить, экологически ванькст. Монгак кедьстэст раминь куярт, микшницясь стякодо максыксэлинзе, но кода стякодо сайсыть, эдь сынь лангсост важодсть. Нать, миньгак туинек мелезэст, секс седейшкава кортнесть мартонок ды снимамскак мелест ульнесь.
Зярыя шкань ютазь пачкодинек Саранск ошов, саинек мель совамс Химмашонь рынкантень. Микшницятнеде, нама, тесэ ульнесть седе ламо: кие ягодат микшни, кие чаень тикше, кие уш вирень панготкак кандсь. Кортнемс мартонок аволь весень ульнесь мелест, кой-кить кармасть панеменек. Ютксост явовсь вейке авась, вадрясто оршазь, аволь овсе пек сыре, кортавксонзо коряс марявсь интеллигентной ломанекс, икелензэ аштесть садпирень инзейть ды якстере чукштуровт. Кортазевинек:
- Лемем Нина Ивановна, мон - Саранск ошсо содавикс врач-терапевт, секскак фамилиям а ёвтаса, снимамояк а карман, пелян, илямизь сода. Эсень эйкакштнедеяк тень карми улеме аволь вадря. Пенсиямгак аволь берянь.
- Сестэ мекс базарсо микшнетядо? Мезекс тыненк те весемесь эряви?
- Вишка порасто пек покшоль мелем улемс врачокс эли лавкасо микшницякс. Школасо тонавтнинь вадрясто, ды тетям-авам кармавтымизь молемс тонавтнеме врачокс. Истя теиньгак. Университетэнть прядомадо мейле важодинь Саранск ошонь вейке больницясо. Врачонь тевем мольсь а беряньстэ, ламо ломаннень лездынь, ламонь стявтынь пильге лангс.
Пенсияв туемадо мейле сынь мельс: топавтомс од шкань бажамом, ушодомс микшнеме. Топавтан эйсэнзэ покш мельспаросо! Мон ломанесь уцяскаван! Врачокскак эрявикс шкасто ульнинь, ламо паро кандынь ломантненень, а ней вана топавтан эсень омбоце вечкевикс тевем -микшницянь.
Истя, ломань марто вастовозь-кортнезь, прядовськак чись. Сон ютась а стяко. Ней вана ловнодо эйстэдест материалонть.
Мила БОГАТОВА