«Седеесь свал веши од тевть»

Татьяна Тимофеевна Ширманкина (тейтерькс Коянкина). Те эрзянь мазый аванть, маряви, минек республикасо арасть асодыцянзо. Парсте содасызь сонзэ Мордовиянь томбале эриця эрзятне ды мокшотнеяк.

Лиякс а кода. Татьяна Тимофеевна ламо иеть (2005 иестэ саезь 2021 иенть самс) важодсь МР-нь Культурань, раськень политикань ды архивень тевень министерствасо, топавтсь тевть, конат сюлмавозь регионтнэнь ды раськетнень ютксо ояксчинь ладямонть марто.Секс весе, кить сакшность министерствав раськень культурасо тевтнень коряс эсест мелявксост марто, васняяк совильть се нупалентень, косо озадоль Татьяна Тимофеевна. Ды эрьванть сон вастылизе ансяк паро мельсэ. Зярдояк а марилить пельдензэ пеняцямот лангозонзо празь ламо тевтнень-мелявкстнэнь кувалма. Чамастонзо зярдояк эзь валгоне мизолксось, натой сестэяк, зярдо певтеме тевтнеде допрок чаралесть превензэ ды маштнесть виензэ.

Савкшнось моненьгак сеедьстэ совсемс нупалезэнзэ. Ды свал сельмс каятыль вейкесь: столензэ лангсо пандо конёв. Кевкстнят: «Аволь роман ушодыть сёрмадомо?». Татьяна Тимофеевна тень каршо пейдезь: «Аволь вейкеяк». Мейле седе сэтьместэ: «Договортнэнь марто монськак курок чаразь туян». Тевесь сеньсэ: ней мезе илязат ютавто, министерстванть марто эряви сёрмадстомс договор эли соглашения. Лиякс лезкс иля учне. Ды весе неть конёвтне ютасть Татьяна Тимофеевнань кедьга.

Культурань министерствасо важодемась ансяк лангс ваномс неяви шождакс. Кинень савкшнось варчамс те канстонть эсензэ лангсо, содасы, мезе те истямось. Тевтнень потсо лакамс савкшнось пиже валскестэ саезь талай чокшнес. Сеедьстэ кудов пачколесь пелеветь. Оймсема читнестэяк арасельть оймамот. Теде башка, секе-тев савкшнось якамс командировкав. Ды аволь ансяк маласо таркава, ловт, весе Россиянть ютызе. Эрзятне ды мокшотне эрить эрьва косо. Весе сыненст эряви явомс мель.

Татьяна Тимофеевна нейгак эри некеть мелявкстнэсэ. Сон ней од таркасо. Кармась Эрзянь ды мокшонь раськень регионъютконь вейсэндявксонь секретарекс. Вейсэндявксонь прявтонтень Ю. А. Мишаниннэнь теевсь алкуксонь лездыцякс. Юрий Александрович тень кувалма ашти мельспаросо. Авась, келя, сон превей, тевтнень содасынзе парсте, тонавтомскак эзь эряво. Теке марто кунсолыця, мелень ваныця ды, мезесь сехте питней, тунь а пели стакачиде.

Обуцязо кемекставсь

вишкапингестэ саезь

Мезесь истя, се истя. Татьяна Тимофеевнань а тандавтсак кодамояк стакачисэ. Сон, маряви, мездеяк а пели. Келя, мон аволь парниксэ кастозь эмеж, конань а пиземе эзизе начтне, а вармине эзизе пувсе, а кельмине эзизе чавно. Эрямось тонавтызе весементь цидярдомс. Тенень лезды обуцязо, кона виензась-кемекстась вишкапингестэ саезь. Сестэяк мелявкстнэде сатокшность пря велькска. Чачсь сон эрзянь велесэ – Пакся Тавласо, кона ней сови Саранск ошонь Октябрьской буес. Кудосост тейтересь ськамонзоль: ниле лелят, ялакс ды сон. Авазо скалонь потявтыцяль, тетязо – трактористэль, сонзэ киява тусть цёратнеяк. Стильть пиже валске, туильть эсь тевгаст. Таня кудос кадовиль ськамонзо. Кудоютконь тевтне, ловт, весе сонзэ лангсольть. Савсь пидемс-панемс, шлямс-нардамс, скалонть ды тувотнень андомс-симдемс, пиресэ котьмамс.

Истямокс кассь покшокскак. Чуросто-зярдо сонзэ несак озадо аштемстэ. Свал лаки тевсэ. Кода сонсь а вечки нувсезь эрямо, истя лиятнененьгак а максы. Те икелеяк неявсь. Сехте пек сестэ, зярдо важодсь Октябрьской буень культурань отделэнь прявт специалистэкс, мейле прявтокс. Тов сон сась Ардатовань культпросветучилищадонть мейле, конань прядызе 1983 иестэ. Васня, виде, колмошка иеть ветясь хореографиянь кружок Саранск ошонь пионерэнь ды тонавтницянь школасо.

Тевенть, кона сюлмавозь культуранть марто, кочкизе сонсь. Паряк, кияк лездаськак тензэ эрямо кинть муемстэ, ялатеке васенце валонть ёвтызе сонсь. Карми ледстнеме эйкакшпингедензэ, седе, кода сестэ вечксь морамо, сат мельс: авась чачськак, нать, кенярксонь кандомо. Морсеме кармась, ловт, пиже эйкакшокс. Школав сась, сеске сёрмадстызе прянзо вокально-инструментальной ансамбляв, конань лемезэль «Синие дожди». Тонавтыцянзо кортасть тензэ: «Эйстэть, тейтерь, паро морыця лиси». Эсензэ Коянкина Танянь мелезэ лияль: туемс тонавтнеме физкультурникекс. Школасо сон паро гимнасткаль. Марясь, Гродно ошсо ули истямо училища. Туиксэль. Эзизе нолда авазо: келя, пек васоло.

Мелезэ кадовсь апак топавто. Тень кувалма янксесь аволь кувать. Ульнесть лия арсеманзояк. Школасо тонавтнемстэ редизе: велесэст арасель киштицянь вейкеяк коллектив. Морыцянь ансамблятнеде зярыяльть. Танянь авазо Надежда Андреевнаяк яксесь велень аватнень марто морсеме. А вана киштицят велесэст арасельть. Сестэ уш Танянь превс сакшнось мель молемс тонавтнеме хореографиянь отделенияв, ды мейле эстензэ кундамс велень пакшатнень киштеме тонавтомо. Ёвтасть тензэ: Ардатовань культпросветучилищасо ули истямо отделения. Тейтересь, шканть апак сатстне, тусь тов.

«Тонавтнемстэ эзть

максне тенек нузялгалемс»

Тонавтнемась тукшнось мелезэнзэ, секс эзь маряво стакакс. Училищанть прядызе якстере диплом марто. Се шкадонть кадовсть ансяк валдо ледстнемат. Сеедьстэ ледни мелезэнзэ, кода якасть БАМ-ов, косо морсесть-киштсть чугункань кинь теицятнень икеле.

Эряви меремс, Ардатовасо тонавтнемстэ сыненст тунь эзть максне нузялгалемс. Тонавтнемадо башка ютавтнесть эрьва кодат чокшнеть, вастомат, пелькстамот. Таня эзь менстне вейкеяк. Морамо – Коянкина, киштеме – Коянкина, сокссо кирякстнеме – таго сон. Эрьва ков кенерькшнесь, эрьва мезес сатстневтсь виензэ.

Сась шка – мирденень лиссь. Кармась Ширманкинакс. Эрявсь кудовгак ардтнемс седе сеедьстэ. Коля мирдензэ марто эрясть а беряньстэ. Цёрась сон чарькодицяль. Эзь музгорде ды эзь пеняця, зярдо Таня савиль аволь шкастонзо. Меремс, мейлеяк текень кувалма мирденстэнь сатныльть майсематне. Сеедьстэ Таня кудов сыль талай чокшне. Сизезь, виезэ цяк-цяк сатнось сускомс мезеяк ды прамс тарка лангс. Истямо шкасто Коля мирдезэ эзь веше пельдензэ пидемат-панемат. Сонсь пидиль ды андылизе пола ялганзо. Танянень мельспароль. Аволь эрьва аванть истя кольневтить мирдест.

Кадык сынь ней а эрить Коля мирдензэ марто, Татьяна Тимофеевна нейгак паро мельсэ ледстни сондензэ. Эрьва мезть эрсесть вейсэ эрямсто. Ды ялатеке пародонть ульнесь седе ламо. Вейсэ кастсть-трясть кавто эйкакшт. Светань ды Иванонь эрямост истя жо сюлмавозь культуранть марто.

Весемеде ламо кеняркст кандыть тензэ нуцькатне. Матвей школав яки, Василисанень ансяк ниле иеть. Мезе лия эряви авантень уцяскавокс улеманзо туртов?

Седеензэ оймавтни моросо

Нусманя шкатнестэ седеензэ оймавтни моросо. Эсь шкасто сон якась морсеме «Норовава» ансамбляв.

– Зяро эрзянь морот ней содан! – прянь шназь корты Татьяна Тимофеевна. Ды секе-тев серьгеди эйстэст кодамояк. Эрзянь моротне моравить эсь ладсо. Аволь эрьвантень сынь саевить. Татьяна Тимофеевна машты тень тееме. Вайгелезэ мазый, гайтев. Маряви, нейке ливтик сцена лангс, сеске солавтсынзе кунсолыцятнень седеест.

Эсензэ седеенть свал пиштевти ризнэмась сень кувалма, мекс велетне чамить, тосо чуросто-зярдо марявить эрзякс кортыцят. Сеть моротнеяк, конатнень морсесть минек покштятне-бабатне, велетнесэ ней, ловт, овсе а гайгить. Морамскак сынст а кинень. Ламо велетнесэ овсе эзть кадово эрицят. Ламо кудотне ней теезь дачакс. Пирень путомо, эмежень озавтомо сакшныть ансяк кизна.

Истямо ладсо эсензэ чачома велев яки Татьяна Тимофеевнаяк. Тосо улемстэ сеедьстэ сельмензэ икелев стить тетянзо-аванзо, лелянзо-ялаксонзо, шабранзо, конатнень ютксто ламот уш арасть. Ледстяви се, кода веленек пурнавкшность вейс, тешкстасть кодамояк покш чи. Вейсэндиця виекс свал ульнесь ды кадови морось. Теде а эряви стувтнемс киненьгак ды весемесэ лездамс ванстомс эсенек моротнень. Сынст вельде а сезеви се суреськак, конась сюлми минек раськенть ютазь пингензэ неень шканть марто. Истя лови Татьяна Тимофеевна, конань седеесь нейгак веши од тевть. Икелеяк, нейгак сон сынст лади, минек раськень сюпавчитнень ванстомадо арсезь ды мелявтозь.

Раиса Щанкина