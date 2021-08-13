Татьяна ЮСТУС: «Эсь раськень ундокстнэнь содамось – покш ды эрявикс тев»

Шабра Чувашия Республикасо эрзятнеде эрить зярыя ды седе ламотне эйстэст Алатырьской, Порецкой, Шумерлинской районтнэсэ. Тесэ зярыя эрзянь велеть ды школасо ветяви эрзянь келень тонавтомаськак. Самай те ёнкссонть, бути седе видестэ меремс, Порецкой райононь Аловелесэ, 30 иеде икеле пурназельгак Эрзянь культурань куншкакурось.
Сонзэ арсицякс-теицякс ульнесь эрзянь дока ломанесь Пётр Павлович Седойкин. Сон тейсь пек ламо Чувашиясо эриця эрзятнень лезэс. Теевель эштёяк, ансяк шкадо икеле тусь эрямостонть. Тевезэ жо эзь лоткавтово, сонзэ поладызе ялаксозо – Владимир Павлович Седойкин, конась важоди 2007 иестэ саезь.
Неень шкане Эрзянь культурань куншкакурот улить Чувашиянь малав весе эрзянь велетнесэ. Ули истямо центра Чебоксары ошсояк. Сонзэ важодицянть марто минь кортнинекак шабра Чувашия Республикасо эриця эрзятнень тевдест: тиринь келенть, культуранть, койтнень-кирдатнень ванстомадо.
Тееведе содавиксэкс минек героинянть марто – Татьяна Владимировна Юстус, эрзянь тейтерь-авась, кона мелявты эсь раськеденть, важоди тиринь культуранть ды койтнень-кирдатнень ванстомга ды пек вечксы гайгиця эрзянь келенть.
Татьяна Юстус чачсь-кассь Чувашия Республикань Порецкой райононь Аловелесэ. Вишкинестэ саезь пек парсте содасы эрзянь келенть, эсь раськень культуранть ды койтнень-кирдатнень ванстомась – прявт тев. Эдь семиясост ды раськесэст тенень явовсь пек покш мель. Паряк, тень коряс, школанть прядомадо мейле тейтересь тусь Чебоксаров ды кочкизе историянь-филологиянь факультетэнть.
– Тонавтнемась монень макссь пек ламо, – тешксты Татьяна Юстус. – Васняяк, карминь тонавтнеме эсь раськень ундокстнэнь, явомо седе покш мель культурантень, эсь тиринь келентень. Монь весе роднян сюлмавозь раськень тевтнень марто. Тетянь лелязо, Пётр Павлович Седойкин, ульнесь васенцекс, кона кармась важодеме раськень кевкстематнень коряс ды кона 1991 иестэ панжсь Эрзянь культурань васенце центра. 15 иетнень перть сон тейсь пек ламо. Ней тевензэ полады ялаксозо – Владимир Павлович. Карминь тенень явомо мель монгак.
15 иетнень перть П.П. Седойкин алкукс тейсь ламо эсь эрзянь раськенть лезэс. Сон кеме сюлмот кирдсь Мордовиянть ды лия регионтнэнь марто, косо эрить эрзятне ды мокшотне. Бажась эрьвантень пачтямс: раськенть вандынь чизэ ашти тонь ды монь эйстэ.
– Минь вана кортатано келенть ды культуранть ванстомадо-вельмевтемадо. Пётр Павлович жо ушодсь духовностьстэнть. Эдь косо ули кемема, ули весемесь. Ды сонзэ бажамонзо вельде Аловелесэ стявтозель церькова. Тень кисэ сонензэ патриархонть Алексий II пельде максозель «Иневанькс Владимирэнь» орден.
Мейле те тевенть поладызе Владимир Павловичкак. Сонензэ, кода строителентень, теемс тень ульнесь а стака. Ансяк вана аволь эрьвась истя теи, – тешксты Татьяна Владимировна.
Кода ёвтни Татьяна Юстус, неень шкане Чувашиясо важодить раськень культурань 26 вейсэндявкст, невтевить 14 раськеть: чувашт, рузт, татарт, эрзят ды мокшот, башкирт, белоруст, марить, еврейть, немецть, азербайджанецт, армянт, грузинт, узбекть, казакт. Чебоксарсо ули Эрзянь-мокшонь раськень культурань центрань филиал, ули раськень музей, эрзянь келень кабинет. Весе мероприятиятнесэ, конат ютавтовить республикасонть, свалшкань участниктне – эрзятне ды мокшотне.
– Эрзянь-мокшонь диаспорась Чебоксарсо аволь покш, – ёвтни Татьяна Юстус. – Секскак минь кеместэ карминек важодеме од ломантнень марто. Теньсэ пек лезды Интернетэсь. Социальной сеттнесэ панжтнинек группат, важодтяно тосо. Ютавтано эрьва кодат мероприятият. Нама, течи весемесь кеместэ сюлмавозь ярмактнень марто. Сындест, кода содатано, свал аламо. Сень коряс жо, што В.П. Седойкинэнь ули а покш тевезэ, сон яла лезды минек филиалонтень мероприятиятнень ютавтомасо. Башка мель яви эйкакштнень марто важодемантень. Ютавтовить эрзянь ды мокшонь кельтнень содыцятнень туртов фестивальть, кедьчелькевтнень ды киштемань-морамонь вечкицятнень ютксо пелькстамот. Ды сон свал весементь лангс муи ярмакт. Тевтеме а аштетяно минськак. Изнякшнынек зярыя грантт те ёнкссонть. Теяк пек лезды важодеманть ветямосо.
Ули минек важодемасо научной ёнкскак. Мон – И.Н. Ульянов лемсэ ЧГУ-нь доцент. Монь аудиториясь – студентт, конатнень ютксо эрьва кодамо регионсто саезь аволь аламо эрзят ды мокшот. Сынст сеедьстэ пурнакшнан, ютавтнян мероприятият, кортамот. Ды вана меельце проектэсь лиссь пек лезэв. Мон тонавтан аволь ансяк исторической факультетэнь студентт, истя жо медицинскоень, косо лия регионсто сазетнеде пек ламо. Ютавтынь занятия неень шкань историянть коряс. Карминь кевкстнеме, косто эрьвась сась? Ульнесь мелем содамс, улить-арась эрзят ды мокшот. Ёвтнить, кона сась Ульяновской областьстэ, лиятне – Мордовиясто, Нижегородской областьстэ. Арсян, бути ёвтыть истят регионт, куш кода улить ютксост эрзят. Кортан, минек масторсо эрить ламо эрьва кодамо раськеть, кодамо раськень тынь? Вейке сти, мон – дагестанец, омбоце – чеченец, колмоце – мари ды седе тов. Ды кемтядо, вейкеяк эзь стя эрзя эли мокшо. Карминь арсеме, мекс истя? Паряк, виздить?
Вана лиссь «Девятаев» фильмась, якинек мартост сонзэ ваномо. Фильмадонть мейле пурнавинек сонзэ толковамо. Кевкстнян, содатадо, кодамо раськень Девятаев, косо чачсь-кассь? Нама, студенттнэ тень а содыть. Мон тенст весементь ёвтнинь.
Эштё вейке занятиянть таго алтыя те кевкстемантень. Ды 18 ломанть кепедизь кедест ды ёвтызь пряст эрзякс ды мокшокс, эштё кототне мусть эсь раськестэст эрзят-мокшот. Зярдо жо ёвтынь, мон – эрзя, сынь овсе дивазевсть. Кевкстнить, кода эрзя? Тынк фамилиянк Юстус? Мерян тенст, Юстус мон мирдень коряс, сон – немець, а весе раськем – эрзят. Ды сынь овсе лиякс кармасть ваномо раськень кевкстематнень лангс, полавтовсь чарькодемаст. Ды арсезевинь, кода шожда пурнамс аудиториянть, косо ломанесь панжови, ёвтни эсензэ ланга, эсь раськеденть. Кода тень лангсо а важодемс, бути монь ули истямо возможностем. Ды те эрьванть вийсэ. А эряви эрямс Мордовиясо, штобу важодемс эсь раськень кевкстематнень коряс, тонавтнемс седе домкасто эсь ундокстнэнь.
Татьяна Юстус тень лангсо алкукс важоди. Эрзянь келенть тонавтнемантень ды ванстомантень семиясост явови пек покш мель. Кадык мирдезэ немець, эрзякс тия-тува чарькоди, цёразо жо кортыяк ды эсь прянзо лови эрзякс. Ды овсе теде а визди. «Эрзя» сёрмадовксось тешкстазь машинанзо лангсояк.
– Эрзянь ды мокшонь кельтнень, культуранть, раськень койтнень-кирдатнень ванстоманть коряс роботанть ветятано аволь вишкине, – тешксты Татьяна Владимировна. – Сеедьстэ арсезеват, кода бу теемс седе ламо. Лиясто косояк вастовомасо кунсолат, мезе тейсть сеть, мезе – лиятне, косо-бути тейсть цела Од веле. Вана Н.Н. Пиксинэнь кунсолосак ды арсезеват, ломанесь истят тевть теи, мон, лисни, мезеяк а теян. Ды кода-бути покордават: мекс мон седе ламо а тееван? Ансяк эдь возможносттне аволь весень вейкеть. Секскак мезес улить виень, сень теян.
Юлия Еремина
Неень шкане Эрзянь культурань куншкакурот улить Чувашиянь малав весе эрзянь велетнесэ. Ули истямо центра Чебоксары ошсояк. Сонзэ важодицянть марто минь кортнинекак шабра Чувашия Республикасо эриця эрзятнень тевдест: тиринь келенть, культуранть, койтнень-кирдатнень ванстомадо.
Тееведе содавиксэкс минек героинянть марто – Татьяна Владимировна Юстус, эрзянь тейтерь-авась, кона мелявты эсь раськеденть, важоди тиринь культуранть ды койтнень-кирдатнень ванстомга ды пек вечксы гайгиця эрзянь келенть.
Татьяна Юстус чачсь-кассь Чувашия Республикань Порецкой райононь Аловелесэ. Вишкинестэ саезь пек парсте содасы эрзянь келенть, эсь раськень культуранть ды койтнень-кирдатнень ванстомась – прявт тев. Эдь семиясост ды раськесэст тенень явовсь пек покш мель. Паряк, тень коряс, школанть прядомадо мейле тейтересь тусь Чебоксаров ды кочкизе историянь-филологиянь факультетэнть.
– Тонавтнемась монень макссь пек ламо, – тешксты Татьяна Юстус. – Васняяк, карминь тонавтнеме эсь раськень ундокстнэнь, явомо седе покш мель культурантень, эсь тиринь келентень. Монь весе роднян сюлмавозь раськень тевтнень марто. Тетянь лелязо, Пётр Павлович Седойкин, ульнесь васенцекс, кона кармась важодеме раськень кевкстематнень коряс ды кона 1991 иестэ панжсь Эрзянь культурань васенце центра. 15 иетнень перть сон тейсь пек ламо. Ней тевензэ полады ялаксозо – Владимир Павлович. Карминь тенень явомо мель монгак.
15 иетнень перть П.П. Седойкин алкукс тейсь ламо эсь эрзянь раськенть лезэс. Сон кеме сюлмот кирдсь Мордовиянть ды лия регионтнэнь марто, косо эрить эрзятне ды мокшотне. Бажась эрьвантень пачтямс: раськенть вандынь чизэ ашти тонь ды монь эйстэ.
– Минь вана кортатано келенть ды культуранть ванстомадо-вельмевтемадо. Пётр Павлович жо ушодсь духовностьстэнть. Эдь косо ули кемема, ули весемесь. Ды сонзэ бажамонзо вельде Аловелесэ стявтозель церькова. Тень кисэ сонензэ патриархонть Алексий II пельде максозель «Иневанькс Владимирэнь» орден.
Мейле те тевенть поладызе Владимир Павловичкак. Сонензэ, кода строителентень, теемс тень ульнесь а стака. Ансяк вана аволь эрьвась истя теи, – тешксты Татьяна Владимировна.
Кода ёвтни Татьяна Юстус, неень шкане Чувашиясо важодить раськень культурань 26 вейсэндявкст, невтевить 14 раськеть: чувашт, рузт, татарт, эрзят ды мокшот, башкирт, белоруст, марить, еврейть, немецть, азербайджанецт, армянт, грузинт, узбекть, казакт. Чебоксарсо ули Эрзянь-мокшонь раськень культурань центрань филиал, ули раськень музей, эрзянь келень кабинет. Весе мероприятиятнесэ, конат ютавтовить республикасонть, свалшкань участниктне – эрзятне ды мокшотне.
– Эрзянь-мокшонь диаспорась Чебоксарсо аволь покш, – ёвтни Татьяна Юстус. – Секскак минь кеместэ карминек важодеме од ломантнень марто. Теньсэ пек лезды Интернетэсь. Социальной сеттнесэ панжтнинек группат, важодтяно тосо. Ютавтано эрьва кодат мероприятият. Нама, течи весемесь кеместэ сюлмавозь ярмактнень марто. Сындест, кода содатано, свал аламо. Сень коряс жо, што В.П. Седойкинэнь ули а покш тевезэ, сон яла лезды минек филиалонтень мероприятиятнень ютавтомасо. Башка мель яви эйкакштнень марто важодемантень. Ютавтовить эрзянь ды мокшонь кельтнень содыцятнень туртов фестивальть, кедьчелькевтнень ды киштемань-морамонь вечкицятнень ютксо пелькстамот. Ды сон свал весементь лангс муи ярмакт. Тевтеме а аштетяно минськак. Изнякшнынек зярыя грантт те ёнкссонть. Теяк пек лезды важодеманть ветямосо.
Ули минек важодемасо научной ёнкскак. Мон – И.Н. Ульянов лемсэ ЧГУ-нь доцент. Монь аудиториясь – студентт, конатнень ютксо эрьва кодамо регионсто саезь аволь аламо эрзят ды мокшот. Сынст сеедьстэ пурнакшнан, ютавтнян мероприятият, кортамот. Ды вана меельце проектэсь лиссь пек лезэв. Мон тонавтан аволь ансяк исторической факультетэнь студентт, истя жо медицинскоень, косо лия регионсто сазетнеде пек ламо. Ютавтынь занятия неень шкань историянть коряс. Карминь кевкстнеме, косто эрьвась сась? Ульнесь мелем содамс, улить-арась эрзят ды мокшот. Ёвтнить, кона сась Ульяновской областьстэ, лиятне – Мордовиясто, Нижегородской областьстэ. Арсян, бути ёвтыть истят регионт, куш кода улить ютксост эрзят. Кортан, минек масторсо эрить ламо эрьва кодамо раськеть, кодамо раськень тынь? Вейке сти, мон – дагестанец, омбоце – чеченец, колмоце – мари ды седе тов. Ды кемтядо, вейкеяк эзь стя эрзя эли мокшо. Карминь арсеме, мекс истя? Паряк, виздить?
Вана лиссь «Девятаев» фильмась, якинек мартост сонзэ ваномо. Фильмадонть мейле пурнавинек сонзэ толковамо. Кевкстнян, содатадо, кодамо раськень Девятаев, косо чачсь-кассь? Нама, студенттнэ тень а содыть. Мон тенст весементь ёвтнинь.
Эштё вейке занятиянть таго алтыя те кевкстемантень. Ды 18 ломанть кепедизь кедест ды ёвтызь пряст эрзякс ды мокшокс, эштё кототне мусть эсь раськестэст эрзят-мокшот. Зярдо жо ёвтынь, мон – эрзя, сынь овсе дивазевсть. Кевкстнить, кода эрзя? Тынк фамилиянк Юстус? Мерян тенст, Юстус мон мирдень коряс, сон – немець, а весе раськем – эрзят. Ды сынь овсе лиякс кармасть ваномо раськень кевкстематнень лангс, полавтовсь чарькодемаст. Ды арсезевинь, кода шожда пурнамс аудиториянть, косо ломанесь панжови, ёвтни эсензэ ланга, эсь раськеденть. Кода тень лангсо а важодемс, бути монь ули истямо возможностем. Ды те эрьванть вийсэ. А эряви эрямс Мордовиясо, штобу важодемс эсь раськень кевкстематнень коряс, тонавтнемс седе домкасто эсь ундокстнэнь.
Татьяна Юстус тень лангсо алкукс важоди. Эрзянь келенть тонавтнемантень ды ванстомантень семиясост явови пек покш мель. Кадык мирдезэ немець, эрзякс тия-тува чарькоди, цёразо жо кортыяк ды эсь прянзо лови эрзякс. Ды овсе теде а визди. «Эрзя» сёрмадовксось тешкстазь машинанзо лангсояк.
– Эрзянь ды мокшонь кельтнень, культуранть, раськень койтнень-кирдатнень ванстоманть коряс роботанть ветятано аволь вишкине, – тешксты Татьяна Владимировна. – Сеедьстэ арсезеват, кода бу теемс седе ламо. Лиясто косояк вастовомасо кунсолат, мезе тейсть сеть, мезе – лиятне, косо-бути тейсть цела Од веле. Вана Н.Н. Пиксинэнь кунсолосак ды арсезеват, ломанесь истят тевть теи, мон, лисни, мезеяк а теян. Ды кода-бути покордават: мекс мон седе ламо а тееван? Ансяк эдь возможносттне аволь весень вейкеть. Секскак мезес улить виень, сень теян.
Юлия Еремина