«Сятко» веисэндявксось содавтынзе мулькатнень

«Сятко» эрзянь ды мокшонь раськень культурань вейсэндявксось, конась умок уш панжозь Таллинсэ, Мульгинь культурань институтонь прявтонть Аве Гренбергень тердеманзо лувсо, содавтызе Эстониянь Мульгимаа таркиненть, косо эрить мулькатне - те апокшке раське, конась явови эстонтнэнь эйстэ кортавкссо ды раужо-якстере оршамопельсэ.
Кавто чис, кода пачти вейсэндявксонь прявтось Наталья Абросимова, сынст ансамблясь ванкшнызе волостенть, якась Барклай-де-Толлинь мавзолейс, кезэрень Таагепера замокс, Абъя-Полуоа ошонь музейс, культурань кудос ды Мульгинь институтс, ошонь управас, кедьчелькев ломанень мастерскойс. Содавтызь удмуртонь артыцянть Станислав Антиповонь «Финнэнь-угрань раськетнень эрямосто саевкст» выставканзо. «Сяткось» вейсэ морась тосонь коллективтнень марто ды мельспаросо вешнесь вейкеть валт эстононь, мулькань ды эрзянь кельтнестэ.
- Минь, неть – Ромодановасо чачозесь Любовь Гусева, Кочкурбуесэ - Неля Фихтенгольц, Темниковасто - Лидия Тишенко, Нижней Новгород ёнксонь Инелей велестэ - Наталья Носкова ды мон - Покш Игнатбуень Ташто Кшуманця велестэ, - ёвтни «Сятко» культурань вейсэндявксонь прявтось Наталья Абросимова, - арсинек мельстуиця программа. Кода уш кортынь, серьгединек морот эрзянь ды мокшонь кельтнесэ, анокстынек «Эрьмезь» Вирь Тавлань чувтосто керсицятнень теевкстнэнь выставка, невтинек 19 пингень кезэрень эрзянь аватнень оршамопелест: удмуртонь паля, сюлгамот, эрьгть, пангот пилекст. Чокшнесь ютась пек лембестэ ды ялгаксчисэ. Зярыяксть уш неян, раськень питнейчитне ды искусствась аштить политикадонть ве ёно. Минек кельтне, моротне, оршамопельтне ды покш мелесь ёвтнемс эсь раськеденть весе финнэнь-угрань масторонтень - те се, мезесь эйсэнек шашты икелев, вейсэнди, сюлми ды лиякс кодаяк а ули. Вейсэнь мероприятиятне эште весть невтить минек культуратнень вейкетьксчист ды кемекстыть ялгаксчинть.