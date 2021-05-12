Мольсть кортамоткак, гайгсть мороткак

А.С. Пушкин лемсэ Национальной библиотекасо ульнесь покш вастовома, кона алтазель эрзянь содавикс ломанентень В.И. Ромашкиннэнь. Кода уш пачтинек, тедеде Владимир Иванович Ромашкинэнь чачома чистэ (таштамковонь 6-це чистэ) топодить 70 иеть.
Тень кувалма ламо вейсэндявкстнэнь ушодксост коряс те иесь яволявтозь В.И. Ромашкинэнь иекс. Сонзэ ютавтоманть ушодомга ды ветямга теезель оргкомитет, кона ютавтсь кавто промкст, косо тешкстазельть весе сеть тевтне, конат топавтовить те иенть перть. Ды вана чадыведесь, кода мерить, сыргась. Кода арсезельгак, иень перть кармить эрьва косо ютавтнеме вастовомат, чокшнеть, ков улить тердезь сонзэ малавиксэнзэ, содыцянзо, ялганзо, сонзэ тевенть поладыцянзо.
Васенце вастовомантеньгак, кона лемдязель «Йовлань Оло», сакшность ломанть, кить маласто эли васолдо содылизь В.И. Ромашкинэнь. Васняяк, Йовлань Оло лемсэ «Торама» ансамблясо морыцятне, кить ушодызьгак вастовоманть. Мородо башка зярыя валт тетядонзо ёвтась Андрей Ромашкин. Ледстизе, кода Владимир Иванович тонавтынзе кезэрень моронь морамо эсензэ колмонест эйкакштнень, сынст оймес кирвазтсь тиринь келентень вечкемань сяткинеть.
Минек культурантень В.И. Ромашкинэнь покш путовксонзо тешкстызе Мордовия Республикань Культурань, национальной политикань ды архивень тевень министрань васенце полавтыцясь А.С. Карьгин. Александр Иванович алтась лездамс В.И. Ромашкинэнь лемс арсезенть топавтома тевсэнть.
Ламо мезе од ёвтнесь эсензэ ялгадонзо Мордовия Республикань Верховной Судонь председателень полавтыцясь В.Н. Мартышкин. В.И. Ромашкин марто сынь вейке шкасто тонавтнесть Казаньсэ. Весть ульнесть В. Высоцкиень концертсэ. Кортасть эсензэ Высоцкиень марто. Се шкастонть саезь, В.Н. Мартышкинэнь мельс Ромашкин кадовсь ломанекс, кона маштыль муеме вейкине кель-вал эрьва кинь марто.
Монь эрямосояк пракшнось уцяска улемс содавиксэкс Владимир Иванович Ромашкин марто. Савсь яксемс мартонзо велева аволь ансяк эсенек Мордовиясо, сонзэ томбалеяк. Весемеде пек ледстяви тень Пенза ёнксов вейке якамось. Те ульнесь Шемышейкасо. Велень хозяйствань вейке училищасо пурнызь тосо тонавтницятнень – малав весе цёрат. Залсонть, косо мольсь вастовомась, шалтось эзь лотксе.
Цёратне весе – норов вашот прок. Таркасост а аштевить. Кить поремкат каволить, кить вейке-вейкест лангс конёвсо-мейсэ ёртнить. Седе покштне лоткавтсть эйсэст, сынь эзть оймавтово. Вана лиссь Ромашкин нудеензэ марто. Владимир Иванович васня шумбракстнесь, «шумбрат» валонть кармавтызе ёвтамо весе пурнавозтненьгак. Мейле кармась нудейсэ седямо. Эйкакштне аламодо сэтьмелгадсть. Нудейсэ седямонзо прядозь, весенень пшкадсь кевкстема марто: «Ютксонк улить эрзят ды мокшот? Кепединк кеденк». Васня кепедизе кедензэ ансяк вейке цёрыне. Владимир Иванович эзь лотка, видьстэ чавсь: «А кеман. Мон содан, тынк ютксо пеледест ламотнень тетяст-аваст эрзят. А тынь таго-мекс сёптадо, кодамо раськестэ лисиде. Виздтядо? А мон вана а виздян. Мекевлангт, аштян мельспаросо. Лисинь пек виев, превей, мазый раськестэ». Неть валтнэде мейле эйкакштне малав весе кепедизь кедест, «мон – эрзя» валтнэнь сеерезь.
Те корты вейкеде: Владимир Иванович маштсь совамо кунсолыцятнень оймес, кортамо мартост, панжомо седеест ды таргамо эсензэ ёнов.
Кодамоль сон ломанесь, теде ёвтни ламось. Монень таго ледстявсь вейке тевесь. Ульнесь истямо паро морыця – Раиса Григорьевна Климкина (Начаркина). Морсесь «Сюлгамо», «Норовава» ансамблятнесэ. Весе теде монгак эсь шкасто сёрмалинь. Авась ормалгадсь. Минь якинек варчамонзо. Тосто молемстэ вастынек Владимир Ивановичень. Ёвтынек тензэ, ков якинек. Сон апаркстомсь. Кевкстизе, косо эри Раиса Григорьевна, ды сеске тусь сонзэ содавтомо. Мейле, маринек, яксесь тензэ свал.
Пек покш лезкс Владимир Иванович макссь «Ламзурь» ансамблянтень. Зярдо пурнавсь «Ламзуресь», эрявсь муемс тарка, косо ютавтнемс репетициятнень. Икелень политпросвещениянь кудосто (ней Оперань ды балетэнь театрась), видьстэ мерян, панимизь. Теде марясь Владимир Иванович ды мерсь, пшкадян эсенек прявтонтень, паряк, нолдатадызь. «Торамась» сестэ «Строитель» клубсоль. Ды алкукс пшкадсь.
«Строитель» клубонь се шкань прявтось Светлана Петровна Горелова маризе пшкадеманзо ды нолдымизь эсест лато алов.
Седе, кодамо тарка Владимир Иванович Ромашкинэнь эрямосо сайсть кезэрень моротне, кортыть вана неть валтнэ, конатнень маринь эсензэ пельде. «Раськенть оймесэ чачозь моротне зярдояк а сыредить ды а таштомить. Сынст эйсэ ине вий, кона морыцянтькак тейсы виевекс, нардевекс. Монь туртов эрьва морось, кода тейтерь марто васенце паламось, кона турва лангс а стувтовикс тансть кады, оймес-седейс иредстиця ёжомарямот валы: певтеме талномат, кеняркст ды вечкема. Истямо вечкема, кона оймес а кельги, конань а шка, а идем вий а куловтсы».
Седеяк парсте содылизе В.И. Ромашкинэнь «Торама» ансамблясо васенце морыцятнестэ вейкесь Г.В. Дулкин. Сон видькстась, Владимир Иванович васня эзь арсе теемс цёрань ансамбля. Сон костояк эзь марсе цёрат, кить морсевельть ламо вайгельсэ эрзянь морот. Секс пельсь ды кавтолдсь: лиси-а лиси. Шкась невтизе, аволь ансяк лиссь, те ансамблядонть кулясь срадсь весе масторлангонть келес.
«Тюштя» клубонь прявтось П.В. Мигунов пек паро тевекс ловизе 2021 иенть В.И. Ромашкинэнь лемс яволявтоманть ды тердинзе лиятненьгак а аштемс ве ёно те иенть марто сюлмавозь илатнень эйстэ, лездамс сынст ютавтомасо.
«Эрьмезь» вейсэндявксонь прявтось П.В. Рябов «панжизе» В.И. Ромашкинэнь лия ёндо. Ёвтнесь, кода Владимир Ивановичень ушодксонзо коряс теезель «Од вий» вейсэндявксось ды кодат мельть-арсемат путозельть тов совицятнень икелев.
П.В. Рябов ледстизе весенень: те иестэ тевтне седе тов седеяк ламолгадыть. Эряви прядомс В.И. Ромашкиндэ книгань пурнамонть, сонзэ нолдамонть. Ды секе шкастонть эряви анокстамс чувто ланга керсицянь ды эрзянь кезэрень моронь фестивальтненень анокстамонть.
Кортамотне поладозельть моросо. Сынст морыцятне – «Морамо», «Мерема», «Толава» ансамблятне. «Ламзурь» ансамблянь аватне ледстизь «Эрьбань чи» кезэрень коенть. Эрьбань тарадсо эрьбизь Йовлань Оло лемсэ «Торама» ансамблянь цёратнень: улест свал шумбрат, тевест молест парсте, морост гайгест васов.
Морыцятнень ютксо ульнесть кода сыре ломанть, истя седе одт. Те пек кецявты. Лисни, В.И. Ромашкинэнь тевезэ эзь куло, сон поладови ды карми молеме свал. Истямо кемевтема ёвтась «Мерема» ансамблянь прявтось Екатерина Модина. Сон видькстась, келя, сонзэ туртов В.И. Ромашкин – менель чамасо свал палыця валдо теште, конань валдозо карми тердеме весень, кить алкукс арсить ванстомс минек раськень культуранть.
Вастовомась прядовсь фильмань невтемасо. Эйсэнзэ ёвтневи, кода ютасть «Торамась терди» кото фестивальтне. Фильмась анокстазель ломанень кедьга пурназь ярмак лангс. В.И. Ромашкинэнь лемс яволявтозь иенть сыргавтыцятне ярмаконь лезкс учить республикань прявттнэнь пельдеяк. Сон эряви Йовлань Оло лемсэ «Этно-кудонть» витнемскак. Тедеде те музеентень топодить кеветее иеть. Те шканть перть ламо мезесь кудосонть таштомсь. Эряви витнемс потмонзояк, ушо ёндояк. Фестивалев учовить ламо инжеть ды эрьва ёндо. Сынст эрявить вастомс паро ладсо ды кода эряви.
Раиса Щанкина