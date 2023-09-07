ЭРЬВА НЯКАСОНТЬ ЭРИ ТЕИЦЯНЗО ОЙМЕНЬ ПЕЛЬКСКЕ

Лия ёнов а молиця сувенирной шахматонь фигуратне лоткавтызь вановтонок «Тев» регионъютконь художественной промыслань выставкаванть-ярмункаванть ютамсто, косо мезе ансяк эзь микшневе – сельметькак кадовить певтеме мазычинть лангс ванозь. Карминек содамо, Саранскоень эрицясь Светлана Кузнецова умок сонсь тейни шарнир лангсо фарфоронь эрьва кодат някат.
Эсь важодевксэнзэ сон микшни Интернет вельде аволь ансяк Россиява, ламо лия мастортнэваяк. Сехте пек дивавтымизь шахматонь фигуранзо – лиясто эйсэст эри цела история эли компьютерэнь налксемкатне кармасть «эрямо» ды сынст мереви саемс кедьс.
– Светлана Николаевна, косто сась мель шахматонь фигуратнень таркас теемс Ине Отечественной войнань шкасто карадо-каршо аштицятнень?
– Кувать арсинь, теемс-а теемс истят фигурат. Эдь те ульнесь пек стака ды тандавтниця шка. Ансяк те минек масторонть историянь пельксэзэ ды теньстэ ковгак а туят. Секскак, меринь, кадык шахматтнэяк кармить истят. Истя лиссть Сталинэнь ды Гитлерэнь чачотне (неть корольть – карадо-каршо аштицятне). Вакссост малавикс ломанест, вейкенть – Лаврентий Берия, омбоценть – Генрих Гиммлер (неть ферзть). Пешкатне – кавто ёндонь солдатт. Арсинь, кода сынст стявтомс – улест седе вишкинеть сэрест. Ды сась мель путомс сынст вейке кумажа лангс автоматонь кедьсэ кирдезь (аволь леднезь – те улевель пек кежейстэ). Ды, нама, неть шахматтнэ седе пек историческойть, коллекционнойть, ломантне сынст рамсить аволь налксемань кис – интерьерэнь пештямонь кис.
Улить эштё шахматт minecraft (майнкрафт) налксеманть коряс. Тесэ прявт героесь – драконось, конань эряви изнямс, королевась – ведьмась. Вакссост лия геройть, кудынеть ды башнят.
Теде башка, улить фарфоровой шахматон, ансяк сынь пек питнейть, сёрмалезь сырнесэ.
Шахматонь лазтнэ аволь эсень – теевтян столярной мастерскойсэ.
– Ёвтнинк, инескеть, кода весемесь ушодовсь?
– Чачинь Саранскойсэ, ансяк чачомадон мейле тетям-авам монь марто тусть Мурманской областев. Тосо мон эринь 16 иес, ды мейле минь велявтынек одов. Вишкапингстэ саезь мелем ульнесь теемс някат. Те ульнесь алкуксонь бажамом, аволь ве минутань меньгак каприз эли эльнема. Ды вана аламонь-аламонь карминь топавтомо эсь мелем. Историям истямо: Мурманск ошсо ульнесь сувенирэнь лавка ды эйсэнзэ микшнесть эрьва кодат шахматонь фигурат. Мон зярыяксть сакшнынь те лавкантень ды ванынь лангозост – пек мелезэнь тукшность. Монськак умок налксян эйсэст. Шкань ютазь сась истямо мель: мекс бу а теемс кодаткак някань кондямо фигурат, конат улевельть сельмес каявицят ды мездеяк ёвтницят. Мелесь – кудосо кирдемс лия ёнов а молиця шахматт – кармась топавтовомо, зярдо касынь ды кармась семиям, кассть Настя ды Аня тейтерень. Веженсесь, Аня, тонавтни художественной школасо, вечки рисовамо. Мартонзо минь лиясто тейтяно налкшкеть. Те тевенть ушодынек 2011 иестэ саезь.
– Светлана Николаевна, тынк пек ламо лия налкшкенк. Мейстэ ды кода теевить някатне?
– Материалось эрьва кодамо: полимерной сёвонь эли фарфор. Фарфорсто седе стака теемс. Эдь полимерэнь сёвоньстэ васняяк эряви теемс «мастер-модель» – те анокставиця моделенть васенце чачозо, теемс парцун (форма), козонь седе тов валови фарфорось. Мейле эряви важодемс фарфоронть марто – витнемс-петнемс, валакавтомс, седе тов пултамс (обжечь) ды артомс. Тешкстама, вейке пултамось моли суткань перть, истя жо вейке артомадо мейлеяк пултамось саи цела сутка. Нама, фарфорга артомапельтнеяк теевить лият, сынь, лиятнень коряс, пултневить пси каштомосо, косо кирдеви 1000 градусто ламо температура. Стакалгавты тевенть вана мезесь: няканть эряви артомс ламонькирда, эдь эрьва слоентень эряви башка температура: вейкентень седе пси, омбоцентень псись лавшомгавтови. Секскак эрьва някась сёрмалеви (расписывается) слоень слой. Те малав 7-стэ саезь 15 артомат. Ды эрьванть сави костямс суткань перть. Някань чачотнень седе ламо теян ёвкстнэнь, фильматнень ды мультфильмань коряс. Тесэ муевить Диснеень геройтне, Якстере Шапкинесь, зярыя фильмань содавикс Голливудонь актёртнэ ды ламо лият.
Кода нетяно, фарфоронь няканть теемась аволь шождатнестэ, секскак питнеськак лангозост пек покш. Кавто ваксонь сэрьсэ няканть питнезэ карми 30 тёжат.
Материалонть Светлана рамси «Керамика Гжели» интернет-лавкасто. Гжелень фарфорось содавикс Россиянть келес. Някань чертне теевить сеянь кувака понасто, конась истя жо рамави.
Кедьчелькев авась тейни аволь ансяк някат – кедьгетькак. Икелензэ аштиця фарфоронь вазась каявсь сельмес эсь мазычисэнзэ, эрьва лопинесь ды нимилявнесь эйсэнзэ теезь кедьвийсэ, эрьва суринесь кевереви ды педявтови башка. Мейле сёрмалеви ды пултави… Арсезеват – мазычинь теемась веши ламо шка ды цидярдомачи. Ансяк те вечкема тевесь канды ламо кеняркс шкинемасо палыця седеентень.
Сонсь Светлана Кузнецова эсь шкинемадо корты истя: «Мон арсян, няканть эйсэ ули теицянзо оймень пелькскезэ. Сынст вакссо свал марят прят эйкакшокс. Някатнень лангс ванозь, ламотне сеедьстэ арсезевить: «улевельгак монь истямо налкшкем, мон бу улевлинь масторлангсонть сехте уцяскав эйкакшокс…» Монь туртов някатнень лангсо важодемась – те налксема. Мон ушодан налксеме уш лепкастонть саезь фотосессиянть видьс. Кода эйкакшось мельга-мельцек арсесы налксемань сюжетэнть, истя монгак теян эсень «сюжет» – (лепка, формовка, отливка, роспись, обжиг)… Весемесь моли умок арсезь сценариенть коряс. Ансяк меельце лисемась – няканть чачозо – салавачи натой мастерэнть туртовгак. Эйкакш ладсо, эряви кунсоломс няканть, штобу содамс, кодамокс ули мелезэ улемс».
Тешкстасынек, някань теицятне Россиянь келес сурсо лововить (бути те аволь кодамояк предприятия), важодемасткак лия ёнов а молицят, лиясто вейке экземплярсот. Секскак питнест ды нардевчист истя явовить конвейерной нолдавкстнэнь эйстэ.
Марина Агафонова