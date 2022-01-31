Екатерина Модина: «Ломантне мельспаросо кунсолыть эрзянь ды мокшонь ламо вайгельсэ морамонть»

Сон эзь сода мезеяк Мордовиядо ды Саранскойденть, кадык эряськак шабрань Пенза ёнкссо. Бажась туемс тонавтнеме лия ошов. Якась морамо Московов, Самарав, Воронежев – тосо кунсолость эйсэнзэ музыкань коряс содавикс ды превей тонавтыцятне. Арсесь молемс тонавтнеме Саратовань консерваторияв. Эрямосонть кодат ансяк тамашань тевть а эрсить…
Ломанесь сонсь кочки, мезес пры седеезэ. Кие соды, кодамо улевель эрямо кизэ Екатерина Модинань (Кутаевань), бути а понговоль Мордовияв. Ней сон содавикс, теи-топавты ламо тевть, вети зярыя ансамблят. Видьстэ меремс, аволь шождаль кундамс интервьюскак, свалшкане вастовомат, концертт, конат молить республикань томбале ды омбо масторсо. Мельганзо а кенерят ваномояк!
Екатерина чачсь Пензасо. Авазо се шкане тонавтнесь институтсо, лиссь мирденень. Ундоксост Пенза ёнксонь Сосновоборской райононь Вачелай эрзянь велестэ.
Ветеце классо тонавтнемстэ сыненст школав сась ава, кона кармась ветямо фольклор. Сон кучизеяк Катянь молемс тонавтнеме музыкальной школав. Те ульнесь Татьяна Николаевна Софронова, кона Пенза ёнкссо пек содавикс ломань. Сон пурны кезэрень оршамопельть, кирди оршамопелень коллекция, ютавты мастер-класст сынст коряс ды, нама, морси. Катя мартонзо те шкас кирди ялгаксчи. 9-це классонь прядомадо мейле Екатерина кармась тонавтнеме музыкальной училищасо. Тосояк сон вастовсь пек паро тонавтыця марто, те ульнесь Татьяна Геннадьевна Порунова. Истят тонавтыцят чуросто муят.
Музыкальной училищанть од тейтересь прядызе якстере диплом марто.
– Екатерина Олеговна, кода понгить Мордовияв?
– Тевесь вана кода ульнесь. Весть, сцена лангсо морамодо мейле, мартон теевсь содавиксэкс вейке ава. Пельдензэ карминь содамо, минек ошсо ули эрзянь-мокшонь вейсэндявкс (се шкане сонзэ прявтокс ульнесь С. Н. Пиксин). Кода-бути гайневтсть тень ды тердимизь морамо концертэв. Тосо ульнесь Мордовиянь «Торама» ансамбляськак. Мон васенцеде маринь цёрань ансамблянь ламо вайгельсэ морамо. Кода сынь дивавтымизь гайгемасост, кода кецявтымизь! Те, нать, алкукс ули Мордовиясо?! Ды сыргинь тонавтнеме Н.П. Огарёв лемсэ МГУ-нь Национальной культурань институтов.
Кода ёвтнесь Екатерина, тонавтнемстэ васенце шкасто эрьва мезть эрсесть: морамонь коряс вейке экзаменсэ сонзэ «керизь». Мерсть, арась вайгелеть, аволь истя дирижироват. Педсесть эрьва мезень кувалма. Ансяк тейтересь зярдояк эзь максо прянзо покордамс. Пельиес тукшнось тонавтнеме Карелиянь консерваториявгак. Мейле савсь кочкамс кавтосто вейкенть: сон кадовсь минек университетс.
Катя тонавтнесь, апак лотксе морсесь эрьва кодамо концертсэ, сонзэ сайнесть морамо лия регионов, косо эрить эрзятне ды мокшотне. Теде башка, невтнесь прянзо морамонь пелькстамотнесэ, сайнесь васенце таркат. Пек покш мелезэ ульнесь морсемс «Торама» ансамблясо. Ансяк тов сеске эзизь сае. Сон ризнэсь: мезекс эно сась тей? Зярс-бути морсесь «Морденс» группасо. Мейле аволь кувать морась «Торамасояк». Кенярксось а ёвтавишка! Ансяк савсь тосто туемс… ды аволь ансяк сонензэ, лиятнененьгак.
Екатеринань чачсь мелезэ эстензэ мезеяк теемс, а шешкемс ве таркасо. Сон уш прядызе вузонть, эрявсь арсемс, мезе теемс, кодамо тев кочкамс. Тесэ тензэ гайневтсь содавиксэзэ, кона важодсь «Строитель» Культурань кудосо ды ветясь «Ладушки» коллектив. Энялдсь саемс коллективенть ды ветямс седе тов. Екатерина вастовсь Культурань кудонь прявтонть А.П. Чигажовань марто, сон макссь тензэ вете ставкат ды мерсь ветямс теке коллективенть эли сонзэ юрсо пурнамс лия. Екатеринань мельсэ-превсэ уш весемесь арсезель. Сон лемдизе ансамблянть «Меремакс» ды пурнась морыцят. Те ульнесь 2010 иесь. Самай сестэ ушодовсь «Меремань» кись.
2012 иестэ саезь Екатерина Олеговна сонськак кармась важодеме Н.П. Огарёв лемсэ МГУ-нь ИНК-со, кармась тонавтыцякс. Тердтнесь студенттнэнь эсензэ ансамбляс. Нама, неть иетнень перть коллективень составось ламоксть полавтневсь, истя эрси ды мезеяк а теят. Икелень вейке морсицясь Ярослав Шведков ней важоди Надежда Бабкинань «Русская песня» ансамблясо. Саемга, Наташа Дворянцева ды Сергей Гаврюшов туемадост мейле мекев велявтсть ансамблянтень.
– Екатерина Олеговна, стака ветямс коллективенть?
– Пек стака. Ломантне аволь вейкеть. Прявтонтень эряви улемс превеекс, ламо мезень содыцякс, эрьва мезес чарькодицякс. Лиясто кортат чевтинестэ, лиясто эряви калгодостояк. Коллективень ветицянтень свал эряви молемс икелев, аравтомс икелеть мельть-бажамот ды сынст топавтомс. Таркасо аштезь мезеяк а теят. Сестэ ансамбляськак карми молеме икелев.
Пек вечкан сайнеме «Мереманть» республикань томбалев. Тосо минек вастыть лиякс, аволь истя, кода тесэ. Тосо зярдояк а вешить морамс рузонь морот эли кодамояк попса. Ломантне мельспаросо кунсолыть эрзянь ды мокшонь кельсэ ламо вайгельсэ морамонть. Нетяно, кода ваныцятне дивсить, содавтовить минек раськень культуранть марто. Тень редязь, чачи седеяк покш мель морамс, теемс од программат. Ды бути кувать арасть ардтнемат – мезе-бути прок а саты.
Лия ёнксов ардоматне – эрямонь пелькс, паро ёжо. Саемга, Эстониясо ульнинек Малавикс раськетнень чинь тешкстамосо. Тосо чизэнзэ ютавтынек колмо концертт! Ды кода вастыть кунсолыцятне! Минь ульнинек Финляндиясо, Эстониясо, Франциясо, Швейцариясо, Швециясо, Австриясо. Лиясто а содатано, косо ультяно сы недлясто.
Концерттнэде сизема арась, бути ансяк вейке-вейкеденек мелесь моли, зярдо ламо шка эрсят вейсэ. Кудов самодо мейле оймсетяно кавто чить ды – мельспаросо ледстнетяно, ков якинек морамо, зяро пейдемань тевть ульнесть. «Мерема» ансамблясь – теке семия, косо аламнеде пелькстынек-сёвнынек ды мекев ладинек! Эрьвась лезды лиянень. Бути кияк туи – теке седей пелькске лутави… сы од ломань – седеесь пешкеди, творчествась поладови.
Екатерина Модина вети зярыя морамонь курот. «Мерема» этнографической фольклорной студиянть потсо ниле коллективть: эйкакшонь «Меремчата», рузонь фольклоронь «Жива», эрзянь ды мокшонь кезэрень моронь «Морама» ансамблясь. Республикань раськень творчествань кудосо – кавто коллективть: «Пувама» ды «Виртеня» фольклорной ансамблятне. Н.П. Огарёв лемсэ МГУ-нь Раськень культурань институтсо ули «Масторава» ансамблязо, косо морсить 3-це курсонь студентэнзэ. Теде башка, Екатерина Олеговна вети Александровкань школасо «Колядки» ансамбля (морсить 7-8-це классонь тонавтницятне) ды республикань эйкакшонь музыкальной школасо-интернатсо «Лаймоня» ансамбля. Истя жо лезды путнемс номерт «Келу» ансамблянтень.
– Кона шкане эрьва ков кенерят?
– Иля аште ве таркасо, чарак-веляк ды мольть икелев! Кой-кинь а лисни вейсэндямс важодемань кавто таркаткак… Неть ансамблятнень марто важодемстэ – оймсян. Покштнень марто эрьва чи репетицият. Вишка морыцятнень марто вастневтяно недлязонзо кавксть. Сынь уш кецявтыть – сайнить таркат морамонь пелькстамосо. Аволь умок ардтнинек Пенза ёнксов морамо.
Савкшны ансяк дивсемс, зяро важоди те ломанесь, апак лотксе ардтнить морамо лия ёнксов. Кудосонзо сонзэ учить колмо эйкакшонзо – Вадим, Варвара, Василиса ды Александр мирдезэ. Ламо лезды кудоютконь тевтнесэ вечкевикс полазо. Саша Отяжбуень Селища велень. Авазо Мария Петровна пек кецнесь морсиця урьвантень. Сонськак свал ломань ютксо. Важодсь школань прявтокс. Истя жо морси велень ансамблясо, седи гармониясо. Гармониянть тензэ казекшнизь морамонь конкурссо. Сон пек лембестэ васты нуцькатнень, конат каникулатнестэ свал велесэ.
Екатерина Модина – МР-нь культурань заслуженной роботник, МР-нь Прявтонь премиянь лауреат, регионъютконь, весероссиянь, масторлангонь конкурсонь Гран-принь изниця. Вана ютазь иестэяк лиссь I-це степенень лауреатокс «Фольклор» номинациясо «Хрустальный ключ» раськень творчествань XVI-це Раськеютконь фестивальсэ-конкурссо. Ниле иеть ютавты «Предания старины» Раськеютконь фольклоронь покш фестиваленть-пелькстамонть.
Кода а ледстямс «Песни России» фестиваленть-марафононть, конань ютавтсь «Русская песня» ансамблясь ды сонзэ ветицясь Надежда Бабкина. Минек «Мерема» ансамблясь аволь васенце ие тердеви те покш фестивалентень. Сынь ардтнить Россиянь оштнева, невтнить концертт, косо ваномост сакшныть пешксе площадть. Морамодо башка, ютавтыть мастер-класст. «Надежда Георгиевна – те а ёвтавияк, кодамо покш ды алкуксонь ломанесь. Зяро эйсэнзэ вий! Кода сон вети мастер-класстнэнь! Тень а несак телевизорга. Марафонсо командасонзо удмуртонь, маринь, башкирэнь коллективть. Весе лия ёнов а молицят, мазый, виевть. Монень мельспаро, минекак тердтнить, ды натой невттяно мастер-класст, тень коряс аштян каштанчисэ», – ёвтни Екатерина.
Кезовксонть лангс апак вано, «Меремась» невтнесь ламо концертт. Н. Бабкинань марто ульнесть Россиянь комсь ошсо. Теде башка, Екатерина Олеговна усксизе ансамблянзо Тверень ёнксов, Санкт-Петербургов – сынь морасть Дворцовой площадьсэ! Тердтнизь морамо Дагестанов ды Алтаев. Кизэсь пешксель мельстуиця вастовоматнеде.
Эряви тешкстамс, «Мерема» ансамблясь ды Республикань раськень творчествань кудось 2021 иестэ изнякшность 2 млн целковоень покшолмасо грант. Минек артисттнэ кармасть Лауреатокс ды «Культура» Национальной проектэнь грантонь саицякс (те ульнесь любительской творческой коллективтнень Весероссиянь фестиваль-конкурс). Неть ярмактнень лангс артисттнэ путсть концертэнь од номерт, паролгавтызь коллективень материально-технической базанть. «Меремась» тердевсь Гала-концертэв, кона ютась Московсо 2021 иень декабрясто, тосо морасть изницятне. Истя жо грантонть вельде эсенек районтнэсэ ютавтсть мастер-класст.
Неть читнестэ сась паро куля – Екатерина Олеговнань ладизь Равчирень финнэнь-угрань раськетнень культурань центрань прявтокс.
А сатыть газетань лопатнеяк, бути ледстямс весе сень, мезе теи Екатерина Модина. Сонзэ содасызь республикасонок ды сонзэ томбалеяк. Шумбрачи теть, Екатерина Олеговна, ламо вийть, од изнявкст ды сэрей тёкшт!
Татьяна МАТОРКИНА